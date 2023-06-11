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ВС России отбили атаки ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях
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В течение прошедших суток вооруженные силы Украины продолжали безуспешные попытки наступательных действий на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях, сообщили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства указывается, что в районе Времевского выступа ударами оперативно-тактической и армейской авиации нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 1-й отдельной бригады президента Украины, 110-й бригады территориальной обороны, 72-й механизированной и 1-й танковой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новодонецкое, Нескучное, Сторожевое и совхоза «Октябрь» Донецкой народной республики.
На Запорожском направлении действиями обороняющихся подразделений, ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» за сутки отражены три атаки противника с направлений населенных пунктов Новоданиловка, Малая Токмачка и Новопокровка Запорожской области.
В районе населенного пункта Лукьяновское Запорожской области нанесено поражение выдвигавшейся в южном направлении колонне бронетехники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.
Общие потери ВСУ на данных направлениях за сутки составили свыше 50-ти украинских военнослужащих, 11 танков, в том числе три Leopard, 17 боевых машин пехоты, 16 боевых бронированных машин, четыре автомобиля, боевая машина зенитного ракетного комплекса Stormer производства Великобритании, а также артиллерийская система М777 производства США.
Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией ВС РФ в течение суток нанесено поражение 91-му артиллерийскому подразделению на огневых позициях, живой силе и военной технике в 109 районах.
Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Осокоровка Херсонской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины.
За сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и противорадиолокационная ракета HARM.
Накануне сообщалось, что российские военные отбили попытки ведения наступательных действий ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях, а также у Артемовска.
В США заявили о провале наступления ВСУ вопреки помощи Запада
Американские военные эксперты Макгрегор и Риттер заявили о провале контрнаступления ВСУ вопреки поставкам Западом оружия
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Ни один военный эксперт не сомневается в провале контрнаступления ВСУ, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. Украинские войска терпят поражение вопреки поставкам Западом оружия, отметил бывший советник главы Пентагона полковник ВС США в отставке Дуглас Макгрегор.
Макгрегор в интервью Serbian Radio Chicago заявил, что украинцы серьезно проигрывают. Согласно его образному выражению, в данный момент «за кулисами достаточно много нервных людей, которые знают, что НАТО – мало на что годная военная сила».
По его словам, несмотря на активное снабжение западным оружием, намерения Украины и ее западных союзников обескровить Россию успехом не увенчались из-за постоянных провалов ВСУ, сообщает радио Sputnik.
Аналогичного мнения придерживается и офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. В эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty он отметил, что ВСУ используют технику НАТО, в частности, артиллерию, альянс обеспечивает военную подготовку и передает данные разведки, то есть у Киева «все натовское, кроме солдат», и все равно украинских военнослужащих уничтожают. Он выразил уверенность в том, что подобное массовое уничтожение будет происходить на каждом участке наступления украинских войск.
Риттер подчернул, что украинские военные не смогут пробить оборону российской армии и понесут огромные потери, причем виноваты в этом будут именно организаторы контрнаступления, в провале которого теперь уже «не сомневается ни один военный эксперт».
Ранее на Западе признали успешное отражение Россией контрнаступления ВСУ.
Российский посол обвинил власти Канады в краже Ан-124
Посол России в Оттаве Степанов: Решение премьера Канады о конфискации российского самолета Ан-124 является воровством
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Решение премьер-министра Канады Джастина Трюдо о конфискации российского самолета Ан-124 и передаче его Украине незаконно и является обычным воровством, заявил посол России в Оттаве Олег Степанов.
Дипломат подчеркнул, что решение о конфискации российского самолета Ан-124 совершенно незаконно, это воровство, грабеж. Как отметил глава российской дипломатической миссии в Оттаве, режим Трюдо показал, что правового государства в Канаде не существует, передает ТАСС.
Комментируя заявление Трюдо о поставках Киеву очередной партии оружия, Степанов обратил внимание, что любые попытки накачать Украину оружием только продлевают конфликт и мучения украинских призывников. Он заверил, что все цели объявленной президентом России специальной военной операции будут выполнены.
Посол России также прокомментировал введение против физических и юридических лиц из РФ новых санкций, о которых, по данным телеканала CTV, также сообщил Трюдо. Степанов указал, что санкции не работают, ни секторальные, ни персональные. Дипломат заявил, что фигуранты санкций воспринимают их со смехом, никакого воздействия на Россию они не оказывают. При этом посол России отметил, что такие действия Оттавы лишь наносят непоправимый ущерб двусторонним отношениям, но кабинет Трюдо об этом не думает.
