Путин: Отношения России и Киргизии находятся на подъеме

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8 мая, понедельник | Последнее обновление — 15:46 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Захарова назвала Зеленского воплощением «Иуды XXI века»
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Объявив гитлеровский фашизм исключительным, самым страшным в мире явлением, оторвав фашизм от его корня, колониализма, мы утратили понимание происходящих в мире событий и перестали держать врага в фокусе.
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24 февраля 2022 года обнажило, насколько заблуждались и критики Путина, и его сторонники, считая, что самое главное он уже сделал. Страна оказалась вовлечена в столь мощный водоворот исторических процессов, что любое подведение итогов теперь выглядит откровенно неуместным.
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Евросоюз, а следом и G7, намерен облегчить процедуру введения вторичных санкций в отношении стран, которые, по мнению европейцев, помогают России обходить уже введенные ограничения.
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Сменившийся впервые за 70 лет монарх Великобритании, Карл III, был коронован в Вестминстерском аббатстве в Лондоне во время торжественной церемонии, подготовка к которой велась несколько месяцев
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Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики, известные как AM 1214-255. Эти галактики интересны тем, что содержат активные галактические ядра. Чрезвычайная яркость ядер галактик вызвана движением материи в сверхмассивных черных дырах, располагающихся в центре каждой из них. Черная дыра является причиной повышенной интенсивности излучения, особенно в рентгеновском диапазоне. Из ядер таких галактик обычно вырывается релятивистская струя (джет). Отличительной чертой многих активных галактик является переменное (от нескольких дней до нескольких часов) рентгеновское излучение. Есть указания на то, что вращающаяся галактика становится активной периодически, то есть активность — это не свойство галактики, а ее состояние
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2 мая на 60-м году жизни скончался модельер Валентин Юдашкин, в последние годы боровшийся с тяжелой болезнью. Юдашкин был одним из символов российской высокой моды. Он добился успеха в том числе и за рубежом, его показы проходили в ведущих мировых центрах моды
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Путин: Отношения России и Киргизии находятся на подъеме
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Отношения России и Киргизии находятся на подъеме, увеличился товарооборот между странами, и эта тенденция будет набирать силу, заявил президент России Владимир Путин на встрече с киргизским коллегой Садыром Жапаровым в Москве.
«У нас за прошлый год увеличение товарооборота на 37%. Россия является крупнейшим инвестором – по объемам прямых капиталовложений мы занимаем первое место. И уверен, что эта тенденция будет только набирать силы, набирать обороты», – цитирует РИА «Новости» Путина.
Президент России отметил, что рад, что у них с президентом Киргизии есть возможность «в таком широком составе начать дискуссию, рабочую встречу».
«Мы очень рады вас видеть, с наступающим праздником, добро пожаловать!» – приводит ТАСС слова Путина.
В свою очередь, президент Киргизии Садыр Жапаров на встрече с Путиным отметил, что республика никогда не забудет героизм отцов и дедов, победивших в Великой Отечественной войне, прошедших суровые военные испытания во благо будущих поколений.
Ранее Жапаров вместе с председателем Госдумы России Вячеславом Володиным возложили цветы к Ржевскому мемориалу Советскому солдату. Президент Киргизии также посетит Парад Победы 9 мая.
Также стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян по приглашению главы российского государства Владимира Путина посетит Москву, он примет участие в мероприятиях, посвященных Победе в Великой Отечественной войне.Кроме того, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 8-9 мая будет в России с рабочим визитом.
Российский Су-34 «накрыл» в Харьковской области иностранных наемников
Минобороны: Российский бомбардировщик Су-34 «накрыл» в Харьковской области управляемыми бомбами иностранных наемников
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Российский фронтовой бомбардировщик Су-34 нанес удар управляемыми бомбами по пункту дислокации иностранных наемников в районе села Ивановка Харьковской области, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» полковник Сергей Зыбинский.
Зыбинский сообщил, что на Купянском направлении экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 с применением универсальных модулей планирования и коррекции авиабомб нанес удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Ивановка, передает РИА «Новости».
