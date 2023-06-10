Названы лидеры среди регионов России по набору контрактников

|
10 июня, суббота | Последнее обновление — 13:47 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Шойгу подписал приказ о деятельности добровольческих отрядов
Разделы
10 июня 1944 года началась Выборгско-Петрозаводская операция. РККА нанесла по финским военным два последовательных удара. Результаты настолько хорошо прочистили мозги финляндскому государству, что оно вскоре вышло из войны, открыв боевые действия против бывших союзников – немцев.
Подробности...
Если общество вступает в стадию одичания, не справляется с вызовами, которые ставит перед ним самостоятельное развитие, материальные признаки цивилизации – плотины, школы, общественные институты, образование и наука – могут достаточно быстро исчезнуть.
Подробности...
Майданному режиму нужен вариант, который позволит не садиться за стол переговоров в случае неудачи или отсутствия контрнаступления. И «зеленая» повестка, ставшая на Западе почти религией, как нельзя лучше подходит для этого.
Подробности...
В Алешках и Голой Пристани сейчас самая сложная ситуация из-за неконтролируемого сброса воды из Каховского водохранилища после прорыва ГЭС. Уровень Днепра здесь вырос до 12 метров. ВСУ ударили по месту сбора для эвакуации жителей Голой Пристани, погибли два человека, в том числе беременная женщина
Подробности...
Владимир Путин поручил главе МЧС РФ Александру Куренкову организовать работу по помощи жителям Херсонской области в зоне затопления после разрушения плотины Каховской ГЭС. Тем, кто был вынужден покинуть свои дома, передают предметы первой необходимости и обещают выплачивать компенсации
Подробности...
В ночь на вторник в результате обстрелов со стороны ВСУ повреждена плотина Каховской ГЭС на Днепре. В результате разрушены задвижки, вода неконтролируемо сбрасывается ниже по течению. Порядка 300 домов нуждаются в эвакуации
Подробности...
12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
Названы лидеры среди регионов России по набору контрактников
Минобороны: Москва, Севастополь, Чечня и Сахалин входят в число лидеров по набору контрактников
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в Новости
Москва, Севастополь, Чечня и Сахалинская область, входят в число шестнадцати регионов лучше всего выполняющих план по набору на контрактную службу, сообщил заместитель министра обороны России Николай Панков.
Он отметил улучшения по плану набора военнослужащих на контрактную службу в 16 регионах России. По словам Панкова, в России растет число желающих вступить в добровольческие отряды, которых насчитывается более 40, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу подписал приказ, определяющий порядок организации служебной деятельности добровольческих организаций.
Минобороны: Групповым ударом нарушено снабжение группировок ВСУ в районах боевых действий
Российские силы нанесли групповой удар и нарушили снабжение группировок ВСУ в районах боевых действий
Российские военные в ночь на пятницу нанесли оружием большой дальности морского и воздушного базирования удар по складам с иностранными боеприпасами и военной техникой, все вооружение было уничтожено, сообщает Минобороны.
Российские силы в ночь на пятницу нанесли групповой удар высокоточным оружием по складам, на которых хранились иностранные боеприпасы, вооружение и военная техника. Вся находившаяся на складе техника была ликвидирована, сообщает Минобороны в Telegram.
Таким образом, уточняет военное ведомство, нарушено снабжение украинских военных сил в районах ведения боевых действий.
Ранее российская группировка войск «Восток» на двух направлениях в зоне проведения специальной военной операции уничтожила свыше 50 единиц бронетехники Украины, в том числе 21 танк.
В Вашингтоне встревожились из-за уничтожения Россией танков Leopard
Власти США с опаской отнеслись к уничтожению Россией танков Leopard
На Западе и в США встревожены из-за уничтожения немецких танков Leopard на Украине российскими войсками, такого отпора России не ожидали, сообщил американский журналист Фред Плейтген.
Журналист в эфире телеканала CNN заявил, что западное военное оборудование уничтожается на Украине российскими войсками в больших количествах, что вызывает опасения в Вашингтоне, передает Ura.ru.
