Установлена единая дата ежемесячных выплат из маткапитала

Соцфонд: Семьи будут получать ежемесячные выплаты из маткапитала каждый месяц 5 числа

Социальный фонд России установил единый день выплаты из материнского капитала на детей до трех лет. Перечисления за предыдущий месяц будут осуществляться 5 числа, сообщает СФР.

Раньше даты выплат различались. Так, в ряде регионов выплаты из материнского капитала переводили с 1 по 15 число, а в некоторых – с 16 по 25. Деньги при этом присылали за текущий месяц (в марте – за март, в апреле – за апрель), передает ТАСС.

С июня выплата будет приходить каждый месяц 5 числа – за предыдущий месяц (в марте – за февраль, в апреле – за март, и так далее). Переход к единому дню зачисления средств произойдет автоматически.

Получать ежемесячные выплаты из средств маткапитала могут семьи, чей доход составляет меньше двух прожиточных минимумов на душу населения в регионе. С 2023 года выплату можно оформить на ребенка в возрасте до трех лет.

В Telegram-канале СФР приводятся и другие единые даты выплаты пособий. Уточняется, что если дата приходится на выходной, то перевод средств осуществляется в ближайший рабочий день накануне.

1 июня, в День защиты детей, президент Владимир Путин на встрече с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», подчеркнул, что многодетные семьи в России пользуются особым уважением.