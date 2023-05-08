Анонсировано участие Токаева в Параде Победы в Москве

Президент Чехии дал Украине совет по поводу контрнаступления

Павел: Украинские власти не должны торопиться с проведением контрнаступления

Президент Чехии Петр Павел заявил, что украинские власти не должны торопиться с проведением контрнаступления, поскольку оно сопряжено с «ужасными потерями», и если Киев проиграет, то второго шанса в этом году уже не получит.

По его словам, у украинцев еще есть ощущение того, что они не обладают всем для успешного начала операции, передает ТАСС.

Павел рассказал, что на встрече с премьером Украины Денисом Шмыгалем предостерег киевские власти от поспешного начала контрнаступления, несмотря на то, что некоторые могут «захотеть подтолкнуть Киев к демонстрации каких-либо результатов».

Он добавил, что если контрнаступление провалится, то у Украины не будет другого шанса, а Украина неизбежно понесет «ужасные потери».

Также Павел призвал Запад готовиться к тому, что Украина не сможет добиться всех декларируемых целей в конфликте с Россией.

Ранее Павел заявил, что нехватка снарядов является главной проблемой украинской армии, из-за этого предоставляемые Западом танки становятся складским товаром.