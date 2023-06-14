Пентагон оказался «не в курсе» завышенных цен по контрактам на помощь Киеву

Зампредставителя Пентагона Сингх заявила, что «не в курсе» сообщений о завышенных ценах по контрактам на помощь Киеву

Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что «не в курсе» сообщений о завышении оборонными компаниями цен по контрактам на военную помощь Украине.

Сингх рассчитывает, что «люди не используют в своих интересах» украинский конфликт. Она заверила, что Пентагон стремится «прилежно» расходовать выделяемые на поддержку Украины средства, передает РИА «Новости».

Она также сообщила, что США и Украина обсуждают «потерю боевых возможностей на поле боя». «Все, что не работает, любые системы, которые не функционируют так, как должны», – сказала она. Сингх сообщила, что «есть прямая линия связи на разных уровнях». По ее словам, США учитывают информацию о потерях при планировании помощи.

Сингх также заявила, что Пентагон не может подтвердить все видео и фотоматериалы об уничтожении американской техники, в частности об уничтожении 16 бронемашин Bradley, передает ТАСС.

Напомним, США в рамках нового пакета помощи передают Украине 15 боевых машин пехоты Bradley и десять бронетранспортеров Stryker, всего транш составит 325 млн долларов.