Ранее в субботу премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе визита в Киев объявил о конфискации Канадой российского Ан-124 для передачи борта Украине. Он также объявил, что Канада займется подготовкой украинских пилотов-истребителей.
Суд ООН отказал США в допуске к делу по иску Украины против России
МИД: Международный суд ООН удовлетворил требование Москвы и отказал США в допуске к делу по иску Украины против России
Международный суд ООН удовлетворил требование России и единогласно отказал Соединенным Штатам в допуске к делу по иску Украины против России по Конвенции о геноциде, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.
МИД сообщил в своем Telegram-канале, что суд удовлетворил требование России и единогласно отказал в допуске к данному делу Соединенным Штатам Америки.
В российском внешнеполитическом ведомстве также отметили, что международный суд ООН 9 июня объявил о беспрецедентном в истории суда решении допустить 32 государства в качестве третьих сторон в разбирательство по иску Украины против России по Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него от 9 декабря 1948 года.
В МИД указали, что все допущенные в качестве так называемых третьих сторон государства занимают проукраинскую позицию и относятся к западному лагерю, Россия рассматривает подобное лавинообразное вступление в дело государств, не имеющих к нему отношения, в пользу одной стороны спора как недопустимое нарушение принципа равноправия сторон и злоупотребление процессуальными правами.
В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что это решение принято вопреки представленным суду доказательствам противоречия такой практики правилам суда и общим принципам правосудия. В МИД выразили уверенность, что это решение суда будет использовано против всего международного правосудия.
В российском внешнеполитическом ведомстве также подчеркнули, что взятый коллективным Западом курс на политизацию системы международного правосудия и превращение его в инструмент расправы над неугодными угрожает подрывом всей системы мирного разрешения споров, являющейся основой международных отношений.
Ранее глава МИД Сергей Лавров назвал приверженность Запада формуле Зеленского готовностью поддержать геноцид.
Трюдо объявил о конфискации Канадой российского Ан-124 для передачи Украине
Трюдо объявил о конфискации Канадой российского Ан-124 для передачи его Украине
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе визита в Киев заявил, что Канада конфисковала российский Ан-124 и передала его Украине, пишет Reuters.
Подробностей агентство не приводит, передает ТАСС.
Напомним, транспортный самолет «Руслан» российской авиакомпании «Волга-Днепр» с грузом ковид-тестов из Китая был зафрахтован правительством Канады, он прилетел в Торонто 27 февраля 2022 года. Позже небо было закрыто, борт задержан, а экипаж отправлен в Россию.
Зеленский заявил о «контрнаступательных действиях» на Украине
Украинский президент Зеленский: На Украине происходят контрнаступательные действия
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что на Украине происходят контрнаступательные действия, но отказался говорить о том, на какой стадии они находятся.
Зеленский после встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Киеве заявил, что на Украине происходят «контрнаступательные и оборонные действия». При этом он отказался детально говорить о том, на какой стадии они находятся, передает РИА «Новости».
Накануне президент России Владимир Путин обратил внимание, что киевский режим прибег к использованию стратегических резервов. По словам российского лидера, это говорит о том, что украинские войска начали контрнаступление. Отметим, на Западе уже признали успешное отражение Россией контрнаступления ВСУ.
Макрон попытался запугать Иран за поддержку России
Макрон пригрозил Ирану «тяжелыми последствиями» за поддержку России в конфликте на Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с президентом Ирана Эбрахимом Раиси заявил, что Тегеран ждут «тяжелые последствия», если Иран не прекратит поддерживать Россию в конфликте на Украине.
Как сообщил Елисейский дворец, Макрон сказал, что Иран ждут «тяжелы последствия в гуманитарной области и сфере безопасности». Причиной такого предупреждения стали приписываемые Тегерану поставки дронов в Россию. Макрон призвал Тегеран прекратить поддержку Москвы, передает РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.
Напомним, утверждения о том, что Россия якобы получает от Тегерана беспилотники, которые используются в ходе спецоперации на Украине, уже привели к санкциям со стороны ЕС и США против Ирана. Россия называла вбросами сообщения о поставках иранских беспилотников.
