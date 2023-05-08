Песков заявил о необходимости быть начеку из-за деятельности «киевского режима»

Песков: Все меры безопасности на параде Победы в Москве принимаются, но нужно быть начеку

Все необходимые меры для обеспечения безопасности на параде Победы 9 мая в Москве принимаются, но нужна бдительность, потому что Россия имеет дело с киевским режимом, что обязывает быть начеку, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам Пескова, для проведения парада Победы приняты все необходимые меры, будет много иностранных гостей, тем более речь идет о присутствии президента России, передает РИА «Новости» со ссылкой на Первый канал.

Пресс-секретарь президента отметил, что нужна бдительность, потому что Россия имеет дело «вот с таким киевским режимом», что обязывает быть начеку.

Песков отметил, что важно каждый раз обращать внимание всего мира и вспоминать о Победе 9 мая, поскольку до сих пор присутствуют проявления нацизма.

«Девятое мая – это святой день для всех государств, которые когда-то входили в состав Советского Союза, и государств, которые пожертвовали таким количеством жизней своих граждан за то, чтобы защитить мир от фашизма», – подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Песков сообщил, что изменений в графике президента Владимира Путина после атаки Украины на Кремль нет, парад Победы 9 мая на Красной площади состоится, Путин на нем будет присутствовать.