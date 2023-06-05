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Песков заявил об отсутствии у Путина планов встречаться с посланником папы Римского
Песков заявил об отсутствии в планах Путина встречи с посланником папы Римского Маттео Дзуппи
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Президент Владимир Путин пока не намерен встречаться с посланником папы Римского кардиналом Маттео Дзуппи, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, в настоящее время в графике Путина нет встречи с кардиналом. Он добавил, что Кремль сообщит журналистам, если встреча будет запланирована, передает ТАСС.
В конце мая папа Римский Франциск велел возглавить «мирную миссию» по Украине главе Конференции итальянских епископов кардиналу Маттео Дзуппи.
Американский разведчик сказал, что случилось с Залужным
Экс-разведчик США Риттер: Главком ВСУ Залужный получил тяжелое ранение при российском ударе под Херсоном
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Главнокомандующий украинскими вооруженными силами Валерий Залужный жив, но получил тяжелое ранение после российского удара по командному пункту под Херсоном, сообщил бывший американский разведчик Скотт Риттер.
Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил также, что российским ВКС удалось ликвидировать многих сотрудников киевской разведки, которые тесно сотрудничали с коллегами из Британии и США, в бункерах на украинской территории, передает РИА «Новости».
С начала мая Залужный исчез из медиапространства. Его длительное отсутствие связывали с тяжелым ранением при ракетном ударе по командному пункту. Сообщалось, что главкому ВСУ сделали трепанацию черепа. В украинских СМИ появлялись короткие ролики с якобы участием Залужного, но их подлинность вызывает сомнения, в том числе у американских экспертов.
В конце мая в Telegram-канале Залужного появилось сообщение, что он якобы провел телефонный разговор с председателем Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генералом Марком Милли.
ВКС России нанесли групповой удар по военным аэродромам Украины
Российские военные прошлой ночью нанесли групповой удар по объектам украинских военнослужащих, расположенных на военных аэродромах, заявили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства говорится, что в атаке было задействовано высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования. В Минобороны уточнили, что при ударе были уничтожены командные пункты, радиолокационные посты, украинская авиационная техника, а также поражены хранилища с вооружением и боеприпасами.
Накануне в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО сбили в районе населенного пункта Коптево ДНР самолет Су-27 воздушных сил Украины, а в Раздоловке уничтожен украинский вертолет Ми-8.
Минобороны показало кадры уничтожения техники ВСУ при попытке наступления
Минобороны опубликовало видео уничтожения техники ВСУ при атаке на Южнодонецком направлении
Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения техники украинских националистов во время безуспешной попытки ВСУ перейти в крупномасштабное наступление на Южнодонецком направлении.
Видео публикует РИА «Новости».
Ранее в военном ведомстве сообщили, что в субботу ВСУ начали на Южнодонецком направлении крупномасштабное наступление на пяти участках фронта. Достичь успеха украинским националистов не удалось. При этом на одном из передовых пунктов управления на Южнодонецком направлении в момент украинского наступления находился начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов.
Минобороны: Начальник Генштаба Герасимов оказался на передовой во время отражения атаки ВСУ
Командующий объединенной группировкой войск – начальник Генерального штаба российских Вооруженных Сил генерал армии Валерий Герасимов находился на одном из передовых пунктов управления на Южнодонецком направлении, когда ВСУ предприняли попытку перейти в крупномасштабное наступление, сообщили в Минобороны.
Об этом сообщается в Telegram-канале российского военного ведомства.
Напомним, по данным Минобороны, в субботу ВСУ начали на Южнодонецком направлении крупномасштабное наступление на пяти участках фронта. Успеха украинские националисты не добились. Потери противника составили более 250 человек личного состава, 16 танков, три БМП и 21 бронемашина сообщало российское военное ведомство.
