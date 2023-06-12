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Глава Новой Каховки Леонтьев заявил о возвращении жителей в дома
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В город Новая Каховка после затопления начали возвращаться местные жители, заявил градоначальник Владимир Леонтьев.
Жители возвращаются в дома в Новой Каховке, заявил Леонтьев в эфире РБК, передает ТАСС.
По его словам, в большей части домов прибрежной зоны города откачали воду после затопления.
В Новокаховском округе было затоплено более 700 жилых домов, в это число не входят затопленные дачные дома. Ущерб, по словам мэра, колоссален.
Ранее врио главы Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, что с начала спасательной операции с затопленных в результате разрушения дамбы Каховской ГЭС эвакуированы 7,1 тыс. человек.
СМИ: ВСУ потеряли большую часть БМП Bradley
Солдаты ВСУ рассказали, что большая часть имеющихся у Украины БМП Bradley были потеряны в ходе контрнаступления, передает агентство France-Presse.
Так, в издании утверждают, что шесть из девяти БМП мотопехотного подразделения были разбиты, передает РИА «Новости».
На вопрос, удалось ли взять какую-либо значимую территорию, один из военных ответил отрицательно, сомкнув указательный и большой пальцы.
«Примечательно, что украинские войска потеряли более 10% всех поставленных БМП M2 Bradley, а также порядка 20% танков Leopard 2A6 всего за 48 часов активных боевых действий», – отмечал в этой связи накануне Telegram-канал «Военная хроника».
Ранее в Минобороны сообщили, что общие потери украинских войск на южнодонецком и запорожском направлениях составили до 300 военнослужащих, девять танков, из которых четыре Leopard, 11 машин пехоты, в том числе пять американских Bradley, 14 бронемашин, а также французская самоходная артустановка Cezar.
Российские военные перешли в контратаку в Запорожской области
Рогов: ВС России пошли в контратаку в районе Времевского выступа в Запорожской области
Российские вооруженные силы при поддержке ВКС России перешли в контратаку в районе Времевского выступа на запорожской линии фронта, сообщил глава общественного запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Российские военные из 127-й дивизии пошли вперед, выбивают противника из Макаровки и работают в районе Нескучного, «устроив для нацистов сущий ад», сообщил Рогов.
По его словам, реактивная и ствольная артиллерия работает четко в цель по позициям противника, передает радио «Комсомольская правда».
До этого Рогов рассказал подробности наступления ВСУ на запорожском фронте.
Ранее Минобороны сообщило об отбитых атаках ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях.
Российские войска ударили по местам дислокации резервов ВСУ
Минобороны: ВС России нанесли удар высокоточным оружием по местам дислокации ВСУ
Вооруженные силы России высокоточным оружием уничтожили места дислокации резервов ВСУ, цели ударов достигнуты, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, ВС России нанесли удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам дислокации резервов ВСУ, все назначенные объекты поражены, цель удара достигнута.
Ранее авиация России нанесла удар по ВСУ в районе Серебрянского лесничества.
Умер Сильвио Берлускони
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Ветеран итальянской политики, основатель и бессменный лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони, трижды возглавлявший правительство, скончался на 87-м году жизни, сообщили СМИ.
Как пишет Corriere della Sera, Берлускони умер в больнице в Милане, передает ТАСС.
Отмечается, что в медучреждение съехались все пять его детей. Первые соболезнования близким политика начали поступать от соратников и политических оппонентов.
Ранее сообщалось, что Сильвио Берлускони выписали из миланской клиники «Сан-Раффаэле», где он находился более одного месяца.
Напомним, СМИ сообщили, что госпитализированному с пневмонией в Милане Берлускони диагностировали лейкемию. В апреле стало известно, что форма хронической лейкемии, от которой страдает экс-глава правительства Италии Сильвио Берлускони, поддается лечению.
Берлускони родился 29 сентября 1936 года в Милане. Изначально был удачливым бизнесменом, в 1994 году, после периода успешной предпринимательской деятельности в сфере строительства и телекоммуникаций, будучи миллионером, Берлускони начал политическую карьеру, трижды возглавлял правительство. После второго избрания в 2001 году Берлускони стал единственным до сих пор в послевоенной республиканской истории Италии главой правительства, сохранявшим пост на протяжении всего установленного пятилетнего срока. В третий раз Берлускони становился премьером в 2008 году.
