В районе Времевского выступа, расположенного на стыке Запорожской области и Донецкой народной республики, вторые сутки идут ожесточенные бои. Небольшая территория на возвышенности имеет стратегическое значение. Контроль России над выступом не позволяет украинским военным объединить группировки. ВСУ же пытаются отбить этот участок для того, чтобы открыть себе дорогу к Азовскому морю.

В воскресенье украинские военные совместно с польскими наемниками предприняли попытку прорыва запорожской части фронта в районе Времевского выступа, но были отброшены назад, потеряв не менее десяти единиц техники и порядка 50 боевиков.

В понедельник утром противник вновь активизировался. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в районе Времевского выступа на Запорожском направлении снова начались активные боевые действия. По словам Рогова, ВСУ бросили в атаку еще большие силы, чем в воскресенье, и попытались организовать прорыв более масштабно.

Сам участок, за который вторые сутки идут ожесточенные бои, довольно небольшой. «Фактически это маленький населенный пункт Времевка. Он расположен рядом с Великой Новоселкой, которую просто найти на карте. Если проложить прямую линию от Курахово до Гуляйполя, то Времевка будет располагаться приблизительно посередине», – рассказал Владимир Рогов.

«Эта территория мало того, что является возвышенностью, так еще и имеет серьезное стратегическое значение. Если посмотреть на карту линии боевого соприкосновения, то станет понятно, что этот кусок является своего рода клином, вбитым в ряды противника. Данная позиция помогает нам контролировать ситуацию на направлении и не давать возможности ВСУ объединить группировки восточнее и западнее выступа», – добавляет Рогов.

Тот, кто контролирует выступ, тот видит противника как на ладони.

«Оставлять выступ ВСУ нам крайне невыгодно, поскольку в таком случае мы лишаемся возможности легкой и оперативной перегруппировки. Кроме того, у ВСУ появляется «маршрут» к морю – они могут пройти немного западнее Мариуполя, минуя ряд крупных населенных пунктов», – указывает Рогов.

Помимо этого, отмечает собеседник, нельзя исключать вероятности того, что активностью в районе Времевского выступа украинские военные пытаются заставить ВС РФ перебросить часть подразделений к месту столкновений. Таким образом, полагает Рогов, оголятся некоторые участки фронта, и ВСУ нанесут серьезный удар между Ореховом и Гуляйполем. «Тогда, минуя Бердянск, они смогут прорваться к морю. Нам этого допускать нельзя», – заключил он.