Вторгшуюся в Белгородскую область украинскую ДРГ рассеяли артиллерийским огнем
В Новой Таволжанке Белгородской области украинскую ДРГ рассеяли артиллерийским огнем, противник отошел, сообщили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства сообщается, что подразделениями прикрытия государственной границы Западного военного округа и пограничной службы ФСБ России была выявлена попытка украинской ДРГ переправиться через реку в районе населенного пункта Новая Таволжанка Белгородской области. По противнику нанесен артиллерийский удар.
Напомним, украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) зашла на территорию Белгородской области, с ними идет бой в Новой Таволжанке, заявил губернатор Вячеслав Гладков.
Польские наемники на Украине признались в участии в нападении на территорию России
В нападении на Белгородскую область принимали участие польские наемники на Украине, об этом они сами сообщили в своем Telegram-канале, которое опубликовали многие польские СМИ, через какое-то время публикация была удалена.
Как сообщает РИА «Новости», польские наемники на Украине подтвердили свое участие в нападении на Белгородскую область в Telegram-канале Polski Korpus Ochotniczy, который называет себя официальным каналом польских наемников на Украине.
Было опубликовано видео, в котором несколько человек в камуфляжной форме, их лица скрыты, они держат вывеску «Почты России», позже ролик был удален.
22 мая на территорию Белгородской области проникла диверсионно-разведывательная группа с территории Украины. Почти на сутки в регионе был введен режим КТО, было уничтожено до 70 украинских террористов.
Офицер российского спецназа заявил об уничтожении «золотого генофонда» ВСУ
Офицер спецназа России: Большая часть «золотого генофонда» ВСУ уничтожена в начале СВО
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«Золотой генофонд» украинской армии, состоявший из закаленных в боях контрактников, был уничтожен еще в начале российской спецоперации, заявил офицер Первого армейского корпуса группировки войск «Юг» ВС РФ с позывным «Шмель».
Офицер российского спецназа рассказал РИА «Новости», что в первой половине российской спецоперации у ВСУ было очень потерь в личном составе среди опытных военнослужащих-контрактников, которых готовили на протяжении восьми лет до начала СВО.
По мнению российского военного, этот «золотой генофонд» армии ВСУ уничтожен наполовину, а где-то и больше.
Шмель отметил, что Киев сейчас держит своих наиболее подготовленных военных в тылу, а на передний край отправляет «обычное мясо» – наименее подготовленных новобранцев из теробороны. Контрактники и «обкатанные подразделения», которые занимаются подготовкой территориальной обороны, находятся на второй и третьей линиях.
Как отмечал ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, украинские военнослужащие начали понимать, что их жизни ничего не стоят для президента страны Владимира Зеленского.
Напомним также, президент Владимир Путин подчеркивал, что враг ведет войну уже девять лет, а Россия с помощью специальной военной операции пытается ее прекратить.
Стало известно о совместной попытке ВСУ и польских наемников прорвать Запорожский фронт
Рогов: Украинские военные вместе с польскими наемниками совершили попытку прорыва Запорожского фронта
Украинские военные совместно с польскими наемниками в воскресенье предприняли попытку прорыва Запорожского фронта в районе Времевского выступа, но были отброшены назад, потеряв не менее десяти единиц техники и порядка 50 боевиков, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов сообщил в своем Telegram-канале, что попытка прорыва была предпринята в воскресенье около полудня через разведку боем. Бои, по его данным, развернулись в районе населенных пунктов Новодаровка и Ровнополь, а также южнее и юго-западнее Времевки.
На штурм, как сообщает Рогов, пошли около двух мотопехотных рот и более 15 единиц бронетехники, в том числе танки Т-72, американские БТР М113 и бронеавтомобили. В атаке участвовали не только регулярные части боевиков ВСУ, но и польские наемники из Третьей штурмовой группы польского корпуса, уточнил Рогов.
Бой, продолжил Рогов, длился около двух часов, за это время нацисты продвинулись примерно на две сотни метров, максимальная глубина «вклинивания» объединенных сил ВСУ и польских наемников доходила до 400 метров.