Всегда был ярым противником коммунизма и сторонником либеральной капиталистической модели, что не помешало ему стать, как говорили, «адвокатом России». В годы его правления «Группа семи» расширилась за счет России до «восьмерки». Впервые российский лидер был приглашен на саммит, который прошел в 1996 году в Неаполе. За годы встреч на высшем уровне Берлускони выстроил дружеские отношения с президентом России Владимиром Путиным.
Долгие годы Берлускони был владельцем футбольного клуба «Милан», а недавно купил «Монцу», которую вывел в серию А.
Военкоры показали «охоту» «Аллигаторов» на Bradley
Российские военкоры опубликовали видео уничтожения вертолетами Ка-52 «Аллигатор» наступающей техники США и пехоты на Времевском выступе.
На кадрах показано, как летчики ВВО уничтожили два американских БМП Bradley вместе с экипажами, кроме того, поражены скопления пехоты противника, передает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
Ранее солдаты ВСУ признались, что большая часть имеющихся у Украины БМП Bradley были потеряны в ходе контрнаступления.
Путин возмутился ударами ВСУ по жилым кварталам
Президент России Владимир Путин возмутился тому, что Киев бьет по жилым кварталам, хотя с военной точки зрения в этом «нет смысла».
«Зачем, прямо скажем, противник бьет по жилым кварталам? Никакой логики. Ради чего, зачем, в чем смысл? И по явно гуманитарным объектам – это удивительно. И военного смысла нет никакого, он нулевой», – цитирует ТАСС Путина.
Ранее Путин заявил, что Киев с подачи Запада продолжает обострять обстановку и применяет террористические методы, очередным примером чего является удар по Каховской ГЭС.
В Японии заявили о защите Украины «ядерным зонтиком» Китая
Премьер Японии Кисида: Китай гарантирует Украине защиту от применения ядерного оружия
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Япония считает, что Китай в соответствии с договоренностями между Пекином и Киевом, дает Украине защиту от применения в отношении нее ядерного оружия, выразил мнение японский премьер-министр Фумио Кисида в ходе дебатов в комитете нижней палаты парламента.
Отвечая на вопрос о том, защищена ли Украина «ядерным зонтиком», Кисида заявил в ходе дебатов в комитете нижней палаты парламента Японии, что ему известно о договоренностях между Китаем и Украиной 2013 года об эффективном сотрудничестве, передает ТАСС.
По словам Кисиды, в совместном заявлении Пекина и Киева, опубликованном в то время, говорится, что Китай согласен предоставить Украине взаимные гарантии безопасности в случае вторжения на Украину или угрозы вторжения с применением ядерного оружия.
В начале июня спецпредставитель Китая по делам Евразийского региона Ли Хуэй заявил о готовности Пекина создать условия для деэскалации украинского конфликта. В конце мая Китай призвал в СБ ООН к возобновлению переговоров России и Украины.
Американский публицист Херш заявил о поддержке СВО большинством жителей Земли
Американский публицист Херш: Подавляющее большинство жителей Земли поддерживает спецоперацию России на Украине
Подавляющее большинство жителей Земли поддерживает спецоперацию России на Украине, выразил мнение американский публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.
В вышедшем на YouTube-канале британского политика и журналиста Джорджа Гэллоуэя интервью Херш отметил, что доля центральноазиатских, южноазиатских и африканских стран, которые перестали быть проамериканскими и превратились в пророссийские, достаточно велика, передает ТАСС.
Херш выразил уверенность в том, что проводимую Россией на Украине СВО поддерживает гораздо больше половины населения мира.
Он подчеркнул, что Соединенные Штаты утратили доверие к себе в разных частях мира, хотя раньше подобное и трудно было себе представить.
Ранее Ким Чен Ын в поздравительной телеграмме президенту РФ Владимиру Путину по случаю Дня России полностью поддержал российский народ в деле защиты суверенитета.
В США предрекли последствия провала наступления ВСУ для Украины и НАТО
Американский публицист Херш: Контрнаступление ВСУ не принесет ничего хорошего ни Украине, ни администрации США, ни НАТО
Американский публицист Сеймур Херш выразил уверенность в том, что украинское контрнаступление не принесет положительных результатов ни для Киева, ни для администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена, ни для НАТО.
