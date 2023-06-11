ВСУ начали менять тактику наступления

РВ: ВСУ поменяли тактику наступления на Южнодонецком направлении

Украинская армия изменила тактику наступления и предприняла фланговые удары вместо лобовых атак на южнодонецком направлении, сообщили военкоры.

Как передает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (РВ), на Южнодонецком направлении ВСУ начали предпринимать более грамотные маневры, чем штурмы в лоб. Так, не сумев взять населенный пункт Нескучное лобовыми атаками, украинские войска ударили во фланги, пытаясь войти в тыл и срезать углубившийся во фронт Времевский выступ.

По сообщению военкоров, в ходе атак в районе Левадного противнику удалось углубиться и продвинуться по лесопосадкам, угрожая при дальнейшем продвижении окружением подразделений, находящихся в Нескучном. Одновременно штурмовой отряд ВСУ предпринял рейд по лесополосе к Урожайному, проводя разведку боем в направлении Ровнополя и охватывая Нескучное с другого фланга.

В ходе двух фланговых маневров ВСУ подразделения оставили Нескучное, отойдя на позиции, где им не грозит окружение.

По сообщению военкоров, тяжелые бои продолжаются, авиация ВКС наносит удары управляемыми бомбами КАБ по местам сосредоточения резервов противника в районе Шахтерского и Великой Новоселки.

Ранее в Минобороны России сообщали, что ВС России успешно отбили атаки ВСУ на Южнодонецком и Запорожском направлениях.