Депутат Госдумы предупредила о риске потери пособий на детей

Депутат Госдумы Бессараб предупредила, в каких случаях могут лишить пособия на ребенка

Россияне рискуют остаться без пособия на ребенка, если не подали заявление повторно через год, в выплате могут отказать, если доход семьи изменился или ребенок вырос, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Депутат напомнила, что пособия назначаются на 12 месяцев, по истечении которых необходимо подать новое заявление, поскольку доход и состав семьи может измениться, кроме того, ребенок вырастает, передает Ura.ru.

По ее словам, проблем с получением также будет меньше, назначены единые сроки выплаты пособий. Например, в мае подали, в июне все получат в один день пятого числа, пояснила Бессараб.

Ранее сообщалось, что социальный фонд России установил единый день выплаты из материнского капитала на детей до трех лет. Перечисления за предыдущий месяц будут осуществляться 5 числа, единый день выплат установлен и для других пособий.