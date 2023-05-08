Артисты театра Табакова поздравили с Днем Победы ветеранов СВО в госпитале

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8 мая, понедельник | Последнее обновление — 20:14 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Лукашенко прибыл в Москву
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Объявив гитлеровский фашизм исключительным, самым страшным в мире явлением, оторвав фашизм от его корня, колониализма, мы утратили понимание происходящих в мире событий и перестали держать врага в фокусе.
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24 февраля 2022 года обнажило, насколько заблуждались и критики Путина, и его сторонники, считая, что самое главное он уже сделал. Страна оказалась вовлечена в столь мощный водоворот исторических процессов, что любое подведение итогов теперь выглядит откровенно неуместным.
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Евросоюз, а следом и G7, намерен облегчить процедуру введения вторичных санкций в отношении стран, которые, по мнению европейцев, помогают России обходить уже введенные ограничения.
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Сменившийся впервые за 70 лет монарх Великобритании, Карл III, был коронован в Вестминстерском аббатстве в Лондоне во время торжественной церемонии, подготовка к которой велась несколько месяцев
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Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики, известные как AM 1214-255. Эти галактики интересны тем, что содержат активные галактические ядра. Чрезвычайная яркость ядер галактик вызвана движением материи в сверхмассивных черных дырах, располагающихся в центре каждой из них. Черная дыра является причиной повышенной интенсивности излучения, особенно в рентгеновском диапазоне. Из ядер таких галактик обычно вырывается релятивистская струя (джет). Отличительной чертой многих активных галактик является переменное (от нескольких дней до нескольких часов) рентгеновское излучение. Есть указания на то, что вращающаяся галактика становится активной периодически, то есть активность — это не свойство галактики, а ее состояние
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2 мая на 60-м году жизни скончался модельер Валентин Юдашкин, в последние годы боровшийся с тяжелой болезнью. Юдашкин был одним из символов российской высокой моды. Он добился успеха в том числе и за рубежом, его показы проходили в ведущих мировых центрах моды
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12:42
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Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Артисты театра Табакова поздравили с Днем Победы ветеранов СВО в госпитале
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Председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева и народный артист России Владимир Машков поздравили ветеранов СВО, проходящих лечение в госпитале имени П.В. Мандрыка, с наступающим Днем Победы. Также перед ними выступили артисты театра Табакова.
«Фонд уделяет большое внимание привлечения ветеранов к патриотическому воспитанию молодежи. Также очень важно дать обществу возможность с должным уважением и благодарностью относиться к ветеранам. Я хочу, чтобы мы помнили, что в каждом из нас течет кровь народа, который никогда и никем не был не побежден. Это доказывали и наши отцы, и наши деды и прадеды, а сегодня это вы», – заявила Цивилева.
Народный артист России, худрук театра Олега Табакова Владимир Машков пожелал восстановления здоровья находящимся в госпитале. Артисты театра Табакова исполнили известные песни о Родине и поддержали ветеранов.
Во время концерта с речью к ветеранам обратился генерал-майор Степан Тушкевич – частник ВОВ, заслуженный деятель науки РФ, доктор философских наук и профессор военной истории. Он в возрасте 105 лет является действующим ведущим научным сотрудником Института военной истории Минобороны РФ. Генерал-майор поблагодарил ветеранов за отвагу и пожелал бойцам скорейшего выздоровления.
Анна Цивилева и Владимир Машков навестили ветеранов в палатах, где обсудили с ними вопросы медицинской реабилитации и лекарственного обеспечения. Проходящие лечение в госпитале ветераны СВО получили подарки от фонда «Защитники Отечества».
На праздничную программу также были приглашены все другие пациенты и персонал госпиталя.
Российский Су-34 «накрыл» в Харьковской области иностранных наемников
Минобороны: Российский бомбардировщик Су-34 «накрыл» в Харьковской области управляемыми бомбами иностранных наемников
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Российский фронтовой бомбардировщик Су-34 нанес удар управляемыми бомбами по пункту дислокации иностранных наемников в районе села Ивановка Харьковской области, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» полковник Сергей Зыбинский.
