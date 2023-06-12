Актер Михаил Мамаев указал на новое значение Дня России в контексте СВО

Актер Михаил Мамаев в День России провел параллели между СВО и Великой Отечественной войной

Для нашей страны День России за последние полтора года обрел особое значение. Единение народа на фоне СВО как никогда важно. Только сообща Россия сможет отстоять свою свободу, сказал газете ВЗГЛЯД актер Михаил Мамаев.

«Для меня День России за последние полтора года – с начала СВО – оброс новыми значениями и стал гораздо более глубоким. Особенно явственно это проявилось в начале этого года, когда я впервые поехал в Донбасс. Уже полгода я большую часть времени провожу там в качестве военкора», – рассказал актер и поэт Михаил Мамаев, известный, в числе прочих, ролью в фильме «Виват, гардемарины!».

«У каждой страны есть свои символы, герои. Наш триколор в ходе СВО водружается на тех территориях, где мы отстояли свою свободу и независимость. За это наши герои сложили головы. Все эти смыслы наполняют сегодняшнее празднование Дня России и объединяют миллионы россиян», – подчеркнул собеседник.

«Сейчас у нас появилось множество внешних вызовов, ощущается давление со стороны недружественных стран. Но могу сказать молодому поколению, что все это было и раньше. Нашей стране не привыкать развиваться в условиях санкционного и военного противодействия», – заметил артист.

«Мое поколение проходило через разные стадии осмысления вызовов. На одном из исторических этапов нам пытались внушить, что геополитические облака рассеялись и все страны мира – друзья России. Но, как оказалось сейчас, наши деды и прадеды были правы: враг был, есть и будет. И поэтому «шкуры» подбитых «Леопардов» сейчас становятся трофеями бойцов СВО», – напомнил он.

Ранее в Москве на Красной площади прошел большой праздничный концерт, посвященный Дню России, на который приехали школьники, студенты, волонтеры, военные и гражданские активисты их всех 89 регионов РФ. На сцене выступили Николай Басков, Григорий Лепс, Леонид Агутин, Сергей Лазарев, Александр Розенбаум, артисты из Донбасса, Херсона и Запорожья.

Также 12 июня в Георгиевском зале Кремля президент РФ Владимир Путин вручил золотые медали «Герой Труда» и госпремии в области науки и технологий, литературы и искусства, за выдающиеся достижения в гуманитарной, правозащитной и благотворительной деятельности за 2022 год, сообщает пресс-служба Кремля.