Ранее в Сети появились фотографии уничтоженной на Запорожском направлении бронетехники НАТО с подбитыми танками Leopard и БМП Bradley, которые, предположительно, использовались ВСУ в ходе контрнаступления.
Италия предложила «наиболее простой способ добиться мира» на Украине
Министр обороны Италии Крозетто признал, что «сложно объяснить» связь между стремлением к миру и передачей Киеву оружия
|
|
По словам министра обороны Италии Гуидо Крозетто, Запад, передавая Киеву вооружения, якобы стремится к миру на Украине. Однако «объяснить и понять» это сложно, признал он.
По версии Крозетто, самый «простой» способ «добиться мира» – «это дать понять претендующим на победу, что она невозможна». Крозетто считает, что переговоры могут стартовать после прекращении огня, передает ТАСС.
Он отметил, что из-за ситуации с Каховской ГЭС задачи вооруженных сил Украины стали сложнее, а временные рамки растягиваются. Как заявил министр, комментируя украинское наступление, «то, что произойдет в ближайшие недели, сейчас непредсказуемо».
Крозетто указал на «мощную оборонительную линию» России. По его словам, у России есть «превосходство с точки зрения численности армии, большей оснащенности военными средствами». Крозетто считает, что попытка украинского наступления «полна вопросов и неопределенности», причем «украинцы сами это понимают». «Поэтому и просят самолеты», – сказал он.
Напомним, генерал и бывший командующий воздушно-десантной бригадой «Фольгоре» вооруженных сил Италии Марко Бертолини заявил, что украинский конфликт мог завершиться еще год назад, если бы Киеву не поставляли оружие.
Взрывы прогремели в Одессе
Взрывы произошли в Одессе и Запорожье
Звуки взрывов слышны в Одессе, а также в городе Запорожье, который находится под контролем вооруженных сил Украины, сообщают украинские СМИ.
В Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Харьковской и Черниговской областях прозвучала воздушная тревога. Также тревога была объявлена в удерживаемых ВСУ районах ДНР, Запорожской и Херсонской областей, передает ТАСС.
Позднее украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской и Харьковской областях, а также о новой серии взрывов в Одессе.
Напомним, в пятницу утром взрывы прогремели в Житомирской и Ровненской областях Украины. Прошлой ночью серия взрывов прозвучала в украинском городе Сумы.
Военкоры сообщили об отражении Россией новой попытки наступления ВСУ
Военкоры Пегов и Сладков сообщили об отражении Россией новой попытки украинского наступления
|
|
Очередной «накат» вооруженных сил Украины в Запорожской области «отбит», сообщил военкор Семен Пегов. Военкор Александр Сладков сообщил, что «линия фронта стабильна».
Как сообщает Telegram-канал Пегова WarGonzo, «бои продолжаются», но «массированная атака» ВСУ на участке Орехов–Работино «отбита». Указывается, что «на месте действия, как и вчера, много сгоревшей бронетехники». По совам источников, украинские военные «сами уничтожили свой подбитый танк», который не смогли увести «в тыл». Подчеркивается, что ВСУ «не смогли вклиниться в нашу оборону, и отошли на перегруппировку».
Telegram-канал «Сладков +» сообщил, что «противник отброшен». ВСУ применяли «тактику штурмовых волн» – после артподготовки следовало «выдвижение нескольких бронегрупп (семь-восемь машин плюс пехота)», ВСУ предпринимали «попытку сближения» с позициями российских войск и «штурм окопов» для «закрепления в ожидании подхода основных сил, с задачей продвижения вглубь нашей обороны».
Однако российская артиллерия «уничтожает бронеобъекты противника, как только они попадают в зону ее досягаемости». Если украинские силы и добираются до российских опорных пунктов, то «в бой вступает бескомпромиссная русская пехота».
«В ином случае оставшаяся целой броня противника разворачивается, уходит, пополняет боекомплект, заправляется горючим и опять в бой», – говорится в сообщении. Указывается, что «штурмовая волна длиться от тридцати минут до нескольких часов».
Военкор пояснил, что ВСУ «наступают колоннами и по одним и тем же маршрутам» из-за «сплошного минирования подходов». При этом «отмечается абсолютное пренебрежение украинских командиров к потерям в своих штурмовых отрядах».
