Назван срок создания российского дальнемагистрального самолета

Мантуров: Российский дальнемагистральный самолет может подняться в воздух после 2030 года, возможно, после 2028 года

Россия самостоятельно ведет разработку отечественного дальнемагистрального самолета, новый лайнер может подняться в воздух после 2030 года, возможно, возможно, в период с 2028 по 2030 годы, сообщил вице-премьер – глава Минпромторга Денис Мантуров.

Мантуров сообщил в интервью РИА «Новости» в преддверии ПМЭФ, что в совместный Китаем проект создания широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета будут вноситься изменения с учетом всех вводных со стороны западных стран.

По словам главы Минпромторга, совместная с Китаем разработка самолета продолжится. Вместе с тем, сообщил вице-премьер, Россия создает и свой проект лайнера. Он уточнил, что исследованием новых технологий и определением облика в рамках действующей научно-исследовательской работы «Интеграл» занимается НИЦ Институт имени Жуковского.

Отвечая на вопрос о том, когда новый лайнер может подняться в воздух, Мантуров сказал, что речь идет о сроках после 2030 года, возможно, в период с 2028 по 2030 годы, но точно не раньше.

В России сейчас имеется ближнемагистральный самолет – Sukhoi Superjet 100, а уже в 2024 году начнутся серийные поставки среднемагистрального отечественного самолета МС-21.

Напомним, в марте министр транспорта Виталий Савельев сообщал, что после введения против России санкций за рубежом остались более 70 самолетов российских авиакомпаний.