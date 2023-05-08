Артисты театра Табакова поздравили с Днем Победы ветеранов СВО в госпитале

В Испании рассказали о проведении акции «Бессмертный полк»

Общественница из Виго: В «Бессмертном полку» поучаствовало большинство русских жителей города

«Бессмертный полк» в нашем городе прошел очень мирно и дружно. Участники рассказывали о своих предках и возлагали цветы к мемориалу жертвам фашизма. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказала организатор акции «Бессмертный полк» в городе Виго Марина Бахтина, комментируя проведение мероприятия в Испании.

«Сегодня в Испании акция «Бессмертный полк» прошла как минимум в двух городах – Мадриде и Виго, в провинции Галисия. По моей информации в Мадриде в ней приняли участие более 1000 человек. В Виго поучаствовали более 70 человек, при том, что у нас в городе всего проживает около 100 русских», – рассказала Марина Бахтина президент ассоциации «Славяне в Галисии», организатор акции «Бессмертный полк» в городе Виго в Испании.

«Нас очень поддержали в проведении «Бессмертного полка» испанцы, в том числе представители различных партий. Участники пришли с портретами своих героических предков и с цветами. Встречались мы около монумента павшим от рук фашистов в Испании», – отметила она.

«Все желающие рассказывали о своих предках, их истории и боевой путь. На митинге также присутствовал почетный консул России в Галисии Педро Моуриньо. Мы раздавали всем пришедшим георгиевские ленточки и к ним листовки с описанием ее значения на испанском языке. Все прошло очень мирно и дружно, без каких-либо эксцессов», – продолжила собеседница.

«Можно сказать, что наша главная миссия, во имя которой мы проводим такие мероприятия – это сохранение исторической памяти. К сожалению, ее сегодня очень часто пытаются исказить, перетянуть на себя. В Европе, например, зачастую благодарят Францию, Англию за победу над фашизмом. А про Советский Союз тактично забывают, как будто мы там не участвовали. Поэтому мы поднимаем эти темы и напоминаем людям, что победило содружество стран антигитлеровской коалиции, вместе», – подчеркнула Бахтина.

Ранее акция «Бессмертный полк» прошла во многих города мира, в том числе в Риме, Пекине, Сеуле, Каракасе, Улан-Баторе, Буэнос-Айресе, тунисском городе Хаммамет, столице Уругвая городе Монтевидео, у берегов Стамбула на живописном острове Хейбелиада.

«Бессмертный полк» – общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.

Напомним, в России и за рубежом также стартовала Всероссийская акция «Стена Памяти», это один из новых форматов Всенародной акции «Бессмертный полк». Торжественный старт акции в Музее Победы дали ее организаторы «Волонтеры Победы». Ее организаторами являются Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» вместе с партнерами: Юнармией, Российским Движением детей и молодежи «Движение первых», Общероссийским общественным движением «Бессмертный полк России».

Представитель движения «Волонтеры победы» в Анкаре Евгения Шарлак рассказала газете ВЗГЛЯД, что такие мероприятия, как «Стена памяти» в Турции в преддверии Дня Победы проводятся не первый год. Эти события – наша история, которую мы считаем своим долгом сохранить и передать детям и внукам, подчеркнула собеседница.