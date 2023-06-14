Путин поручил интегрировать дроны в единое воздушное пространство России

Путин поручил интегрировать беспилотники в единое воздушное пространство России

Президент Владимир Путин поручил кабинету министров интегрировать беспилотные суда в единое воздушное пространство страны, в том числе с помощью цифровизации отрасли.

В частности, правительству для обеспечения безопасной эксплуатации беспилотных авиационных систем поручено принять меры по интеграции беспилотных воздушных судов в единое воздушное пространство России, «рассмотрев в том числе вопрос о цифровой трансформации организации воздушного движения в части, касающейся систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки, наблюдения, связи и противодействия противоправному применению беспилотных авиационных систем», говорится в поручении главы государства на сайте Кремля.



Доклад по этой теме следует представить до 1 сентября, далее – раз в полгода.

Кроме того, Путин поручил правительству совместно с АНО «Платформа Национальной технологической инициативы» популяризировать создание беспилотников.

Также при участии госкорпораций, госкомпаний и хозяйственных обществ, в уставном капитале которых доля участия России в совокупности превышает 50%, поручено «рассмотреть вопрос об организации образовательных мероприятий и соревнований, направленных на ускоренное технологическое развитие беспилотных авиационных систем». Соответствующий доклад президент ждет до 1 августа.

Одновременно Путин поручил правительству совместно с ВЭБ.РФ определить условия и принципы участия госкорпорации в финансировании инновационных проектов, направленных на ускоренную разработку и внедрение перспективных технологий, в том числе в области развития беспилотных авиационных систем. Срок исполнения поручения – до 15 июля этого года.