В вышедшем на YouTube-канале британского политика и журналиста Джорджа Гэллоуэя интервью Херш отметил, что «контрнаступление не будет хорошим» ни для Украины, ни для НАТО и администрации президента США, передает ТАСС.
Отвечая на вопрос о возможном полномасштабном участии НАТО в конфликте на Украине, лауреат Пулитцеровской премии заметил, что альянс и так уже вовлечен в боевые действия с точки зрения консультирования и подготовки украинских войск.
В то же время Херш высказал предположение, что ВСУ будет непросто добиться эффективности ведения боевых действий, так как украинские подразделения обучались в разных странах НАТО, а совместные маневры даже не отрабатывали .
Как считает Херш, «это как если у вас есть 15 танцевальных групп, которые обучались раздельно, а после вы поместили их в одну аудиторию и дали им три дня, чтобы организовать совместное выступление». Он выразил уверенность, что в таких условиях было бы невозможно добиться хорошего результат . По его словам, именно это сейчас и происходит в украинской армии.
Накануне военкоры сообщили, что ВСУ начали менять тактику наступления.
Российские блогеры отреагировали на смерть Берлускони
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Российские блогеры назвали бывшего главу правительства Италии Сильвио Берлускони императором публичного пространства, личностью, способной пробивать стены как в бизнесе, так и в политике.
«В молодости Сильвио Берлускони работал певцом на круизном лайнере. Он даже оплатил свою учебу в университете с помощью пения и игры на музыкальных инструментах на круизных судах. Позднее он вернулся в музыку, но уже как автор слов песен на неаполитанском языке. В 2003 году к приезду Владимира Путина Берлускони написал песню «Я всегда думаю о тебе». Во время встречи Берлускони исполнил несколько неаполитанских песен: ’O Sole Mio, Torna a Surriento, I' te vurria vasa, арии из опер «Тоска» и «Турандот», а также «Я всегда думаю о тебе». Рассуждая о смерти, Берлускони сказал с присущим ему сардоническим юмором: «Какая досада, что все мы когда-нибудь умрем – а в мире останется еще столько чудесного и прекрасного!» – сообщается в Telegram-канале «Небожена».
В Telegram-канале «Россия в глобальной политике» авторы называют Сильвио Берлускони одним из самых ярких и зажигательных европейских политиков конца ХХ – начала XXI веков, неутомимым и даже одержимый бонвиваном, «способным пробивать стены как в бизнесе, так и в политике».
«Император публичного пространства, очень рано понявший неоценимую важность контроля над информацией и образами. Берлускони восторгались и ненавидели, всеми силами пытались устранить, но тщетно, он восставал как Феникс», – пишут блогеры.
«Вопреки расхожей репутации, он был довольно эффективным премьером, сделавшим много для Италии. До последних дней он сожалел, что с Россией и его другом Путиным не договорились по понятиям – как и Трамп, он был уверен, что это возможно. На деле вряд ли. Но Берлускони в это верил и хотел хорошего для всех. Его будет не хватать на фоне унылого ландшафта современной политики. R.I.P», – пишет «Россия в глобальной политике».
Экономист Антон Любич назвал Берлускони настоящей личностью с мнениями, взглядами, позицией.
«Личность, лишенная подленького страха их высказывать и бросаться в извинения и «вы-меня-не-так-поняли» при первом же окрике, столь свойственных тефлоновым подделкам, заполонившим современную политику. Личность, вызывающая уважение, а не брезгливость, как эти тефлоновые манекены. Всегда его уважал. Как человека, сделавшего себя с нуля, поднявшегося на вершину с бедных миланских окраин. Как верного католика, не впавшего в грех гордыни и помнящего о Боге, хотя сделал себя с нуля. Как юриста, как предпринимателя, как политика... R.I.P», – почтил память Берлускони Любич.
Писатель Марина Юденич рассказала о его любви к женщинам.
«Деньги, футбол, власть следовали потом. Именно в таком порядке. Россию он тоже любил, и она платила ему взаимностью.
А еще он подрабатывал певцом на круизном лайнере, чуть не стал жертвой маньяка и бесчисленное множество раз представал перед судом, но всякий раз выходил сухим из воды. По-моему, его жизнь удалась вполне.
Прощайте, дон Берлускони!» – написала она в блоге.