Российский сапер рассказал о дружественных посланиях на минах ВСУ
Российский сапер «Кирпич» сообщил о дружественных посланиях от украинских минеров
Украинские мобилизованные иногда не до конца активируют мины и оставляют дружественные послания, сообщил начальник инженерной службы полка группировки российских войск «Юг» с позывным «Кирпич».
Как рассказал «Кирпич», «бывает, они оставляют нам разные надписи или не до конца минируют». «То есть он поставил мину, а верхнюю чеку не снял», – приводит его слова ТАСС.
Кроме того, «сзади этой мины бывают надписи», сообщил военный. Он рассказал, что «один раз встретили – мина стояла не заминированная». При этом «сзади на русском языке» украинские военные оставили надпись: «Ребята, мы такие же, как вы. Мы не хотим воевать. Надеюсь, я скоро уеду домой». «Нам очень приятно было», – сказал «Кирпич».
Однако, по его словам, на минах оставляют и враждебные послания – оскорбления или угрозы. Также встречаются мины с нацисткой символикой.
«Кирпич» сообщил, что украинские военные с начала наступления на Южнодонецком направлении стали в несколько раз чаще подрываться на российских минах. По его словам, это происходит, поскольку на Украине «мобилизуют человека и через неделю отправляют на самый передний край», а «за такой короткий срок всему инженерному делу обучиться очень сложно, даже в теории изучить мины».
Он рассказал, что на передовой устанавливают противопехотные и противотанковые мины, управляемые мины направленного действия, растяжки. В свободное время бойцы инженерной роты изучают итальянские, немецкие и американские мины натовского образца.
«Кирпич» сказал, что вооруженные силы Украины массово используют мины западного производства. Как заявил военный, «тяжело, когда воюешь против всего» Запада – «в разных странах разные мины и характеристики разные». Ему часто встречались «датчики от фирм Siemens и Bosch», кроме того, «много мин-сюрпризов».
«Если раньше мы, допустим, укладывались за час с минным полем, то сейчас это сделать невозможно физически – очень много они ставят мин-ловушек и сюрпризов. И все минные поля у них начали охраняться, стоят так называемые «глаза» (боец-наблюдатель), наблюдают и в случае чего открывают огонь», – сказал российский военный.
Сапер с позывным «Муха» заявил, что, несмотря на сложности, российские саперы адаптировались, и большинство зарубежных мин их уже не удивляют, а скорее помогают совершенствовать собственные навыки.
Напомним, сообщалось, что российские минные поля серьезно затруднили контрнаступление ВСУ. Военкор Александр Сладков рассказал, что ВСУ «наступают колоннами и по одним и тем же маршрутам» из-за «сплошного минирования подходов».
Появились кадры уничтожения бронетехники ВСУ российскими вертолетами
Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения бронетехники ВСУ западного производства вертолетами Ка-52 ВС России
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения боевой бронированной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) западного производства экипажами разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 на Запорожском направлении.
Российское военное ведомство сообщило в своем Telegram-канале, что экипажи армейской авиации ВС России нанесли удар управляемыми ракетами по колонне бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ). В Минобороны России отметили, что после уничтожения нескольких бронированных машин противника остальные попытались рассредоточиться и были также уничтожены.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные отбили попытки наступательных действий ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях, а также у Артемовска.
Маск отреагировал на очередной пакет американской военной помощи Киеву
В ответ на сообщения о новой военной помощи Киеву со стороны США Маск задался вопросом о том, «чем это закончится»
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Американский миллиардер Илон Маск прокомментировал новый пакет военной помощи Украине со стороны США. Он задался вопросом о том, «чем это закончится».
Комментируя новость о военной помощи, Маск заявил в Twitter (соцсеть заблокирована в России): «Чем это закончится? Без принятия желаемого за действительное. Я имею в виду – в реальности», – передает РИА «Новости».
Напомним, в новый пакет помощи Украине вошли системы ПВО HAWK, беспилотные системы Puma, боеприпасы для ракетных систем с лазерным наведением и снаряды. США направят на военные нужды Украины 2,1 млрд долларов.
В октябре прошлого года Маск предложил свой план урегулирования конфликта на Украине. По его мнению, Крым должен остаться в составе России, а на в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях он предлагал провести повторный референдум под наблюдением ООН. Тогда же Маск устроил в соцсетях опрос о том, имеют ли право Донбасс и Крым самостоятельно решать свою судьбу.
Президент Украины Владимир Зеленский запустил опрос о том, какой Маск больше нравится пользователям – поддерживающий Украину или Россию.
