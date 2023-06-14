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Путин поручил интегрировать дроны в единое воздушное пространство России
Путин поручил интегрировать беспилотники в единое воздушное пространство России
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Президент Владимир Путин поручил кабинету министров интегрировать беспилотные суда в единое воздушное пространство страны, в том числе с помощью цифровизации отрасли.
В частности, правительству для обеспечения безопасной эксплуатации беспилотных авиационных систем поручено принять меры по интеграции беспилотных воздушных судов в единое воздушное пространство России, «рассмотрев в том числе вопрос о цифровой трансформации организации воздушного движения в части, касающейся систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки, наблюдения, связи и противодействия противоправному применению беспилотных авиационных систем», говорится в поручении главы государства на сайте Кремля.
Доклад по этой теме следует представить до 1 сентября, далее – раз в полгода.
Кроме того, Путин поручил правительству совместно с АНО «Платформа Национальной технологической инициативы» популяризировать создание беспилотников.
Также при участии госкорпораций, госкомпаний и хозяйственных обществ, в уставном капитале которых доля участия России в совокупности превышает 50%, поручено «рассмотреть вопрос об организации образовательных мероприятий и соревнований, направленных на ускоренное технологическое развитие беспилотных авиационных систем». Соответствующий доклад президент ждет до 1 августа.
Одновременно Путин поручил правительству совместно с ВЭБ.РФ определить условия и принципы участия госкорпорации в финансировании инновационных проектов, направленных на ускоренную разработку и внедрение перспективных технологий, в том числе в области развития беспилотных авиационных систем. Срок исполнения поручения – до 15 июля этого года.
Путин: ВСУ при контрнаступлении потеряли до трети западной техники
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Потери украинской стороны в ходе контрнаступления приближаются к катастрофическим, заявил президент России Владимир Путин во вторник.
Структура потерь ВСУ на данный момент «неблагоприятная», потери украинских военных приближаются к катастрофическим, заявил глава государства, передает ТАСС.
Они потеряли более 160 танков в ходе контрнаступления, ВС России – 54 танка. При этом потери российских военных при отражении украинского контрнаступления в 10 раз меньше, чем у украинских. Пропорция между убитыми и ранеными в структуре потерь ВСУ составляет 50/50, указал президент.
ВСУ потеряли порядка 25-30% поставленной из-за границы техники, добавил Путин.
Глава государства подчеркнул, что ни на одном из участков контрнаступления ВСУ не имели успеха. Ряд атак, которые украинские военные провели 13 июня, привели к тому, что они потеряли несколько танков и бронемашин.
Ранее Минобороны России публиковало видео с трофейной техникой украинских сил на Запорожском направлении. В ролике замечены немецкие Leopard и американские БМП Bradley.
Путин заявил о возможном создании «санитарной зоны» на Украине
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Россия в случае продолжения обстрелов своих регионов рассмотрит вопрос о создании «санитарной зоны» на территории Украины, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами.
«Возможность обстреливать нашу территорию с территории Украины, конечно, остается. Здесь несколько способов решения: во-первых, повышение эффективности контрбатарейной борьбы. Но это не значит, что прилетов так называемых не будет на нашу территорию. А если это будет продолжаться, тогда мы должны будем, видимо, рассмотреть вопрос, я говорю это очень аккуратно, чтобы создать на территории Украины какую-то санитарную зону на таком удалении, с которого невозможно было бы доставать нашу территорию», – цитирует ТАСС Путина.
«В целом по стране вводить какой-то особый режим, военное положение нет никакого смысла, необходимости такой нет сегодня. Надо работать тщательнее по некоторым вопросам», – добавил глава государства.
Ранее Путин заявил, что цели СВО не меняются, они фундаментальны.
Путин рассказал о выявлении «паркетных» генералов во время СВО
Путин рассказал о выявлении «паркетных» генералов и эффективных военнослужащих во время СВО
Российская спецоперация выявила «паркетных» генералов, которые неэффективны, но также сейчас из тени вышли другие – эффективные и нужные военнослужащие, их надо продвигать, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами.
«Началась специальная военная операция. Очень быстро начали понимать, что «паркетные» генералы, таких в любой армии мира в условиях мирного времени более чем достаточно везде, они, мягко говоря, неэффективны. И наоборот, начали появляться люди, которые вроде бы сидели в тени, их не видно было, не слышно, а оказалось, что они очень эффективные и нужные», – цитирует РИА «Новости» Путина.
Ранее Путин заявил, что цели СВО не меняются, они фундаментальны.
Путин: Bradley и Leopard прекрасно горят, как и предполагалось
Боевые машины пехоты (БМП) Bradley и танки Leopard «прекрасно горят», как и предполагалось, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военкорами.
«Прекрасно горят, как мы и предполагали. И Bradley, и Leopard, да. Там боекомплекты внутри танков срабатывают, там все разлетается в разные стороны», – цитирует его ТАСС.
При этом Путин заметил, что ВС России уничтожают не только технику из стран НАТО, но и ту, что была произведена еще в СССР. «Я сказал – 25-30% от поставленной техники уничтожено», – уточнил он.