Ранее СМИ сообщили, что ветеран итальянской политики, основатель и бессменный лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони, трижды возглавлявший правительство, скончался на 87-м году жизни.
Военкоры показали уничтожение антенн Starlink под Донецком
Операторы 110-й бригады Первого Донецкого армейского корпуса (ранее 100-я бригада Народной милиции ДНР) уничтожили с помощью дронов антенны американских спутников Starlink.
Украинские военные ориентировались с помощью системы Starlink на местности в Красногоровке, с помощью нее осуществлялось управление, говорится в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Уничтожением антенн занимались дроны проекта «РойVOZмездия».
Ранее сообщалось, что украинские катера, напавшие на корабль «Приазовье» Черноморского флота России, были произведены в одной из западных стран, ими управляли через модули Starlink.
Глава Союза украинцев заявил о проблемах в Польше у беженцев из-за русского языка
Глава Союза украинцев Польши: Беженцы настроили против себя поляков из-за использования русского языка
Отношение польского населения к украинцам постепенно становится хуже из-за использования беженцами русского языка, сообщил глава Союза украинцев в Польше Мирослав Скорка.
Скорка рассказал газете The Guardian, что полякам трудно понять почему украинские беженцы до сих пор не смогли выучить ни украинский, ни польский языки, передает ТАСС.
Напомним, в Польше, по предварительным данным, проживают 950 тыс. украинских беженцев, а всего в стране находится около 2,3 млн украинцев.
Ранее польские СМИ писали, что беженцы с Украины «захватили» польский Красныстав, превратив некогда мирный город в «место мошенничества, воровства и беспокойства за безопасность своих семей и друзей».
Минобороны подписало первый контракт с добровольческим отрядом «Ахмат»
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Минобороны подписало первый контракт в рамках приказа о добровольцах с отрядом «Ахмат», подготовленным Российским университетом специального назначения, сообщили в военном ведомстве.
В сообщении ведомства в Telegram-канале отмечается, что контракт подписали заместитель начальника Генерального штаба ВС России генерал-полковник Алексей Ким и директор Российского университета спецназа Адам Дашаев.
По словам Кима, в зоне СВО участвует «достаточно большое» количество подразделений, добровольческих отрядов и других воинских формирований.
Командир «Ахмата» Апты Алаудинов отметил, что решение правительства позволяет уровнять весь соцпакет для участвующих в боевых действиях бойцов, и позволит «сделать так, чтобы нам не пришлось выискивать юридические моменты, через которые можно будет каким-то образом помочь нашим бойцам».
Он добавил, что за год и три месяца «Ахмат» подготовил и направил на передовую несколько десятков тысяч добровольцев. По его словам, каждое на своем уровне подразделение имело свои льготы, но не было общего социального пакета.
Депутат Госдумы Адам Делимханов в свою очередь отметил, что контракт дает тот же статус военнослужащего, как и в министерстве обороны, поэтому другие добровольческие отряды их тоже подпишут.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу подписал приказ, определяющий порядок организации служебной деятельности добровольческих организаций.
Названа причина смерти Берлускони
Repubblica: Берлускони умер от лейкоза
Бывший итальянский премьер Сильвио Берлускони перед смертью страдал от хронического заболевания, утверждает итальянская пресса.
Последняя госпитализация политика перед смертью якобы связана с хроническим миеломоноцитарным лейкозом, передает РИА «Новости» со ссылкой на Repubblica.
Показатели Берлускони не показывали признаков улучшения, затем ситуация ухудшилась, указывает издание.
Лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони умер на 87-м году жизни.
Россиянина убили в центре Стамбула
В центре Стамбула российский турист Вячеслав Нечипорук погиб в результате конфликта, его пырнули ножом, сообщает турецкая газета Haberturk.
Инцидент произошел в районе Таксим. Нечипорук вступил в конфликт с четырьмя людьми, ему нанесли ножевое ранение, в результате которого он умер, передает RT со ссылкой на Haberturk.
По данным правоохранителей, россиянин и нападавшие поссорились, подозреваемых задержали. Там уточнили, что пострадавшего успели доставить в больницу, но он там скончался.
Генеральное консульство России находится в контакте с турецкой полицией.
Осенью 2022 года турецкие правоохранители заподозрили россиянина в убийстве родителей во время отдыха в Анталье.