В Калининграде завершился фестиваль классической музыки «Кантата»

Третий Международный фестиваль классической музыки «Кантата» завершился в Калининграде гала-концертом под открытым небом

Третий Международный фестиваль классической музыки «Кантата» завершился в Калининграде гала-концертом под открытым небом возле Кафедрального собора на острове Канта с участием Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» под руководством Юрия Башмета, сообщила пресс-служба фестиваля.

Как рассказали в пресс-службе, гала-концерт посвящен двум русским гениям, юбилей которых празднуется в 2023 году – композитору Сергею Рахманинову, к 150-летию которого приурочен фестиваль, и певцу Федору Шаляпину, также родившемуся 1,5 века назад, которых на протяжении всей жизни объединяла крепкая дружба и творческие связи, горячая любовь к искусству, и которые неоднократно выступали вместе с концертами, передает ТАСС.

В концерте, который продолжался более двух часов, прозвучали сочинения Модеста Мусоргского, Петра Чайковского, Александра Бородина, Антона Рубинштейна, Рахманинова и русские народные песни. В сопровождении симфонического оркестра произведения исполнил заслуженный артист России, бас Ильдар Абдразаков, отметили в пресс-службе. Также в гала-концерте приняли участие хор Калининградского областного музыкального театра и Калининградский симфонический оркестр под руководством заслуженного деятеля искусств России Аркадия Фельдмана.

Художественный руководитель «Кантаты» Иван Рудин перед началом мероприятия отметил, что программа фестиваля по-настоящему удалась: он заложил новые традиции, началась образовательная программа, появилось много знаковых партеров, в числе которых Президентский фонд культурных инициатив, общество «Знание». Калининград, по словам Рудина, предоставляет уникальные возможности для творчества, появления необычных идей, а фестиваль «Кантата», который способен стать «настоящей культурной меккой», позволяет их реализовывать.

Гала-концерт в День России стал девятым, заключительным событием фестиваля, который стартовал 7 июня. Всего состоялось семь концертов, на которых прозвучали сочинения Рахманинова, а также два музыкально-драматических спектакля.

По данным, предоставленным в оргкомитете фестиваля, участниками «Кантаты-2023» стали более 300 артистов. Прямые трансляции посмотрели около 1 млн пользователей во «ВКонтакте». Фестиваль транслировал также «Триколор», отметили в оргкомитете. С продажи билетов на концерты выручено 2,5 млн рублей.

Участниками «Кантаты» в 2023 году стали Московский государственный симфонический оркестр, хор Сретенского монастыря, солистка Московского театра «Новая опера» им. Колобова Светлана Касьян, участники проекта «Рахманинов-марафон», пианисты Алексей Мельников, Филипп Копачевский, Петр Лаул, актриса и певица Лика Рулла и другие.

Под концертные площадки были задействованы исторические объекты, среди которых Алленбургская кирха в поселке Дружба, руины средневекового замка Бранденбург в поселке Ушаково, Кафедральный собор. В оргкомитете фестиваля отметили, что задействование под концерты исторических локаций – одна из ключевых особенностей «Кантаты». Таким образом фестиваль привлекает внимание к вопросу сохранения архитектурного наследия региона. Средства, собранные с продажи билетов, организаторы направляют на восстановление объектов исторического и архитектурного наследия.

Международный фестиваль классической музыки «Кантата» проводится с 2021 года. Он реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Организаторы – правительство Калининградской области, региональное Министерство по культуре и туризму, АНО «Фестивальная дирекция».

Напомним, 7 июня в Калиниграде стартовал международный фестиваль классической музыки «Кантата».