Зыбинский сообщил, что на Купянском направлении экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 с применением универсальных модулей планирования и коррекции авиабомб нанес удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Ивановка, передает РИА «Новости».
Универсальный модуль планирования и коррекции крепится к обычной свободнопадающей бомбе, делая ее управляемой. Модуль имеет раскладное крыло и рули, а также систему управления, которая наводит бомбу на цель в автоматическом режиме. С помощью такого устройства, например, обычная авиабомба ФАБ-500 становится высокоточной.
Зыбинский также рассказал, что на Купянском направлении военнослужащие группировки войск «Запад» за сутки вскрыли и уничтожили две диверсионно-разведывательные группы противника из состава 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны.
Кроме того, добавил офицер, бойцы сорвали три попытки ротации подразделений ВСУ на передовых позициях в районе населенных пунктов Тимковка, Кисловка, Новомлынск.
Кроме этого, по словам начальника пресс-центра, группа спецназначения в районе населенного пункта Великий Бурлук уничтожила боевую машину зенитного ракетного комплекса противника «Оса» с применением барражирующего боеприпаса «Ланцет».
В результате контрбатарейной борьбы огонь самоходной артиллерийской установки «Мста-С» уничтожил гаубицу 2С3 «Акация» в районе балки Шевцов Яр.
Накануне в Минобороны сообщали, что Вооруженные силы России на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях уничтожили до 595 военнослужащих и наемников ВСУ.
Киссинджер предсказал скорый переломный момент украинского конфликта
Экс-госсекретарь США Киссинджер: Украинский конфликт, возможно, приближается к переломному моменту
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Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер выразил мнение, что украинский конфликт, возможно, приближается к переломному моменту, благодаря посредничеству Китая переговоры по урегулированию должны начаться в конце 2023 года.
Киссинджер, которому в конце мая исполняется 100 лет, заявил в интервью телекомпании CBS, что теперь, когда Китай вступил в переговоры, все встанет на свои места. Он выразил мнение, что к концу года мы будем говорить о переговорных процессах и даже о реальных переговорах, передает ТАСС.
Отвечая на вопрос о том, согласился бы он по просьбе американского лидера отправиться в Москву на переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, Киссинджер заявил, что «склонился бы к тому, чтобы сделать это». Он уточнил, что отправился бы в Москву в роли помощника президента США по национальной безопасности.
Напомним, в пятницу глава МИД Китая Цинь Ган на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил о готовности Пекина путем контактов и координации с Москвой внести реальный вклад в политическое урегулирование ситуации на Украине.
Военкор Сладков объяснил «невиданные по силе удары» ВС России по Украине
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Военный корреспондент Александр Сладков объяснил «невиданные по силе» ночные удары ВС России по Украине хорошей работой разведки, а также желанием выманить ВСУ в наступление.
Сладков в своем Telegram-канале прокомментировал ночные удары ВС России, которые в Киеве назвали самой массированной атакой с начала СВО.
По его словам, у России наладилась новая разведывательная сеть, отсюда длинный список целей с координатами. Также военкор заявил, что российские военные владеют инициативой, знают куда и когда бить, и чем стрелять.
«Мы теряем надежду выманить ВСУ в наступление на нас. Наверное, наступает время наших инициатив по наступлению», – предположил он.
Между тем, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что минувшей ночью Киев подвергся самой массированной атаке с начала российской военной спецоперации, передает РИА «Новости».
Украинские СМИ писали о взрывах в разных частях города, позже власти сообщили, что был поврежден резервуар с дизельным топливом.
Ранее интернет-издание «Страна» сообщило, в Киеве и Киевской области в ночь на понедельник неоднократно раздавались взрывы. На видео попала работа украинской системы ПВО, размещенной на крышах киевских многоэтажных домов.