По данным «Военкоров Русской весны», ВСУ «бросили вперед танки и бронемашины, надеясь подавить наши передовые силы 291 и 70 полков на Ореховском участке Запорожского фронта у Работино–Вербовое». Сначала по наступающим украинским войскам нанесла удар российская артиллерия, затем бронетехнику «встретил наш спецназ огнем ПТУРов». В связи с тем, что «ситуация не казалась сильно угрожающей, авиация первое время в бою участия не принимала». ВСУ «смогли приблизиться на некоторое расстояние к нашей первой линии обороны по серой зоне, где завязался ожесточенный бой». В результате «у передка массово пылает бронетехника врага».
Напомним, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал, что ВСУ предприняли очередное ночное наступление в Запорожской области.
В Конгрессе США призвали Байдена передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS
Конгрессмены США представили проект резолюции с призывом к Байдену передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS
|
|
Группа конгрессменов США представила проект резолюции, которая призывает президента США Джо Байдена передать Киеву оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS, сообщила пресс-служба комитета Палаты представителей Конгресса США по иностранным делам.
Глава комитета Майкл Маккол заявил, что Белый дом «затягивает конфликт, отказывая Украине в вооружениях, которые ей нужны», передает РИА «Новости».
Маккол подчеркнул, что успех контрнаступления вооруженных сил Украины зависит от военной помощи, которую получает Украина. По его словам, «вызывает крайнее разочарование» то, что администрация Байдена «сидит на оставшихся миллиардах на военную помощь». Маккол заявил, что средств достаточно для «немедленной передачи Украине ATACMS». Он полагает, что такой шаг «серьезно изменит боевую обстановку», передает ТАСС.
Как заявили конгрессмены, со стороны Москвы «не было значимой реакции» на передачу Украине Великобританией ракет Storm Shadow. Также подчеркивается, что у США и их союзников есть тысячи комплексов ATACMS.
Напомним, Вашингтон заявил Киеву, что у США нет лишних ракет ATACMS с дальностью действия до 300 км, а потому передавать их Украине не планируется. Лондон передал киевскому режиму малозаметные крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. Украина использует их для ударов по гражданским целям, например, по детскому лагерю.
Politico признала успешное отражение Россией контрнаступления ВСУ
Politico признала «некоторый успех» России при отражении контрнаступления вооруженных сил Украины
На «раннем этапе кампании» Россия «с некоторым успехом отражает контрнаступление» вооруженных сил Украины, заявили американские СМИ.
Как пишет Politico, в Сети опубликованы фотографии и видеозаписи с подбитыми танками Leopard и БМП Bradley, которые, предположительно, использовались ВСУ в ходе контрнаступления. Кроме того, есть «и другие изображения уничтоженной или брошенной бронетехники», передает ТАСС.
Politico указывает, что это свидетельствует о «значительном сопротивлении», с которым столкнулись ВСУ. Отмечается, что «это ранний, очень ранний этап кампании», но, как демонстрируют опубликованные материалы, «механизированная война не будет легкой для Украины».
Напомним, глава российского государства Владимир Путин заявил, что украинские войска начали контрнаступление. По его словам, ВСУ несут значительные потери.
ВСУ за сутки боев в Запорожской области потеряли до 680 военных и 35 танков
|
|
ВСУ продолжили попытки ведения наступательных действий на Южно-Донецком и Запорожском направлениях, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В районе Времевского выступа подразделениями группировки войск «Восток» отражено четыре атаки противника, проводимых силами двух батальонных тактических групп, усиленных танками, под Левадным Запорожской области, Новоселкой, Сторожевым и Нескучным Донецкой народной республики (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
На Запорожском направлении решительными действиями подразделений российских войск, ударами авиации за последние сутки отражены две атаки украинских войск возле Новоданиловки и Малой Токмачки Запорожской области.
Южнее города Орехова Запорожской области тяжелыми огнеметными системами нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 47-й механизированной бригады ВСУ, отчитались в Минобороны.
Ударами оперативно-тактической авиации группировки «Восток» поражены резервы противника у Гуляйполя, Омельника и Преображенки Запорожской области.
