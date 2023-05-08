Путин и Жапаров приняли совместное заявление по итогам переговоров

Президент России Владимир Путин и киргизский лидер Садыр Жапаров приняли совместное заявление об углублении отношений стратегического партнерства и союзничества.

Президент России Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров выразили готовность к углублению военного и военно-технического сотрудничества, в том числе в рамках соглашения о российской военной базе в Киргизии, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Кроме того, в заявлении двух лидеров говорится, что Москва и Бишкек продолжат укреплять сотрудничество в борьбе с терроризмом, а также будут развивать взаимодействие по линии спецслужб. Подчеркивая необходимость обеспечения безопасности и защиты суверенитета Киргизской Республики, включая противодействие возможным актам вооруженного нападения со стороны международных террористических организаций, главы государств акцентируют внимание на важности укрепления Вооруженных Сил Киргизской Республики и развития находящихся на ее территории российских военных объектов, говорится в тексте заявления

Также Россия и Киргизия как союзники по ОДКБ продолжат проводить согласованную политику по обеспечению безопасности, и подтвердили готовность к согласованным мерам защиты от недобросовестной конкуренции и иных внерыночных рисков.

Путин и Жапаров отметили востребованность СНГ как площадки для прямого диалога и выработки коллективных решений по актуальным вопросам, Россия и Киргизия будут участвовать в развитии его потенциала.

Отмечается также, что Россия и Киргизия договорились наращивать усилия по противодействию фальсификации истории, пересмотра итогов Второй мировой войны, стремлению представить СССР одним из виновников ее развязывания, умышленному приуменьшению вклада народов Советского Союза в освобождение Европы и Азии от фашизма и милитаризма. Особое внимание увековечению памяти героев Великой Отечественной войны и патриотическому воспитанию подрастающего поколения будет уделяться и впредь.

Ранее президент России Владимир Путин на переговорах с лидером Киргизии Садыром Жапаровым принял приглашение посетить эту страну с визитом в этом году.