Владимир Путин принял приглашение Жапарова посетить Киргизию в этом году

Президент России Владимир Путин на переговорах с лидером Киргизии Садыром Жапаровым принял приглашение посетить эту страну с визитом в нынешнем году, говорится в совместном заявлении, принятом по итогам встречи двух глав государств.

В документе указано, что президент Киргизии Садыр Жапаров выразил признательность руководству России, всему российскому народу за теплый прием и гостеприимство, оказанные киргизской делегации. Он пригласил Владимира Путина посетить Киргизскую Республику с ответным официальным визитом в 2023 году. Отмечается, что предложение было принято с благодарностью, передает ТАСС.

Ранее Путин на встрече с Сыдром Жапаровым в Москве заявил, что отношения России и Киргизии находятся на подъеме.