Российские бойцы из 5-й общевойсковой Краснознаменной армии ВВО держали качественную оборону, точные удары наносили ВКС, артиллерия, велся прицельный минометный огонь. В результате боя два танка были уничтожены из ПТРК, в общей сложности уничтожено не менее десяти единиц бронетехники и около 50 боевиков, враг откинут с занимаемых позиций, сообщил Рогов.
Он добавил, что боевые действия продолжаются, враг не прекращает попытки штурма. Российские бойцы, отметил Рогов, накрывают противника огнем.
Рогов отметил также, что, «по традиции», «нацистские черти» предприняли попытку наступления именно в большой православный праздник.
Ситуацию он назвал «тревожной, но контролируемой».
Ранее появились сообщения о том, что польские наемники на Украине признались в участии в нападении на Белгородскую область. Власти Польши заявили, что наемники из республики «не имеют никакого отношения» к официальной Варшаве.
В Новой Таволжанке Белгородской области идет бой с украинской ДРГ
Губернатор Белгородской области Гладков сообщил о бое с украинской ДРГ в Новой Таволжанке
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Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) зашла на территорию Белгородской области, с ними идет бой в Новой Таволжанке, заявил губернатор Вячеслав Гладков.
Видеообращение Гладков опубликовал в своем Telegram-канале. По его словам, сейчас с ДРГ идет бой в Новой Таволжанке. Он выразил надежду, что они все будут уничтожены, потому что «по-другому не может быть по определению», передает РИА «Новости».
Он также добавил, что готов обсудить в воскресенье на автомобильном пропускном пункте Шебекино вопрос пленных, которые, предположительно, были захвачены ДРГ.
«Единственное, что меня останавливает от встречи с ними, это наши пацаны в их руках. Скорее всего, они их убили. Как бы мне ни тяжело это говорить. Но если они живые, с 17 до 18 – МАПП Шебекино, гарантирую безопасность», – резюмировал губернатор.
Ранее Гладков сообщил о проникновении пяти ДРГ в Белгородскую область со стороны Украины с начала спецоперации.
Власти Венгрии обновили ролик с картой Украины без Крыма
Видео правительства Венгрии с призывом к мирному урегулированию на Украине опубликовано заново, в нем изменили кадр с принадлежностью Крыма, новый ролик размещен в Facebook* (деятельность Meta*, в которую входят соцсети Facebook и Instagram*, запрещена в России как экстремистская) венгерского правительства.
В новой версии видео в кадре с картой Крым отмечен красным цветом, как и территория Украины, сообщает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что в опубликованном правительством Венгрии видеоролике, который призывает к мирному урегулированию конфликта на Украине, присутствует карта Украины, Крым на ней изображен вне состава украинской территории. После этого временный поверенный Украины в Венгрии сделал демарш после публикации правительством видео с картой Украины без Крымского полуострова.
Рогов рассказал о более масштабных попытках ВСУ к наступлению
Глава движения «Мы вместе с Россией» Рогов: ВСУ предпринимают более масштабные попытки к наступлению, ситуация тревожная
Вооруженные силы Украины утром в понедельник вновь предприняли попытки к наступлению, в этот раз более масштабные, ситуация тревожная, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По словам Рогова, утром в понедельник украинские военные «полезли большим объемом, чем вчера». В комментарии ТАСС он уточнил, что удары по направлению наносятся восточнее, чем в воскресенье. «Ситуация тревожная», – сказал Рогов.
Ранее Рогов сообщил, что активные боевые действия вновь начались в районе Времевского выступа на запорожском направлении рано утром в понедельник.
В воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что украинские вооруженные силы в субботу, 4 июня, начали на Южнодонецком направлении крупномасштабное наступление на пяти участках фронта. Он подчеркнул, что успеха ВСУ добиться не удалось.
СМИ: Нападение диверсантов на Белгородскую область координировал подросток
Лента.ру: Нападение диверсантов на Белгородскую область координировал 17-летний российский подросток
Нападение диверсантов в Белгородской области координировал 17-летний российский подросток, в его смартфоне нашли фотографии военных и силовиков, а также подозрительные переписки.