В Николаеве началась массовая мобилизация мужчин
Активист подполья города Николаева: Сотрудники военкоматов забирают всех мужчин без разбора в пункты мобилизации
Сотрудники военкоматов в Николаеве забирают всех мужчин без разбора в пункты мобилизации, заявил активист местного подполья.
По словам активиста подполья города Николаева, в районе его проживания сотрудники военкоматов забирают всех мужиков без разбора, и тянут их в пункты мобилизации. При этом, как отметил активист, большинство николаевцев не хотят воевать, так как знают, что ежедневно на передовой за киевский режим гибнут по несколько сотен простых парней, передает РИА «Новости».
Также он обратился к женщинам, призвав их защитить своих мужей и детей от мобилизации, так как если их не убьют на передовой, то они попадут в плен и будут сидеть там до конца, так как Киеву они не нужны.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, какие способы избежать мобилизации применяют на Украине.
В Сети описали новую схему борьбы ВС России с HIMARS
Военкор Стешин: ВС России вскрыли слабые места HIMARS с помощью радиогигиены и средств РЭБ
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Военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин отметил, что в последние месяцы установки HIMARS, которые на Западе представляли как «супероружие», перестали наносить оглушительные удары, как это было прежде.
Так, в своем Telegram-канале-канале он пишет, что российские силы «выбили часть установок и складов с боепитанием», а лишних HIMARS у ВСУ нет. Кроме того, по словам Стешина, российские военные стали «соблюдать радиогигиену и перестали ставить машины возле штабов и располаг», а также научились активнее рассредоточиваться на местности.
Также российские силы с помощью средств радиоэлектронной борьбы глушат системы наведения HIMARS на основе GPS. В реальности это выглядит так: если ехать по навигатору где-то в Донбассе, то «курсор на карте перестает двигаться, а сверху на экранчике появляется надпись «Поиск спутников…», и так все 30 километров между Алчевском и Первомайским, например, или под Волновахой».
Он также добавил, что «инерциальная система навигации у HIMARS является скорее дублирующе-вспомогательной и такую точность, как GPS выдать не может; а без точности HIMARS это... «Смерч».
Напомним, как ранее сообщал телеканал CNN, ВС России препятствуют работе американской реактивной системы залпового огня HIMARS при помощи средств радиоэлектронной борьбы и мешает контрнаступлению ВСУ.
В то же время глава минобороны Украины Алексей Резников признавал, что российские войска смогли приспособиться к появлению у ВСУ систем HIMARS, изменив логистику. «Они хорошо учатся», – добавил он.
СМИ: Планирующие авиабомбы срывают контрнаступление ВСУ
Telegraph: Российские планирующие авиабомбы заставили Киев пересмотреть планы по контрнаступлению ВСУ
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Российские планирующие бомбы заставили Киев пересмотреть планы по контрнаступлению Вооруженных сил Украины (ВСУ), написали обозреватели британской Telegraph Джо Барнс и Роланд Олифант.
Как отмечается в материале, украинские и западные аналитики начали предполагать, что использование Россией планирующих авиабомб может вынудить Киев в последний момент внести изменения в оперативное планирование, предполагавшее контрнаступление ВСУ, передает РИА «Новости».
Британские обозреватели сослались на мнение советника командования Воздушных сил украинских войск Юрия Игната, который заявил в интервью, что планирующие бомбы представляют собой очень серьезную угрозу. По оценкам украинских официальных лиц, российские военные выпускают по меньшей мере 20 планирующих бомб в день. По словам Игната, российские войска около месяца интенсивно использует планирующие бомбы для выполнения боевых задач вдоль границы, линии фронта и морского побережья.
В прошлую среду советник командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат назвал передовые российские планирующие бомбы серьезной головной болью для ВСУ и попросил у Запада истребители F-16 для создания баланса сил в воздухе.
Напомним, в апреле летчик ВКС России и участник спецоперации рассказал газете ВЗГЛЯД об эффективной модернизации советских авиабомб с помощью нового средства УМПК (универсального модуля планирования и коррекции). УМПК относительно прост и дешев в производстве, а с его помощью точность еще советских боеприпасов повышается до точности дорогих современных высокоточных ракет.
