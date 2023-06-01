Стало известно о провокации СБУ для фейка о похищении детей Россией

Служба безопасности Украины совместно с фондом Save Ukraine пытается провести пропагандистскую акцию с участием якобы насильно вывезенных на территорию России детей и их родителей, сообщил источник в российских силовых структурах.

Он рассказал, что в октябре 2022 года женщинам, чьи дети находятся в России после эвакуации из Херсона, был организован и профинасирован приезд в Россию с условием дать интервью после возвращения с детьми на Украину, передает РИА «Новости».

«Понятно, в каком ключе интервью выстроит Save Ukraine и СБУ. Женщины использовались втемную, главная задача – очернение России с использованием темы «похищения детей», – сказал источник.

Собеседник агентства добавил, что в Россию с Украины организованно приехали семь женщин.

Агентство располагает видеозаписью беседы с одной из них – Татьяной Бодак, матерью несовершеннолетнего студента морского колледжа, эвакуированного из Херсона.

По словам женщины, после прихода ВСУ ее вывезли из Херсона в Хмельницкую область. Там с ней связались сотрудники СБУ и прокуратуры, которые сообщили, что ее сын находится в международном розыске. Молодому человеку вскоре должно исполниться 18 лет – призывной возраст. На Украине призывники участвуют в боевых действиях.

Бодак рассказала, что после прихода ВСУ в Херсон сразу начались проверки по учебным заведениям.

«И на правах того, что ребенок числится за украинским морским колледжем, они подали ребенка в розыск. Они мне сказали, что мой ребенок находится в международном розыске, я об этом даже ни сном ни духом, потому что я никуда не писала, не звонила и я знала, где мой сын находится и что с ним все хорошо», – рассказала женщина.

Она пыталась забрать сына, однако не смогла сделать загранпаспорт. После того как старшая дочь опубликовала в соцсетях призыв о помощи, на нее вышли сотрудники фонда Save Ukraine, и вскоре она получила загранпаспорт.

Женщине также предлагали организовать поездку в Россию через Польшу и Белоруссию и оплатили все расходы на дорогу. Взамен она должна была дать интервью после возвращения на Украину.

Теперь мать сомневается, стоит ли ее сыну возвращаться на Украину, потому что «уже страшно становится». Семья намерена приехать к родственнице в Воронеж, где сын женщины продолжит обучение в российском колледже в новом учебном году.