Ранее Путин заявил, что контракт о прохождении военной службы заключен с более чем 150 тыс. человек, вместе с добровольцами это 156 тыс. человек.
Путин: В третьей мировой войне победителей не будет, включая США
Путин: В третьей мировой войне победителей не будет, в том числе и США
В случае третьей мировой войны победителей не будет, в том числе победить не смогут и США, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами.
«[США] делают вид, что не боятся [эскалации конфликта]. На самом деле там очень много людей со здоровой головой, и они явно не хотят вести дело к третьей мировой войне, в которой не будет победителей, в том числе не будет победителя в виде Соединенных Штатов», – сказал глава государства, передает ТАСС.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что власти США сильно заблуждаются, думая, что «самосохранение» Штатов в случае угрозы третьей мировой войны обеспечено.
В Белом доме прокомментировали слова Путина о зерновой сделке
Представитель Совета нацбезопасности Белого дома после заявления Путина призвал к стабильной работе зерновых коридоров
Комментируя заявление президента России Владимира Путина по зерновой сделке, представитель американского Совета нацбезопасности Белого дома призвал обеспечить стабильную работу зерновых коридоров.
Как заявили в Белом доме, «мир заслуживает уверенности в том», что коридор продолжит функционировать «на стабильной основе» и что продовольствие «попадет на мировые рынки». Вашингтон призвал Москву не угрожать поставкам. В США считают сложившуюся ситуацию «достойной сожаления», передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Напомним, Путин указал, что большая часть украинского зерна поступает не нуждающимся странам, а благополучным государствам Евросоюза, в страны Африки почти ничего из украинского зерна не доходит. Кроме того, он отметил использование Киевом зерновых коридоров в военных целях. Россия рассматривает возможность выхода из зерновой сделки.
Путин: Россия думает над выходом из зерновой сделки
Россия рассматривает возможность выхода из зерновой сделки, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военкорами.
Путин подчеркнул, что большая часть украинского зерна все равно идет в благополучные страны Евросоюза.
«Мы это понимаем. Мы сознательно пошли на это (зерновую сделку), чтобы поддержать развивающиеся страны – наших друзей, и для того, чтобы добиться снятия санкций с нашего сельхозсектора. Нас обманули в очередной раз», – цитирует его ТАСС.
Также Путин добавил, что в страны Африки почти ничего из украинского зерна не доходит, а коридоры зерновой сделки постоянно используются Украиной для запуска морских беспилотников. «Поэтому мы сейчас думаем о том, чтобы нам выйти из этой так называемой зерновой сделки», – отметил он.
По словам Путина, Россия готова бесплатно поставлять в беднейшие страны тот объем зерна, который сейчас идет с Украины, в случае входа из зерновой сделки Москвы.
Ранее Москва обвинила Запад в нарушении трех из пяти условий зерновой сделки.
Путин подписал закон о допуске детей на уроки физкультуры при наличии медсправки
Глава государства Владимир Путин подписал закон о допуске детей к урокам физкультуры при условии наличия медицинской справки.
Опубликованный на сайте правительства документ указывает, что основной закон дополняется новым положением – детей можно будет допускать до занятий физкультурой только при наличии медицинской справки, выданной по результатам проведенных профилактических медицинских осмотров обучающихся.
Кроме того, дополнительно в обязанности школы добавляется необходимость обеспечивать организацию оказания первой помощи детям – это смогут делать учителя и другие лица при наличии подготовки.
Также в пояснительной записке к закону отмечено, что школа будет обязана отслеживать рост «числа случаев резкого ухудшения здоровья обучающихся во время занятий физкультурой, требующих срочного медицинского вмешательства».
Путин провел встречу с военными корреспондентами
Песков: Путин проводит встречу с военными корреспондентами
Президент России Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, во встрече участвуют корреспонденты с телеканалов Первый, ВГТРК, НТВ, RT, «Комсомольская правда», блогеры и авторы Telegram-каналов, передает ТАСС.
В июне прошлого года сообщалось, что Путин провел в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) встречу с военными корреспондентами. Тогда глава государства «ответил на ряд вопросов» и «отдельно подробно пообщался с некоторыми корреспондентами, которые приехали с передовой».
Военкор: Путин в вопросах СВО постоянно держит руку на пульсе
Военкор Коц: Путин сопоставляет информацию об СВО из разных источников и держит руку на пульсе
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Встреча Владимира Путина с военными корреспондентами продемонстрировала, что президент России постоянно держит руку на пульсе в вопросах специальной военной операции на Украине, сообщил один из участников встречи, военкор Александр Коц.
Как пишет Коц в Telegram, «в эфире был раскрыт секрет, что это не первая встреча президента с военкорами». Однако, по его словам, новая встреча прошла в «расширенном» составе – прежде «встречи были не такие многочисленные».
По мнению Коца, Путин продемонстрировал искренность и заинтересованность, поскольку осознает, что военкоры задают не только собственные вопросы, но и вопросы «от тех, кто выполняет боевые задачи на передовой», от мирных жителей как новых территорий, так и приграничных старых территорий России.