Общие потери ВСУ на этих направлениях за последние сутки составили до 680 военнослужащих, 35 танков, 11 машин пехоты, 19 бронемашин, шесть автомобилей, в том числе три HMMWV, французская самоходная артустановка Cezar, сообщил Конашенков.
Российская ПВО сбила две украинские ракеты в Крыму
Глава Крыма Аксенов: ПВО сбила две украинские ракеты комплекса «Гром-2»
Российскими силами ПВО сбиты две баллистические ракеты, запущенные украинским ОТРК «Гром-2», заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
Он уточнил в своем Telegram-канале, что в результате атаки жертв и пострадавших нет, и призвал крымчан сохранять спокойствие, а также не доверять непроверенным источникам информации.
Ранее РЭБ посадили беспилотник ВСУ на востоке Крыма.
В Конгрессе США подготовили закон об объявлении России «спонсором терроризма»
Конгрессмен США Лью подготовил закон о включении России в американский список «стран – спонсоров терроризма»
|
|
В Палате представителей Конгресса США подготовлен проект закона о внесении России в американский список стран, которых Вашингтон считает «спонсорами терроризма», сообщила пресс-служба конгрессмена Теда Лью, автора этой инициативы.
Также проект поддержали конгрессмены Стивен Коэн, Джо Уилсон, Джаред Голден, Кен Бак, Шила Шерфилэс-Маккормик. Они представляют как Демократическую, так и Республиканскую партии США, передает ТАСС.
В проекте закона утверждается, что Россия якобы «продвигает акты международного терроризма против политических оппонентов и государств». Указывается, что в случае принятия закона он не должен использоваться для санкций против экспорта сельскохозяйственной продукции с Украины или против предоставления ей гуманитарной помощи.
Напомним, Палата представителей призывала Госдеп внести Россию в список стран – спонсоров терроризма. В Госдепе заявили, что эффект от такого шага совпадал бы с эффектом от уже введенных санкций. Белый дом сообщил, что США отказались от этой идеи. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявлял, что «сама постановка вопроса чудовищна».
ВСУ нанесли удары по пунктам временного размещения жителей Херсонской области
Сальдо сообщил об ударах ВСУ по пунктам временного размещения жителей Херсонской области, погибла женщина
|
|
Женщина погибла в результате ударов, которые вооруженные силы Украины нанесли по пунктам временного размещения на Арабатской стрелке, где находятся эвакуированные из затопленных районов Херсонской области, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
Сальдо заявил в Telegram, что около 5.00 «заокеанские военные преступники продолжили наносить удары по пунктам временного размещения людей на Арабатской стрелке». Предположительно, для ударов использовались «английские ракеты Storm Shadow». По его словам, с ночи идут «ожесточенные обстрелы» населенного пункта Железный порт, «разрушен отель «Позитив». Как подчеркнул Сальдо, «точечные удары наносятся английскими ракетами, поставленными киевскому режиму для «мира» по гражданской инфраструктуре».
Напомним, Сальдо сообщил, что с затопленных территорий в Херсонской области эвакуировано более 5,8 тыс. человек. Двое мирных жителей стали жертвами ракетного обстрела эвакуационной зоны в Голой Пристани. Экс-сенатор Франц Клинцевич заявил, что ВСУ намеренно бьют по пострадавшим мирным жителям в Херсонской области.
ВСУ обстреляли детский лагерь в Херсонской области ракетами Storm Shadow
Сальдо: ВСУ обстреляли детский лагерь в Херсонской области ракетами Storm Shadow
Украинские войска открыли огонь по детскому лагерю на Арабатской стрелке с применением Storm Shadow, ПВО сбила одну ракету, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
Сальдо написал в Telegram-канале, что ВСУ предположительно выпустили три ракеты Storm Shadow, две из них попали в гражданский объект, информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Позднее стало известно, что в этом лагере находились эвакуированные из-за затопления жители Херсонской области.
Ранее украинские военные нанесли удар по месту сбора для эвакуации жителей Голой Пристани, подтопленной после разрушения Каховской ГЭС. При обстреле погибли два человека, в том числе беременная женщина.