Пригожин рассказал о продвижении штурмовых формирований в Артемовске
Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин: Российские штурмовые формирования за воскресенье продвинулись в Артемовске на 280 м
Подразделения ЧВК «Вагнер» за воскресенье продвинулись в Артемовске на различных направлениях на расстояние до 280 м, под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ) остается 2,37 кв. км города, заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
Пригожин сообщил, что за воскресенье продвижение подразделений ЧВК «Вагнер» в Артемовске составило до 280 м на различных направлениях, всего освобождено 53 тыс. кв. м. территории города, под контролем противника остается 2,37 кв. км территории населенного пункта, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании Пригожина «Конкорд».
«Двигаемся вперед, ожидаем получения боеприпасов», – добавил основатель ЧВК «Вагнер».
Накануне Пригожин сообщал, что освобождено порядка 95% территории Артемовска.
ВСУ стали размещать ПВО на крышах жилых домов в Киеве
Вооруженные силы Украины стали размещать системы ПВО на крышах жилых домов в Киеве
На видео попала работа украинской системы ПВО, размещенной на крышах киевских многоэтажных домов.
Как сообщило интернет-издание «Страна», в Киеве и Киевской области в ночь на понедельник неоднократно раздавались взрывы. По данным официального ресурса для оповещения населения, в Киеве с 23.34 мск и в Киевской области с 23.35 мск начал действовать режим воздушной тревоги, передает ТАСС.
На видео попала попытка украинской системы ПВО сбить беспилотники над Киевом. Судя по направлению стрельбы, расчеты украинской системы ПВО размещены прямо на крышах жилых многоэтажных домов.
Ранее житель Артемовска Дмитрий Чекалин рассказал об огневых позициях ВСУ в домах, образовательных и медицинских учреждениях.
Захарова назвала Зеленского воплощением «Иуды XXI века»
Захарова назвала Зеленского пособником фашистов 80 лет спустя и воплощением «Иуды XXI века»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала указ Владимира Зеленского об установлении 9 мая Дня Европы, назвав президента Украины новым воплощением «Иуды XXI века».
Захарова в своем Telegram-канале написала, что считает Зеленского предателем, и «новым воплощением Иуды в 21 веке» из-за того, что он отменил праздник День Победы 9 мая.
По мнению дипломата, своим указом он предал своих предков, сражавшихся в рядах Красной армии, замученных в концлагерях, работавших в тылу одну на всех на Победу.
«Пособник фашистов 80 лет спустя», – заявила Захарова.
Ранее Владимир Зеленский установил на Украине 9 мая Днем Европы, а 8 мая постановил отмечать День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.
«Биатлонный» Т-72 ВС России уничтожил танк ВСУ с 2,5 километров
В Сети появилось видео поражения танка Т-64БВ ВСУ так называемым «биатлонным» Т-72Б3 ВС России с расстояния 2,5 км
В Сети появилось видео поражения танка Т-64БВ украинских формирований так называемым «биатлонным» Т-72Б3 ВС России с расстояния 2,5 км в ходе специальной военной операции на Запорожском направлении.
Как сообщает Telegram-канала Dambiev, кадры были сняты на Запорожском направлении в ходе специальной военной операции. В комментарии под видео говорится, что экипаж «биатлонного» танка Т-72Б3 образца 2014 г. танкистов из Бурятии уничтожает украинский танк Т-64БВ с расстояния 2,5 км, сообщает «Российская газета».
В результате прицельным ударом, который выполнил один из экипажей 5-й отдельной гвардейской танковой бригады, был уничтожен Т-64БВ противника.