Молодой человек был задержан на контрольно-пропускном пункте Крутой Лог. В ходе досмотра в его смартфоне обнаружили снимки военнослужащих и сотрудников силовых структур, сообщает Лента.ру со ссылкой на Mash.
Кроме того, в телефоне были найдены координаты российских военных и переписки, предположительно, с представителями Вооруженных сил Украины. Подростка задержали, его родственников и знакомых опрашивают.
На прошлой неделе украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) зашла на территорию Белгородской области, позже ДРГ рассеяли артиллерийским огнем.
Варшава заявила о непричастности к польским наемникам на Украине
Польские наемники на Украине не имеют никакого отношения к официальной Варшаве, заявил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб республики Станислав Жарин.
Он подчеркнул, что Польский добровольческий корпус никоим образом не связан с Вооруженными силами Польши, передает РИА «Новости».
Он также призвал не ассоциировать поступки этих наемников с властями Польши.
Напомним, в нападении на Белгородскую область принимали участие польские наемники на Украине, об этом они сами сообщили в своем Telegram-канале, которое опубликовали многие польские СМИ, через какое-то время публикация была удалена.
Кадыров предложил отправить чеченских бойцов в Белгородскую область
Кадыров предложил отправить чеченских бойцов в Белгородскую область для ликвидации диверсантов
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С террористами, которые вторглись на территорию Белгородскую область, могли бы разобраться чеченские подразделения, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Кадыров напомнил в своем Telegram-канале, что чеченские бойцы обладают опытом, благодаря которому диверсантов возможно ликвидировать без последствий для мирного населения и инфраструктуры.
При этом глава Чечни отметил, что «верховному главнокомандующему, несомненно, виднее».
По данным, которые привел Кадыров, в батальонах и полках силовых и военных структур численность чеченских бойцов превышает 70 тыс. человек. Он подчеркнул, что это целых три армии. Все подразделения, указал глава республики, прошли подготовку в Российском университете спецназа и оснащены новейшей техникой, экипированные безотказным оружием, готовы выполнить любой приказ верховного главнокомандующего, чтобы защитить государство и граждан.
На выходных ВСУ продолжали обстрел Шебекино в Белгородской области, а также, по информации губернатора Вячеслава Гладкова, украинские ДРГ зашли в село Новая Таволжанка. В Минобороны сообщили, что группу украинских диверсантов в Новой Таволжанке рассеяли артиллерийским огнем.
Польский министр отчитал украинского коллегу
RMF24: Польский министр Телюс раскритиковал украинского коллегу Сольского из-за призыва снять запрет на ввоз зерна
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Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телюс выступил с критикой в адрес украинского министра Николая Сольского, призвавшего Европейский союз снять запрет, введенный рядом стран, на импорт сельскохозяйственной продукции с Украины.
Телюс в эфире PAP заявил, что Киев не понимает позицию польских властей по данному вопросу. Высказывания Сольского он назвал «далеко идущими», передает РИА «Новости» со ссылкой на RMF24.
Польский министр признался, что не совсем понимает, почему из Киева звучат подобные заявления, и предположил наличие на Украине сил, которые «вредят украинцам».
Телюс считает, что вбивание клина между Украиной и Польшей якобы в интересах России. Он призвал с осторожностью подходить к данному вопросу. Тем не менее, польский министр выразил готовность провести встречу с украинским коллегой.
Сольский ранее назвал возможное продление запрета «худшим из возможных решений». По оценке аграрной политики Украины, это приведет к «ослаблению единства в Европе».
Напомним, Еврокомиссия разрешила пяти странам (Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии) ввести запрет на импорт украинской сельхозпродукции в период со 2 мая по 5 июня. При этом власти Венгрии уже попросили ЕК продлить срок запрета. В Польше между тем решили выплатить фермерам компенсации в связи с наплывом в республику украинского зерна.