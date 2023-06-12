Папа Римский отправил Зеленскому письмо

Папа Римский Франциск в письме к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому заявил о готовности «сделать все», чтобы положить конец страданиям украинского народа, сообщил папский спецпредставитель по украинскому урегулированию кардинал Маттео Дзуппи.

Папа Римский написал Зеленскому о необходимости способствования установлению мира как можно быстрее, сказал Дзуппи в интервью Repubblica, передает ТАСС.

Франциск выразил готовность помочь и быть рядом со страдающим народом Украины, чтобы положить конец трагедии.

Дзуппи указал, что ездил в Киев, чтобы заявить украинской стороне: «Мы с вами и, как сможем, поможем прийти к миру».

Кардинал отметил, что есть возможность, что в Москве его примут представители правительства и РПЦ.

В конце мая папа Римский Франциск велел возглавить «мирную миссию» по Украине главе Конференции итальянских епископов кардиналу Маттео Дзуппи.

В начале июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российский лидер Владимир Путин пока не намерен встречаться с посланником папы Римского кардиналом Маттео Дзуппи.