Рогов: ВСУ планируют захватить Запорожскую АЭС при контрнаступлении
Глава движения «Мы вместе с Россией» Рогов: Украинские войска планируют захватить Запорожскую АЭС при контрнаступлении
Украинские войска планируют захватить Запорожскую АЭС при контрнаступлении, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов заявил, что в планах украинских боевиков есть попытка форсирования Днепра и захвата Запорожской АЭС с целью создания плацдарма на левом берегу. Он подчеркнул, что ВСУ этого даже не скрывают, передает РИА «Новости».
По словам Рогова, стратегию и тактику предстоящего контрнаступления ВСУ разрабатывали американские и британские кураторы, в том числе из различных силовых ведомств, а украинской стороне отведена роль статистов и исполнителей преступных приказов.
Ранее Рогов призвал гендиректора МАГАТЭ прекратить «ритуальные танцы» вокруг Запорожской АЭС.
Александр Ф. Скляр выпустил песню о злобе украинских радикалов
Советский и российский музыкант Александр Ф. Скляр выпустил песню о злобе украинских радикалов
Советский и российский музыкант Александр Ф. Скляр, рэпер РИЧ и рок-группа «ВА-БАНКЪ» выпустили песню «Черная свеча» о злобе украинских радикалов.
Клип опубликован в Telegram-канале рэпера РИЧ (Ричарда Семашкова).
Исполнителями стали Александр Ф. Скляр, рэпер РИЧ и рок-группа «ВА-БАНКЪ». Они пожелали здоровья Захару Прилепину и почтили память Александра Шубина.
Как поясняется в комментарии под видео, исполнители решили посмотреть на этот военный конфликт с неожиданного ракурса и представить, как думают пропитанные ненавистью к нам люди на той стороне, а также попытались отрефлексировать зло, которое с каждым днем становится все чернее и циничнее.
Свечка черная горит – Пушкин выйди – говорит
Свечка черная смолит, разобьем мы весь гранит
Мы забудем язык вражеский-ненашенский
Мы попляшем на могилах разукрашенных
Мы не вы, вы нас не лучше, мы свободнее
Лара Крофт к нам приезжала в преисподнюю
Свечка черная горит – огонь оранжевый
Света нет и воздух чем-то тут заряженный
Мама, мама, я хочу чтоб они умерли
Папа, папа, поделись со мною пулями
Свечка черная горит, но веет холодом
Черный ворон как дракон летит над городом
Долго я искал вас в душе моей
Пути темные
Ночь беззвездная да сестра моя
Свеча черная
Не прощу я, что у нас родная кровь
Отомщу я за всю братскую любовь
Не хочу, не хочу с тобою жить в ладу
Пусть мне плохо – я люблю свой темный путь
Пусть без Бога – обойдемся как-нибудь
До конца, до конца я этот путь пройду
Долго я искал вас в душе моей
Пути темные
Ночь беззвездная да сестра моя
Свеча черная
Темные пути. Знал, что прилетит
Мне ответочка
В дом пришел отец. Это мой конец
Злая весточка
Напомним, в июле прошлого года Александр Ф. Скляр исполнил песню о братьях на берегу Днепра.
Рогов: ВС России ударили по складам ВСУ в Запорожской области
Глава движения «Мы вместе с Россией» Рогов: ВС России ударили по складам и позициям ВСУ в Запорожской области
Российские силы ударили по складам и позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в подконтрольном Киеву городе Орехов Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов сообщил в своем Telegram-канале про прилеты по складам и позициям боевиков ВСУ в городе Орехов Запорожской области. Кроме того, по имеющейся у него информации, взрывы также прозвучали в Киеве, Киевской, Житомирской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Черниговской областях, а также в Херсоне. Рогов отметил, что это одно из самых, если не самое массированное применение БПЛА-камикадзе и крылатых ракет по целям на подконтрольных киевскому режиму территориях за последние месяцы.
Ранее стало известно, что ВСУ стали размещать системы ПВО на крышах жилых многоэтажных домов в Киеве.
Российские войска сорвали разведку боем ВСУ под Авдеевкой
Минобороны: Группировка «Юг» сорвала разведку боем ВСУ на авдеевском направлении
Группировка «Юг» на авдеевском направлении пресекла попытку разведки боем со стороны штурмовой группы ВСУ, которая понесла потери и вынуждена была отступить, сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.
