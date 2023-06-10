В Москве арестовали замначальника Центра экспертизы Росгвардии

Украина выразила недовольство передачей пленных из Закарпатья Венгрии

В МИД Украины вызвали посла Венгрии из-за передачи пленных из Закарпатья

Временный поверенный Венгрии на Украине отправился в МИД страны «для предметного разговора» о передаче Москвой Будапешту украинских пленных из Закарпатья, сообщил пресс-секретарь ведомства Олег Николенко.

По его словам, правительство Украины не знало об идущих между Россией и Венгрией переговорах.

«Из публичных заявлений вице-премьер-министра Венгрии мы узнали, что Россия передала Будапешту 11 украинцев венгерского происхождения», – передает ТАСС со ссылкой на пост Николенко в социальной сети.

Пресс-секретарь уточнил, что поэтому «в МИД Украины сегодня был приглашен временный поверенный Венгрии для предметного разговора».

От венгерской стороны Киев потребовал подробной информации о произошедшем, а также потребовал обеспечить доступ украинского консула к пленным.

Ранее сообщалось, что украинских военнопленных из Закарпатья, где живет много этнических венгров, передали Венгрии при содействии РПЦ.