Путин: Отношения России и Киргизии находятся на подъеме

Отношения России и Киргизии находятся на подъеме, увеличился товарооборот между странами, и эта тенденция будет набирать силу, заявил президент России Владимир Путин на встрече с киргизским коллегой Садыром Жапаровым в Москве.

«У нас за прошлый год увеличение товарооборота на 37%. Россия является крупнейшим инвестором – по объемам прямых капиталовложений мы занимаем первое место. И уверен, что эта тенденция будет только набирать силы, набирать обороты», – цитирует РИА «Новости» Путина.

Президент России отметил, что рад, что у них с президентом Киргизии есть возможность «в таком широком составе начать дискуссию, рабочую встречу».

«Мы очень рады вас видеть, с наступающим праздником, добро пожаловать!» – приводит ТАСС слова Путина.

В свою очередь, президент Киргизии Садыр Жапаров на встрече с Путиным отметил, что республика никогда не забудет героизм отцов и дедов, победивших в Великой Отечественной войне, прошедших суровые военные испытания во благо будущих поколений.

Ранее Жапаров вместе с председателем Госдумы России Вячеславом Володиным возложили цветы к Ржевскому мемориалу Советскому солдату. Президент Киргизии также посетит Парад Победы 9 мая.

Также стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян по приглашению главы российского государства Владимира Путина посетит Москву, он примет участие в мероприятиях, посвященных Победе в Великой Отечественной войне.Кроме того, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 8-9 мая будет в России с рабочим визитом.