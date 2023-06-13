Илон Маск назвал людей киборгами

Рогов: ВСУ попытались разминировать минные поля на Запорожском направлении

Рогов: ВС РФ активно уничтожают западную технику на Запорожском направлении

В районе Времевского выступа, где ранее противник смог вклиниться в нашу линию обороны, российские войска перешли в контратаку. На данный момент активные бои ведутся на окраинах Макаровки и Урожайного. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении техники ВСУ на Южно-Донецком направлении.

«Наиболее активные бои ведутся в районе Времевского выступа. Именно там противник по низинам смог пробиться через линию обороны ВС РФ, но с минувшего дня его уже начали выбивать с позиций. Села Макаровка и Урожайное сейчас находятся под нашим контролем, хотя на северных и восточных окраинах поселков еще находятся позиции боевиков ВСУ», – сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Населенные пункты Новодаровка и Левадное, расположенные немного западнее, на данный момент превратились в серую зону, потому что оттуда противник был вынужден отступить. Сейчас ВСУ занимают позиции в лесопосадках близ поселков. Все господствующие высоты на данном направлении под контролем ВС РФ, оттуда работает артиллерия и ведется минометный обстрел. При этом украинское командование отправляет людей на штурм наших позиций, не считаясь с потерями. Противник избрал тактику подвоза малых групп и отправки их сразу в бой», – акцентирует он.

«На Ореховском направлении основные бои ведутся в районе села Работино. Там несколько дней шли дожди, поэтому боевые действия ограничиваются длительными, порядка 15–16 часов, артиллерийскими обстрелами. Пользуясь небольшим перерывом, противник начал перегруппировку своих войск и предпринял попытки по разминированию наших минных полей», – подчеркивает собеседник.

«На сегодняшний день ВСУ потеряли огромное количество техники. Мы можем говорить как минимум о 16 уничтоженных БМП «Брэдли» и о полутора десятках «Леопардов». По нашим прикидкам, это 15% и 20% соответственно от всех поставок данной техники на Украину. Остальные, менее распиаренные машины, уничтожаются в еще больших масштабах. Что касается живой силы, то потери противника на Запорожском направлении уже исчисляются в тысячах», – резюмирует Рогов.

Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении техники ВСУ на Южно-Донецком направлении. В Telegram-канале ведомства говорится, что ВСУ во время бегства оставили танки «Леопард» и БМП «Брэдли». «Некоторые боевые машины с работающими двигателями, что говорит о скоротечности боя и бегстве экипажей боевых машин ВСУ из боеспособной техники», – подчеркнули там.

Кроме того, по данным представителя ведомства Олега Чехова, передовыми подразделениями группировки ВС России «Восток» отражена атака до взвода противника западнее Левадного. Там также рассказали, что артиллерийским огнем уничтожена живая сила ВСУ в районе Времевки, один танк противника в районе совхоза «Октябрь», а также один танк и три бронеавтомобиля севернее Сторожевого.

Кроме того, по словам начальника пресс-центра группировки российских сил «Восток», расчеты тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» уничтожили танк и живую силу противника западнее Великой Новоселки, а силы ПВО сбили украинский беспилотник «Фурия».

Помимо этого, артиллеристы группировки сорвали попытки ВСУ провести перегруппировку на Запорожском направлении – уничтожены бронеавтомобиль, пикап и живая сила противника. Расчет ЗРК «Оса» также сбил беспилотник «Фурия», сообщил Чехов.

Накануне глава общественного запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал, что российские военные из 127-й дивизии пошли вперед, выбивают противника из Макаровки и работают в районе Нескучного, «устроив для нацистов сущий ад. До этого он отмечал, что ВСУ пытаются перейти в наступление ночью.

Кроме того, 9 июня президент России Владимир Путин сообщал, что противник прибег к использованию стратегических резервов, это говорит о том, что украинские войска начали контрнаступление. Он подчеркнул, что все предпринятые до сих пор попытки контрнаступления ВСУ провалились, но наступательный потенциал войск киевского режима сохранился.