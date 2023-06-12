В Германии начались самые крупные в истории НАТО учения

В Германии стартовали самые крупные в истории НАТО учения военно-воздушных сил Air Defender, в которых примут участие 25 государств альянса и их партнеров, сообщили СМИ.

Как пишет DPA со ссылкой на представителя ВВС Федеративной республики, во время учений западные союзники отразят удар потенциального противника «с востока», условно обозначаемого как OCCASUS, по территории Германии, в частности, попытки занятия им посредством действий спецназа и авиации порта Ростока на севере ФРГ. Кроме того, будут отрабатываться сценарии противодействия беспилотникам и крылатым ракетам, а также защиты аэропортов и морских гаваней, передает ТАСС.

Ранее Бундесвер сообщал, что в маневрах примут участие около 10 тыс. военных, 6 тыс. из них из Германии. За время учений в воздух поднимутся около 250 самолетов. В Германии маневры будут проводиться на всех доступных национальных военных аэродромах, прежде всего, на севере и востоке страны, над акваторией Северного и Балтийского морей, а также в ряде регионов на юго-западе ФРГ.

В среду инспектор военно-воздушных сил ФРГ, генерал-лейтенант Инго Герхарц заявил, что НАТО не будет совершать полеты самолетов в сторону Калининграда в ходе масштабных военных учений Air Defender, которые пройдут в воздушном пространстве Германии и соседних стран с 12 по 23 июня.