Универсальный модуль планирования и коррекции крепится к обычной свободнопадающей бомбе, делая ее управляемой. Модуль имеет раскладное крыло и рули, а также систему управления, которая наводит бомбу на цель в автоматическом режиме. С помощью такого устройства, например, обычная авиабомба ФАБ-500 становится высокоточной.
Зыбинский также рассказал, что на Купянском направлении военнослужащие группировки войск «Запад» за сутки вскрыли и уничтожили две диверсионно-разведывательные группы противника из состава 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны.
Кроме того, добавил офицер, бойцы сорвали три попытки ротации подразделений ВСУ на передовых позициях в районе населенных пунктов Тимковка, Кисловка, Новомлынск.
Кроме этого, по словам начальника пресс-центра, группа спецназначения в районе населенного пункта Великий Бурлук уничтожила боевую машину зенитного ракетного комплекса противника «Оса» с применением барражирующего боеприпаса «Ланцет».
В результате контрбатарейной борьбы огонь самоходной артиллерийской установки «Мста-С» уничтожил гаубицу 2С3 «Акация» в районе балки Шевцов Яр.
Накануне в Минобороны сообщали, что Вооруженные силы России на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях уничтожили до 595 военнослужащих и наемников ВСУ.
Прилепин рассказал о том, как выжил во время взрыва
Прилепин сообщил, что лично был за рулем взорванной машины
Писатель Захар Прилепин впервые вышел на связь после покушения в Нижегородской области, он рассказал, что лично находился за рулем взорванного автомобиля, взрыв произошел под правым колесом.
В своем Telegram-канале Прилепин написал, что на пассажирском сидении находился его водитель, с его стороны и произошел взрыв. После этого писатель потерял сознание, а когда очнулся, подполз к выбитому лобовому стеклу, местные жители помогли ему выбраться.
«Мне сообщили, что мины были две. Но этот тип испугался и сразу убежал после взрыва первой. Если б взорвал вторую, погибли бы все. Его поймали», – написал Прилепин.
Писатель поблагодарил губернатора Нижегородской области Глеба Никитина за присланный вертолет, поскольку дорога до города составляет три часа, а вертолет долетел за 16 минут.
По словам писателя, в результате взрыва он получил перелом обеих ног, один перелом открытый. Он поблагодарил всех, кто за него молился.
Напомним, автомобиль Захара Прилепина подорвали на трассе в Нижегородской области. Писатель выжил, но получил ранения. С Прилепиным в автомобиле находилась его дочь, однако еще до взрыва девочку высадили из авто. Погиб водитель. Возбуждено дело по статье «Теракт».
Позже стало известно, что Захара Прилепина успешно вывели из медикаментозного сна, и чувствует он себя хорошо.
Миссия ЕС приостановила полеты над Черным морем
Миссия агентства Европейского союза по безопасности внешних границ Frontex приостановила полеты над Черным морем, сообщила польская радиостанция RMF24.
Указывается, что причиной стал перехват польского самолета российским истребителем Су-35. Полеты будут возобновлены, когда пограничная служба Румынии (она курирует миссию) сообщит о безопасности полетов, сообщает «Газета.Ru».
Напомним, российский истребитель Су-35 сильно напугал экипаж польского самолета, который выполнял патрулирование международного воздушного пространства над Черным морем, сообщило военное ведомство Румынии. По его данным, инцидент произошел 5 мая. Польский самолет L410 Turbolet был перехвачен истребителем Су-35.
Как утверждают в румынском военном ведомстве, маневры летчиков РФ якобы создали высокий уровень турбулентности, вызвав серьезные трудности в управлении воздушным судном.
Киссинджер предсказал скорый переломный момент украинского конфликта
Экс-госсекретарь США Киссинджер: Украинский конфликт, возможно, приближается к переломному моменту
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Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер выразил мнение, что украинский конфликт, возможно, приближается к переломному моменту, благодаря посредничеству Китая переговоры по урегулированию должны начаться в конце 2023 года.
Киссинджер, которому в конце мая исполняется 100 лет, заявил в интервью телекомпании CBS, что теперь, когда Китай вступил в переговоры, все встанет на свои места. Он выразил мнение, что к концу года мы будем говорить о переговорных процессах и даже о реальных переговорах, передает ТАСС.
