В течение прошедших суток вооруженные силы Украины продолжали безуспешные попытки наступательных действий на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях, сообщили в Минобороны России.

В Telegram-канале ведомства указывается, что в районе Времевского выступа ударами оперативно-тактической и армейской авиации нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 1-й отдельной бригады президента Украины, 110-й бригады территориальной обороны, 72-й механизированной и 1-й танковой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новодонецкое, Нескучное, Сторожевое и совхоза «Октябрь» Донецкой народной республики.

На Запорожском направлении действиями обороняющихся подразделений, ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» за сутки отражены три атаки противника с направлений населенных пунктов Новоданиловка, Малая Токмачка и Новопокровка Запорожской области.

В районе населенного пункта Лукьяновское Запорожской области нанесено поражение выдвигавшейся в южном направлении колонне бронетехники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.

Общие потери ВСУ на данных направлениях за сутки составили свыше 50-ти украинских военнослужащих, 11 танков, в том числе три Leopard, 17 боевых машин пехоты, 16 боевых бронированных машин, четыре автомобиля, боевая машина зенитного ракетного комплекса Stormer производства Великобритании, а также артиллерийская система М777 производства США.

Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией ВС РФ в течение суток нанесено поражение 91-му артиллерийскому подразделению на огневых позициях, живой силе и военной технике в 109 районах.

Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Осокоровка Херсонской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины.

За сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и противорадиолокационная ракета HARM.

Накануне сообщалось, что российские военные отбили попытки ведения наступательных действий ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях, а также у Артемовска.