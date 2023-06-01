Назван размер сбережений и долгов Эрдогана

Назван размер сбережений и долгов президента Турции Эрдогана

Президент Турции Тайип Эрдоган хранит сбережения в национальной валюте, на данный момент он накопил 1 884 878 лир, или 90,6 тыс. долларов по курсу Центробанка страны, свидетельствует декларация о доходах турецкого лидера.

В декларации, опубликованной в правительственном вестнике «Ресми газете», семья Эрдоганов владеет домом в Кысыклы в районе Ускюдар в азиатской части Стамбула стоимостью 7 млн 695 тыс. турецких лир (382,9 тыс. долларов) и земельным участком в 2 тыс. кв. м в деревне Думанкая в черноморской провинции Ризе, который оценен в 10 тыс. лир (480 долларов), передает ТАСС.

Также из декларации следует, что у Эрдогана есть долги перед неким Мустафой Эрдоганом в 5 млн турецких лир (240,3 тыс. долларов).

Напомним, Эрдоган официально признан победителем выборов главы государства.