Отвечая на вопрос о том, согласился бы он по просьбе американского лидера отправиться в Москву на переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, Киссинджер заявил, что «склонился бы к тому, чтобы сделать это». Он уточнил, что отправился бы в Москву в роли помощника президента США по национальной безопасности.
Напомним, в пятницу глава МИД Китая Цинь Ган на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил о готовности Пекина путем контактов и координации с Москвой внести реальный вклад в политическое урегулирование ситуации на Украине.
Полковник полиции в отставке рассказал, как злоумышленник следил за Прилепиным
Задержанный за подрыв машины писателя Захара Прилепина попадал в поселок Пионерский в Нижегородской области необычным путем, рассказал полковник полиции Нижнего Новгорода в отставке Алексей Трифанов в эфире телеканала «Соловьев Live».
Так, по словам Трифанова, в поселке Пионерский дремучие места, в основном к поселку ведут грунтовые дороги. Одна дорога на въезд, она же на выезд. Как оказалось, задержанный ездил в поселок не на машине. Отрывок рассказа Трифанова опубликован в Telegram-канале «Соловьев».
Задержанный несколько раз менял общественный транспорт, въезжал через деревню Козлово и шел до Пионерского более 10 км каждый раз по глухому лесу. За домом Захара Прилепина, считает Трифанов, он следил в течение нескольких месяцев.
Эксперт добавил, что задержанный, вероятнее всего, был обучен, знал досконально маршрут. Но при этом пути для отступления отработаны не были.
Ранее Прилепин впервые вышел на связь после покушения в Нижегородской области, он рассказал, что лично находился за рулем взорванного автомобиля, взрыв произошел под правым колесом.
Напомним, автомобиль Захара Прилепина подорвали на трассе в Нижегородской области. Писатель выжил, но получил ранения. С Прилепиным в автомобиле находилась его дочь, однако еще до взрыва девочку высадили из авто. Погиб водитель. Возбуждено дело по статье «Теракт».
Позже стало известно, что Захара Прилепина успешно вывели из медикаментозного сна, и чувствует он себя хорошо.
В Николаеве началась массовая мобилизация мужчин
Активист подполья города Николаева: Сотрудники военкоматов забирают всех мужчин без разбора в пункты мобилизации
Сотрудники военкоматов в Николаеве забирают всех мужчин без разбора в пункты мобилизации, заявил активист местного подполья.
По словам активиста подполья города Николаева, в районе его проживания сотрудники военкоматов забирают всех мужиков без разбора, и тянут их в пункты мобилизации. При этом, как отметил активист, большинство николаевцев не хотят воевать, так как знают, что ежедневно на передовой за киевский режим гибнут по несколько сотен простых парней, передает РИА «Новости».
Также он обратился к женщинам, призвав их защитить своих мужей и детей от мобилизации, так как если их не убьют на передовой, то они попадут в плен и будут сидеть там до конца, так как Киеву они не нужны.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, какие способы избежать мобилизации применяют на Украине.
Польский концерн признал потерю 27 млн долларов в день из-за отказа от российской нефти
Энергетический концерн Orlen ежедневно теряет около 27 млн долларов из-за запрета на российскую нефть, заявил председатель правления компании Даниель Обайтек в интервью газете Financial Times.
Отмечается, что это происходит из-за разницы в цене примерно в 30 долларов за баррель между более дешевой российской нефтью и альтернативными поставками, передает РИА «Новости».
Обайтек подчеркнул, что это не потеря, а «вопрос отказа поддерживать Россию». Также он отметил, что Orlen продолжает использовать нефть, поступающую по трубопроводу «Дружба» для нефтеперерабатывающего завода в чешском Литвинове.
Ранее СМИ сообщали, что Польша по-прежнему остается крупнейшим в ЕС импортером российского сжиженного углеводородного газа (СУГ), увеличивая объемы закупок.
