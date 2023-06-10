Унабомбер умер в тюрьме в США

В тюрьме в США умер известный как Унабомбер Теодор Качински

В тюрьме в штате Северная Каролина в возрасте 81 года умер известный как Унабомбер Теодор Качински, который в 1978–1995 годах рассылал по почте самодельные бомбы, сообщило бюро тюрем при министерстве юстиции США.

Качински, который отбывал пожизненное заключение за терроризм, обнаружили мертвым ночью в его камере. До 2021 года он находился в тюрьме максимально строгого режима в Колорадо, но в связи с проблемами со здоровьем его перевели в федеральное медицинское учреждение в Северной Каролине, передает ТАСС.

Напомним, Качински получил диплом Гарвардского университета, был математиком, но прекратил преподавать и стал отшельником, выступив против технического прогресса. Он рассылал в университеты, корпорации, авиакомпании почтовые бандероли с самодельными взрывными устройствами. Жертвами его бомб стали три человека, еще 23 получили тяжелые ранения.

До того, как правоохранители вышли на его след, он получил прозвище Унабомбер («University and airline bomber») и 17 лет оставался самым разыскиваемым в США преступником. Задержали Теодора Качински в 1996 году – его брат понял, кто является автором «манифеста», который ведущие американские СМИ опубликовали под угрозой очередного взрыва. ФБР нашло хижину Качински, где были обнаружены улики, достаточные для обвинения.

В 1998 году Качински признал вину в обмен на отмену смертного приговора. Он также требовал права самостоятельно защищать себя в ходе судебного процесса, но ему не позволили, чтобы не дать возможности вести пропаганду. Кроме того, врачи признали его шизофреником.