В боях за Авдеевку и Марьинку за сутки уничтожено до 410 украинских военных
На Донецком направлении самые активные боевые действия велись под Марьинкой и Авдеевкой Донецкой народной республики, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Южной группировкой войск успешно отражены шесть атак подразделений 110-й механизированной, 59-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в направлениях пунктов Красногоровка, Химик, Первомайское и северной окраины Марьинки Донецкой народной республики (ДНР). Вклинений в российскую оборону не допущено, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
В ходе боев за минувшие сутки ликвидированы около 410 военнослужащих, четыре танка, восемь машин пехоты, американская артсистема М777 и гаубица «Мста-Б».
В районе Красногоровки уничтожен склад боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.
На Купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией Западной группировки войск поражены подразделения ВСУ недалеко от Новомлынска, Молчаново, Берестового Харьковской области и Розовки Луганской народной республики (ЛНР).
Рядом с Ольшаной Харьковской области и Новоселовским ЛНР пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).
За прошедшие сутки на этом направлении ликвидированы более 30 военнослужащих, боевая машина РСЗО «Ураган», две гаубицы Д-30, перечислили в Минобороны.
На Краснолиманском направлении ударами авиации, огнем артиллерии группировки «Центр» нанесено поражение противнику около Невского ЛНР, Ямполовки и Григоровки ДНР.
Около Червоной Дибровы ЛНР пресечена деятельность украинской ДРГ.
За сутки на этом направлении уничтожены более 50 военнослужащих, машина пехоты, две самоходные артустановки «Гвоздика», гаубица Д-20.
В районе Серебрянки ДНР поражена американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, отчитались в Минобороны.
На Херсонском направлении в результате огневого поражения за последние сутки уничтожены до 70 военнослужащих, десять бронемашин, боевая машина РСЗО «Град», самоходная артустановка «Акация» и гаубица Д-30.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск ВС России поражены 97 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 126 районах.
Под Дзержинском ДНР поражены два командно-наблюдательных пункта подразделений 24-й механизированной бригады ВСУ.
У Гуляйполя Запорожской области уничтожен узел связи 102-й бригады теробороны, подытожили в оборонном ведомстве.
Военкоры показали разгром колонны техники НАТО на Запорожском фронте
Военкоры показали разгром колонны техники НАТО при наступлении ВСУ на Запорожском фронте
Военкоры показали разгром колонны новой техники НАТО – БМП Bradley и танков Leopard – при наступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожском направлении.
Как отмечают военкоры в своем Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны», за две минуты боя, которые попали на видео, была уничтожена и подбита гора новой техники США и НАТО – БМП Bradley и танков Leopard. Так, одна американская БМП Bradley была уничтожена прямым попаданием, после чего экипаж БМП попытался покинуть поле боя. Как отмечают военкоры, у противника нарушено управление, он немного деморализован, так как воевать без связи и с подавленным GPS на Западе не учили.
Ранее военкоры сообщили об отражении Россией новой попытки наступления ВСУ в Запорожской области.
Стало известно о новой попытке наступления ВСУ в Запорожской области
Глава движения «Мы вместе с Россией» Рогов сообщил о новой попытке наступления ВСУ в Запорожской области
|
|
Вооруженные силы Украины пошли в очередное ночное наступление в Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов сообщил в Telegram, что российские военные «встречают их с характерным горячим и шквальным русским гостеприимством». До этого он сообщал о «мощном обстреле из тяжелых видов вооружения» со стороны ВСУ на Ореховском и Пологовском участках. По словам Рогова, это была «классическая артподготовка». Он предположил, что «основная работа будет в районе населенного пункта Работино Ореховского района Запорожской области».
По данным «Военкоров Русской весны», «наступающие силы врага не смогли продвинуться, остаются в серой зоне, откуда ведут огонь», при этом «в ходе боя уже сожжено несколько единиц техники» ВСУ.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин заявил, что украинские войска начали контрнаступление. По его словам, ВСУ несут значительные потери. В Сети опубликованы кадры уничтожения бронетехники западного производства.
|
|