СМИ: Планирующие авиабомбы срывают контрнаступление ВСУ
Telegraph: Российские планирующие авиабомбы заставили Киев пересмотреть планы по контрнаступлению ВСУ
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Российские планирующие бомбы заставили Киев пересмотреть планы по контрнаступлению Вооруженных сил Украины (ВСУ), написали обозреватели британской Telegraph Джо Барнс и Роланд Олифант.
Как отмечается в материале, украинские и западные аналитики начали предполагать, что использование Россией планирующих авиабомб может вынудить Киев в последний момент внести изменения в оперативное планирование, предполагавшее контрнаступление ВСУ, передает РИА «Новости».
Британские обозреватели сослались на мнение советника командования Воздушных сил украинских войск Юрия Игната, который заявил в интервью, что планирующие бомбы представляют собой очень серьезную угрозу. По оценкам украинских официальных лиц, российские военные выпускают по меньшей мере 20 планирующих бомб в день. По словам Игната, российские войска около месяца интенсивно использует планирующие бомбы для выполнения боевых задач вдоль границы, линии фронта и морского побережья.
В прошлую среду советник командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат назвал передовые российские планирующие бомбы серьезной головной болью для ВСУ и попросил у Запада истребители F-16 для создания баланса сил в воздухе.
Напомним, в апреле летчик ВКС России и участник спецоперации рассказал газете ВЗГЛЯД об эффективной модернизации советских авиабомб с помощью нового средства УМПК (универсального модуля планирования и коррекции). УМПК относительно прост и дешев в производстве, а с его помощью точность еще советских боеприпасов повышается до точности дорогих современных высокоточных ракет.
Рогов призвал гендиректора МАГАТЭ прекратить «ритуальные танцы» вокруг Запорожской АЭС
Гендиректору Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлю Гросси необходимо прекратить «ритуальные танцы» вокруг ситуации с Запорожской АЭС, заявил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Как указал Рогов, все это напоминает ритуальные танцы, которые давно уже пора прекратить. По его словам, Гросси постоянно заявляет об обеспокоенности чем-либо, но не говорит главного – единственная опасность для Запорожской АЭС исходит от режима Зеленского и украинских военных, которые занимаются ядерным терроризмом, передает РИА «Новости».
По мнению Рогова, заявление Гросси может свидетельствовать и о том, что Киев готовит провокацию в отношении ЗАЭС, а МАГАТЭ стремится заранее «создать себе алиби» и снять с себя ответственность за возможные последствия.
Он предположил, что потом Гросси будет говорить, что предупреждал, но его не послушались. Если МАГАТЭ еще сохраняет свой вес, то организация должна вмешаться и оказать давление на власти Киева, заставив их отказаться от каких-либо провокаций в отношении атомной станции, резюмировал Рогов.
Ранее Рафаэль Гросси заявил, что общая ситуация в районе ЗАЭС становится менее предсказуемой и «потенциально опасной».
В Кремле отреагировали на планы ГУР МО Украины убивать россиян по всему миру
Кремль считает чудовищным заявление начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова о готовности «убивать россиян по всему миру», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, заявление Буданова является подтверждением, что киевский режим не просто спонсирует террористическую активность, а является непосредственным организатором этой активности, передает РИА «Новости».
Песков отметил, что на слова Буданова обратили внимание российские спецслужбы, которые будут делать все, что должно, сообщает ТАСС.
Кроме того, Москва будет внимательно следить за реакцией мировых столиц на это заявление и будет ждать осуждения.
Представитель Кремля подчеркнул, что слова Буданова подтверждают также правильность решения президента России Владимира Путина начать СВО.
Напомним, Буданов заявил, что Киев будет уничтожать русских по всему миру «до полной победы Украины».
В Берлине частично отменили запрет на демонстрацию российского флага в День Победы
RBB: Административный суд Берлина частично снял запрет на демонстрацию российского флага 9 мая
Административный суд Берлина решил частично снять запрет полиции города на демонстрацию в День Победы российских флагов и символики, сообщил представитель правоохранительных органов.
Источник отметил, что суд разрешил флаги и символику России на время акции «Бессмертный полк». Участники шествия пройдут по улице 17 июня от Бранденбургских ворот до мемориала в Тиргартене. Полиция уже обжаловала решение инстанции, передает ТАСС со ссылкой на радиостанцию RBB.