Астафьев сообщил, что на авдеевском направлении вооруженные силы Украины предприняли попытку провести разведку боем, однако штурмовая группа ВСУ с потерями вынуждена была отступить, передает ТАСС.
Кроме того, начальник пресс-центра сообщил, что артиллерия группировки «Юг» выполнила огневые налеты по пунктам временной дислокации 53-й и 110-й механизированных бригад ВСУ в районе населенных пунктов Ласточкино и Авдеевка.
Помимо этого, добавил Астафьев, расчетом зенитно-ракетного комплекса «Оса-АКМ» в районе Верхнеторецкого был уничтожен украинский беспилотник типа «Фурия».
Накануне российские военные сорвали разведку боем ВСУ под Авдеевкой.
В Испании рассказали о проведении акции «Бессмертный полк»
Общественница из Виго: В «Бессмертном полку» поучаствовало большинство русских жителей города
«Бессмертный полк» в нашем городе прошел очень мирно и дружно. Участники рассказывали о своих предках и возлагали цветы к мемориалу жертвам фашизма. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказала организатор акции «Бессмертный полк» в городе Виго Марина Бахтина, комментируя проведение мероприятия в Испании.
«Сегодня в Испании акция «Бессмертный полк» прошла как минимум в двух городах – Мадриде и Виго, в провинции Галисия. По моей информации в Мадриде в ней приняли участие более 1000 человек. В Виго поучаствовали более 70 человек, при том, что у нас в городе всего проживает около 100 русских», – рассказала Марина Бахтина президент ассоциации «Славяне в Галисии», организатор акции «Бессмертный полк» в городе Виго в Испании.
«Нас очень поддержали в проведении «Бессмертного полка» испанцы, в том числе представители различных партий. Участники пришли с портретами своих героических предков и с цветами. Встречались мы около монумента павшим от рук фашистов в Испании», – отметила она.
«Все желающие рассказывали о своих предках, их истории и боевой путь. На митинге также присутствовал почетный консул России в Галисии Педро Моуриньо. Мы раздавали всем пришедшим георгиевские ленточки и к ним листовки с описанием ее значения на испанском языке. Все прошло очень мирно и дружно, без каких-либо эксцессов», – продолжила собеседница.
«Можно сказать, что наша главная миссия, во имя которой мы проводим такие мероприятия – это сохранение исторической памяти. К сожалению, ее сегодня очень часто пытаются исказить, перетянуть на себя. В Европе, например, зачастую благодарят Францию, Англию за победу над фашизмом. А про Советский Союз тактично забывают, как будто мы там не участвовали. Поэтому мы поднимаем эти темы и напоминаем людям, что победило содружество стран антигитлеровской коалиции, вместе», – подчеркнула Бахтина.
Ранее акция «Бессмертный полк» прошла во многих города мира, в том числе в Риме, Пекине, Сеуле, Каракасе, Улан-Баторе, Буэнос-Айресе, тунисском городе Хаммамет, столице Уругвая городе Монтевидео, у берегов Стамбула на живописном острове Хейбелиада.
«Бессмертный полк» – общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.
Напомним, в России и за рубежом также стартовала Всероссийская акция «Стена Памяти», это один из новых форматов Всенародной акции «Бессмертный полк». Торжественный старт акции в Музее Победы дали ее организаторы «Волонтеры Победы». Ее организаторами являются Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» вместе с партнерами: Юнармией, Российским Движением детей и молодежи «Движение первых», Общероссийским общественным движением «Бессмертный полк России».
Представитель движения «Волонтеры победы» в Анкаре Евгения Шарлак рассказала газете ВЗГЛЯД, что такие мероприятия, как «Стена памяти» в Турции в преддверии Дня Победы проводятся не первый год. Эти события – наша история, которую мы считаем своим долгом сохранить и передать детям и внукам, подчеркнула собеседница.
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