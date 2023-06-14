Эксперт: ФРГ в стратегии нацбезопасности забыла о собственных национальных интересах

Политолог Соколов: Стратегия национальной безопасности ФРГ написана в духе трансатлантических ценностей

Германия выпустила доктринальный документ, который отражает интересы значительной части элит ФРГ, выступающей за трансатлантическое партнерство с США. Однако положения этого документа серьезно расходятся с интересами немецких компаний и общества. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Артем Соколов. Ранее в Германии представили первую в истории страны стратегию национальной безопасности.

«Этот документ выполнен в духе некритичного восприятия трансатлантических ценностей, которых придерживается правительство Олафа Шольца. То, что Россия там обозначается в качестве главной угрозы, в полной мере отражает дискуссии, которые присутствуют и в правительстве, и среди экспертного сообщества Германии», – сказал научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований Артем Соколов.

«Данная стратегия отражает интересы той части немецких элит, которая видит свое политическое существование исключительно в рамках безоговорочной солидарности с США. Однако положения данного документа серьезно расходятся с позицией тех компаний страны, которые продолжают свою деятельность в РФ. Кроме того, документ не соответствует представлениям значительной части общества о том, как должна выглядеть внешняя политика Германии на современном этапе», – отмечает эксперт.

«Интересно и упоминание о необходимости увеличения военных расходов ФРГ до 2%. В принципе, на данном этапе это реализуемая задача. Расходы на бундесвер после февраля 2022 года увеличиваются. Это достигается за счет созданного в 2022 году специального оборонного фонда объемом в 100 млн евро. Милитаристская немецкая машина запущена», – резюмирует Соколов.

В своем Telegram-канале эксперт также отметил, что акцентирование документа на угрозе со стороны России можно назвать ожидаемым. «Антироссийский консенсус немецких элит зафиксирован на всех уровнях внутриполитической дискуссии и будет еще долго определять большую часть происходящего в ФРГ», – подчеркивает Соколов.

Напомним, правительство Германии в четверг представило первую в истории страны стратегию национальной безопасности, в которой прописаны основные принципы и меры противодействия потенциальным внешним угрозам для страны и Североатлантического альянса. Документ занимает более 40 страниц.

В нем отражена концепция обеспечения безопасности Германии и НАТО, в том числе в киберпространстве и космосе, противодействия внешнему влиянию и шпионажу, защиты технологий и объектов критической инфраструктуры, управления во время кризисных ситуаций и пандемий, достижения суверенитета в энергетической и продовольственной сферах.

Из текста документа следует, что правительство Германии считает Россию самой серьезной угрозой безопасности и миропорядку в Европе. Так, Берлин называет спецоперацию на Украине «вопиющим нарушением Устава ООН». При этом ФРГ выступает за сохранение политических и военных каналов связи между НАТО и Москвой. В стратегии также указано, что «ни Германия, ни альянс не ищут конфронтации с РФ».

В документе также уделено внимание отношениям Берлина и Пекина. Говорится, что ФРГ видит в Китае партнера, без которого нельзя урегулировать многие глобальные кризисы, но одновременно с этим считает его системным соперником.

Кроме того, в рамках стратегии власти Германии выступили за повышение военных расходов членами НАТО до 2% ВВП. Одновременно ФРГ намерена снижать одностороннюю зависимость от поставок энергоресурсов и сырья. Также в документе говорится о планах принятия закона по защите объектов критической инфраструктуры.

Ранее в Германии стартовали самые крупные в истории НАТО учения военно-воздушных сил Air Defender, в которых примут участие 25 государств альянса и их партнеров. Маневры будут проводиться на всех доступных военных аэродромах: на севере и востоке страны, над акваторией Северного и Балтийского морей, а также в ряде регионов на юго-западе ФРГ.