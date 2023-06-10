Американские военные эксперты Макгрегор и Риттер заявили о провале контрнаступления ВСУ вопреки поставкам Западом оружия

Ни один военный эксперт не сомневается в провале контрнаступления ВСУ, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. Украинские войска терпят поражение вопреки поставкам Западом оружия, отметил бывший советник главы Пентагона полковник ВС США в отставке Дуглас Макгрегор.

Макгрегор заявил в интервью Serbian Radio Chicago, что украинцы серьезно проигрывают, и сейчас за кулисами уже много нервных людей, которые знают, что НАТО – это мало на что годная военная сила. По его словам, несмотря на активное снабжение западным оружием, намерения Киева и его западных союзников обескровить Россию не увенчались успехом из-за провалов украинских войск, сообщвет радио Sputnik.

Аналогичного мнения придерживается и офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. Он отметил в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty, что ВСУ используют технику НАТО, артиллерию, военную подготовку и данные разведки, все натовское, кроме солдат, и их все равно уничтожают. Он выразил уверенность, что это массовое уничтожение будет происходить на каждом участке наступления украинских войск.

Риттер подчернул, что украинские военные не смогут пробить оборону российской армии и понесут огромные потери, а виноваты в этом будут организаторы контрнаступления, в провале которого не сомневается ни один военный эксперт.

Ранее на Западе признали успешное отражение Россией контрнаступления ВСУ.