Сам Маск заверил Зеленского в поддержке Украины.
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Минобороны сообщило об отбитых атаках ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях
Минобороны: ВС России отбили атаки ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях
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Российские военные отбили попытаки ведения наступательных действий ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях, а также у Артемовск, сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, на запорожском направлении отражены две атаки противника силами до батальона, усиленного танками, под Яблоневым и Новопокровкой Запорожской области. Возле Новоданиловки и Малой Токмачки Запорожской области разгромлены две колонны бронетехники ВСУ.
Кроме того, ВСУ предприняли три безуспешные атаки на Времевском выступе возле Левадного Запорожской области, Сторожевого и Нескучного Донецкой народной республики (ДНР). Решительными действиями подразделений группировки войск «Восток» все атаки противника отражены.
Согласно данным Минобороны, общие потери украинских войск здесь составили до 300 военнослужащих, девять танков, из которых четыре Leopard, 11 машин пехоты, в том числе пять американских Bradley, 14 бронемашин, а также французская самоходная артустановка Cezar.
В Минобороны сообщили, что под Артемовском успешно отражены пять атак противника в направлении Клещеевки, Дубово-Василевки, Ягодного и Андреевки ДНР. Вклинения противника в российскую оборону не допущено, уничтожены до 230 военнослужащих, две бронемашины, а также две гаубицы Д-30.
В это же время на купянском направлении поражены подразделения противника в районах пунктов Стельмаховка Луганской народной республики, Новомлынск, Синьковка и Орлянка Харьковской области. В районах пунктов Новоселовское Луганской народной республики (ЛНР), Синьковка и Тимковка Харьковской области пресечена деятельность четырех украинских ДРГ.
Потери противника на данном направлении составили до 65 военнослужащих, бронетранспортер, два пикапа, а также американская артиллерийская система М777.
Также в Минобороны сообщили, что на краснолиманском направлении было нанесено поражение противнику в районах населенных пунктов Ямполовка ДНР, Невское, Белогоровка ЛНР, а также Серебрянского лесничества. Возле Червоная Диброва ЛНР ликвидирована украинская ДРГ. Противник потерял 60 военнослужащих, боевую машину пехоты, две бронемашины, самоходные артиллерийские установки Krab, «Гвоздика» и «Акация», а также гаубицу Д-20. Также в Петровском ЛНР уничтожен склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ, сообщили в Минобороны.
На херсонском направлении ВС России за последние сутки ликвидированы до 40 военнослужащих, а также самоходная артиллерийская установка «Акация». Кроме того, в районе у Ольговки Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 121-й бригады теробороны.
За минувшие сутки авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение 93-м арт подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 122 районах.
В Рай-Александровке ДНР и в городе Харьков поражены штабы 10-й горно-штурмовой и 60-й механизированной бригад ВСУ, а средствами ПВО в Платоновке ДНР был сбит истребитель МиГ-29 ВСУ.
За сутки перехвачены две крылатые ракеты Storm Shadow, и десять снарядов РСЗО HIMARS, уничтожены восемь беспилотников поблизости от Новобахмутовки, Кирилловки, Владимировки ДНР, Лисичанска ЛНР и Песчаного Херсонской области.
Напомним, в четверг в Сети появились кадры уничтоженных при наступлении ВСУ немецких танков Leopard. Днем позже в Сети появились фотографии уничтоженной на Запорожском направлении бронетехники НАТО, в том числе немецких танков Leopard 2A6 и 2A4. В субботу глава Rheinmetall Армин Паппергер признал потерю немецких систем вооружений на Украине.
Канада ввела санкции против Януковича, Подоляки и Безсонова
Канадские власти ввели санкции против Януковича, Подоляки, Безсонова и министерств культуры Крыма и Херсонской области
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Введены санкции против 24 физических и 17 юридических лиц, которые, по версии Канады, якобы стремятся «уничтожить украинские культурные объекты, институты и украинскую самобытность», сообщил канадский МИД.
В частности, санкции введены против экс-президента Украины Виктора Януковича, военного обозревателя Юрия Подоляки и бывшего первого замминистра информации ДНР Даниила Безсонова, передает ТАСС.
Также под санкциями оказались министры культуры Херсонской области и Крыма Александр Кузьменко и Татьяна Манежина, министр образования и науки Крыма Валентина Лаврик, директор Херсонского областного краеведческого музея Татьяна Братченко.
