США подчеркнули требование к Киеву использовать вооружения «в пределах Украины»

Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер заявила о требовании и Киеву применять вооружения «в пределах Украины»

США четко заявляли о своем «видении использования вооружений, которые должны применяться в пределах Украины, а не в России», сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

По словам Жан-Пьер, США «очень четко давали это понять». При этом она не стала отвечать на вопрос о подрыве «Северных потоков», посоветовав «обратиться к ЦРУ». Жан-Пьер сказала, что «не может комментировать контакты, которые имели или не имели место быть». «Я просто не могу об этом говорить», – приводит ее слова ТАСС.

Напомним, Politico заявила, что за несколько месяцев до инцидента с подрывом газопроводов «Северный поток» ЦРУ призывало Украину не делать этого. Утверждается, что США получили подробную информацию об украинских планах от разведки Нидерландов.