Накануне посол в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что Россия не приемлет решение немецких властей о запрете демонстрации российского флага и символики, связанной с освобождением Европы от нацизма, 8 и 9 мая 2023 года на основных советских воинских мемориалах.
Военкор Сладков объяснил «невиданные по силе удары» ВС России по Украине
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Военный корреспондент Александр Сладков объяснил «невиданные по силе» ночные удары ВС России по Украине хорошей работой разведки, а также желанием выманить ВСУ в наступление.
Сладков в своем Telegram-канале прокомментировал ночные удары ВС России, которые в Киеве назвали самой массированной атакой с начала СВО.
По его словам, у России наладилась новая разведывательная сеть, отсюда длинный список целей с координатами. Также военкор заявил, что российские военные владеют инициативой, знают куда и когда бить, и чем стрелять.
«Мы теряем надежду выманить ВСУ в наступление на нас. Наверное, наступает время наших инициатив по наступлению», – предположил он.
Между тем, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что минувшей ночью Киев подвергся самой массированной атаке с начала российской военной спецоперации, передает РИА «Новости».
Украинские СМИ писали о взрывах в разных частях города, позже власти сообщили, что был поврежден резервуар с дизельным топливом.
Ранее интернет-издание «Страна» сообщило, в Киеве и Киевской области в ночь на понедельник неоднократно раздавались взрывы. На видео попала работа украинской системы ПВО, размещенной на крышах киевских многоэтажных домов.
Племянник Кеннеди обвинил ЦРУ в причастности к убийству президента США
Кеннеди-младший: ЦРУ причастно к убийству президента США Кеннеди в 1963 году
Кандидат в президенты США адвокат Роберт Кеннеди-младший, который приходится племянником 35-му президенту США Джону Кеннеди, заявил о причастности Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США к убийству главы Белого дома в 1963 году.
Кеннеди-младший заявил в интервью New York Post, что существует убедительное доказательство того, что ЦРУ было причастно к убийству и к «заметанию следов» преступления. По его словам, это находится за границами разумных сомнений, передает РИА «Новости».
Напомним, в декабре 2022 года администрация США рассекретила свыше 13 тыс. документов об убийстве главы Белого дома Кеннеди.
ВСУ стали размещать ПВО на крышах жилых домов в Киеве
Вооруженные силы Украины стали размещать системы ПВО на крышах жилых домов в Киеве
На видео попала работа украинской системы ПВО, размещенной на крышах киевских многоэтажных домов.
Как сообщило интернет-издание «Страна», в Киеве и Киевской области в ночь на понедельник неоднократно раздавались взрывы. По данным официального ресурса для оповещения населения, в Киеве с 23.34 мск и в Киевской области с 23.35 мск начал действовать режим воздушной тревоги, передает ТАСС.
На видео попала попытка украинской системы ПВО сбить беспилотники над Киевом. Судя по направлению стрельбы, расчеты украинской системы ПВО размещены прямо на крышах жилых многоэтажных домов.
Ранее житель Артемовска Дмитрий Чекалин рассказал об огневых позициях ВСУ в домах, образовательных и медицинских учреждениях.
Пригожин рассказал о продвижении штурмовых формирований в Артемовске
Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин: Российские штурмовые формирования за воскресенье продвинулись в Артемовске на 280 м
Подразделения ЧВК «Вагнер» за воскресенье продвинулись в Артемовске на различных направлениях на расстояние до 280 м, под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ) остается 2,37 кв. км города, заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
Пригожин сообщил, что за воскресенье продвижение подразделений ЧВК «Вагнер» в Артемовске составило до 280 м на различных направлениях, всего освобождено 53 тыс. кв. м. территории города, под контролем противника остается 2,37 кв. км территории населенного пункта, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании Пригожина «Конкорд».
«Двигаемся вперед, ожидаем получения боеприпасов», – добавил основатель ЧВК «Вагнер».
Накануне Пригожин сообщал, что освобождено порядка 95% территории Артемовска.
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