Санкции введены против Министерств культуры Крыма и Херсонской области, Министерств образования и науки Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, в санкционный список внесены Минспорта Запорожской области и несколько музеев в Херсонской области, Крыму и Мариуполе. Санкции введены против СМИ (NewsFront, NewsUa.ru) и волонтерских организаций Донбасса.
Напомним, премьер-министр Канады Джастин Трюдо прибыл с визитом в Киев. Он объявил о выделении Киеву помощи в 375 млн долларов, а также сообщил, что Канада конфисковала российский Ан-124 и передала его Украине. Посол России в Оттаве Олег Степанов заявил, что решение Канады по Ан-124 незаконно и является обычным воровством.
Рогов рассказал подробности наступления ВСУ на запорожском фронте
Украинские войска на запорожском направлении пытаются наступать ночью, сообщил глава общественного запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, ВСУ уже третьи сутки пытаются наступать по ночам, но попадают под удары авиации и дронов-камикадзе, передает РИА «Новости».
Рогов добавил, что украинские войска пытаются использовать свое техническое преимущество, западное оборудование и приборы, в том числе, на танках.
Ранее в Минобороны России сообщали, что ВС России успешно отбили атаки ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях.
NYT указала результат наступления ВСУ, который на Западе будут считать «успехом»
NYT сообщила, что на Западе «успехом» украинского наступления будут считать возвращение к границам до начала СВО
Украине вряд ли удастся вытеснить российские силы с территории, которую Киев и его союзники считают украинской, в США и ЕС будут считать «успехом» контрнаступления возвращение к границам до начала специальной военной операции России, пишут американские СМИ.
Как заявила New York Times, остается неясным, что именно США, Европа и Украина будут считать «успешным» контрнаступлением. Представители США и ЕС в частных разговорах отмечают, что «вытеснение всех» войск России «маловероятно», передает ТАСС.
New York Times пишет, что в США и ЕС могут рассматривать в качестве «успеха» захват и контроль Украиной территории в границах до 24 февраля 2022 года, а также нанесение удара, заставляющего задуматься о будущем спецоперации. По мнению издания, на Западе полагают, что украинское контрнаступление может оказаться поворотным моментом, но «многое зависит от результата». На Западе заявляют, что контрнаступление скажется на вопросе о том, «как гарантировать будущее» Украины и на обсуждении ее поддержки.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин заявил, что украинские войска начали контрнаступление. По его словам, ВСУ несут значительные потери.
Офицер НАТО оценил качество подготовки российских войск
Отставной офицер НАТО Атламазоглу признал высокое качество подготовки российских войск
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Российские войска продемонстрировали высокое качество подготовки при отражении попыток наступления вооруженных сил Украины, сообщил отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу.
Как заявил Атламазоглу, начало украинского контрнаступления уже продемонстрировало, что ВСУ противостоит «действительно профессиональная российская армия», передает РИА «Новости» со ссылкой на Sandboxx.
Атламазоглу указал, что Россия создала «одну из самых обширных оборонительных сетей в новейшей истории». В частности, речь идет о противотанковых окопах, дотах, противотранспортных заграждениях, артиллерийских позициях и крупных минных полях.
По мнению офицера, на Западе недооценили российские войска, которые подготовились к украинскому наступлению и выводят из строя танки Leopard 2A6 и БМП M2 Bradley. Без господства в воздухе ВСУ вынуждены рисковать в открытом поле и не могут эффективно противостоять российской артиллерии, заявил он.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин заявил, что украинские войска начали контрнаступление. По его словам, ВСУ несут значительные потери.
Взрывы прогремели на Украине
Взрывы прозвучали в Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины
Звуки взрывов прозвучали в Сумской и Днепропетровской областях Украины, в ряде регионов объявлена воздушная тревога, сообщают украинские СМИ. Позднее взрывы прозвучали в Харьковской области.
Взрывы прозвучали в Шосткинском районе Сумской области и в Днепре (Днепропетровске). Позднее украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове, передает ТАСС.
Воздушная тревога была объявлена в Сумской, Днепропетровской, Черниговской, Харьковской, Кировоградской, Полтавской областях Украины, а также в удерживаемых украинскими войсками районах ДНР и Запорожской области.
Напомним, прошлой ночью взрывы прозвучали в Днепропетровской и Харьковской областях Украины, в Одессе, а также в городе Запорожье, который находится под контролем вооруженных сил Украины.