Коц, комментируя формат общения с президентом, заявил, что произошли «обмен мнениями» и «сверка часов». По словам военкора, на одной из прошлых встреч Путин назвал журналистов «передовым разведотрядом». «То есть мы доносим до него информацию, а он сопоставляет это с тем, что он получает из других источников. Ему это важно», – говорится в сообщении.
«Это не значит, что он все наши слова слепо принимает на веру – это не того уровня государственный деятель», – подчеркнул Коц, отметив, что разговор при этом шел «о тех болевых точках», которые военкоры видели «своими глазами» и «о которых говорят люди». В связи с чем беседа была «возможностью что-то оперативно донести», в том числе информацию о ситуации на Запорожском направлении.
«При этом, мы четко почувствовали, что и он руку постоянно держит на пульсе – очень хорошо ориентируется и в географии, в топонимах», – отметил Коц. Как подчеркнул военкор, Путин «показал, что он общается не только с генералитетом, а регулярно звонит офицерам в зону боевых действий, начиная с батальонного уровня», а «иногда и ниже».
Напомним, провел встречу с военными корреспондентами. Во встрече участвовали корреспонденты с телеканалов Первый, ВГТРК, НТВ, RT, «Комсомольская правда», блогеры и авторы Telegram-каналов
Путин: Россия не потерпит угроз Украины со своих исторических территорий
К Украине следует относиться с уважением, но России с российских же исторических территорий не нужны угрозы, заявил президент Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами.
«Что касается Украины, то, какая бы она ни была, она есть, и надо относиться к этому с уважением, но это не значит, что это повод относиться к нам без уважения», – цитирует Путина ТАСС.
Если какая-то часть людей, проживающих на этих территориях, желают жить в отдельном независимом государстве, нужно относиться к этому с уважением, подчеркнул президент.
«Но только почему они за наш счет должны жить и на наших исторических территориях? Если хотят жить на наших исторических территориях, тогда нужно повлиять на свое политическое руководство таким образом, чтобы выстраивать отношения нормальные с Россией, чтобы нам никто с этих территорий не угрожал. В этом же проблема», – заключил Путин.
Ранее Путин заявил, что цели СВО не меняются, они фундаментальны.
Путин рассказал о попытках наступления ВСУ во вторник
Украинские военные попытались во вторник провести ряд атак на нескольких направлениях, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с военными корреспондентами.
«На шахтерском направлении с утра прямо атака, до 100 человек личного состава, четыре танка, две бронемашины; на времевском направлении тоже несколько бронемашин», – цитирует Путина ТАСС.
Он добавил, что атака проводилась по нескольким направлениям, уничтожено несколько танков, бронемашин, нанесено огневое поражение личному составу.
«До переднего края (украинские силы) не дошли», – отметил президент.
По его словам, ни на одном из участков ВСУ не преуспели, но сами понесли большие потери.
Также глава государства отмечал, что потери украинской стороны в ходе контрнаступления приближаются к катастрофическим.
Путин назвал число принятых на службу контрактников и добровольцев
Контракт о прохождении военной службы заключен с более чем 150 тыс. человек, вместе с добровольцами это 156 тыс. человек, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с военными корреспондентами.
«Сейчас на данный момент времени набрали свыше 150 тысяч, а вместе с добровольцами 156 тыс. человек. А у нас мобилизация была 300 тыс., как мы помним. Добровольно люди приходят. Фактически работа началась с февраля... И работа продолжается. За прошедшую неделю подписали контракты 9,5 тыс. человек», – цитирует Путина РИА «Новости».
Он подчеркнул, что работа по набору контрактников проходит «очень неплохо». Их подготовкой занимается один из заместителей министра обороны.
Ранее он заявлял, что планы по отправке солдат срочной службы в зону специальной военной операции отсутствуют.
Путин объяснил необходимость добровольцам заключать контракт с Минобороны
Военные добровольческих соединений должны подписывать контракт с Минобороны России, заявил президент Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами.
«Министерство обороны сейчас заключает контракты со всеми желающими продолжить службу в зоне специальной военной операции. Только таким образом можно обеспечить социальные гарантии. Потому что если нет контракта с государством, если нет контракта с Министерством обороны, то не возникает и правовых оснований для социальных гарантий со стороны государства, нужно это сделать, и сделать как можно быстрее», – так глава государства ответил на вопрос о бойцах частных военных компаний, передает ТАСС.
Также во вторник президент сообщил, что контракт о прохождении военной службы заключен с более чем 150 тыс. человек, вместе с добровольцами это 156 тыс. человек.
Путин: Цели СВО не меняются, они фундаментальны
Цели специальной военной операции на Украине меняются в соответствии с ситуацией, но в целом остаются прежними, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военкорами.
«Они меняются в соответствии с текущей ситуацией, но в целом, конечно, ничего мы менять не будем. Они для нас носят фундаментальный характер», – цитирует ТАСС Путина.
Он подчеркнул, что вопрос демилитаризации Украины продолжает стоять в практическом поле.
Напомним, президент России Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами.