Антонов назвал цинизмом и абсурдом реакцию США на атаку дронов на Кремль

Посол в США Антонов: Россия ответит на атаку Киева на Кремль, когда посчитает необходимым

Высказывания официальных представителей администрации США об атаке беспилотников на Кремль поражают цинизмом и абсурдом, Вашингтон выгораживает киевских преступников. Россия ответит на атаку, когда посчитает необходимым, заявил посол России в американской столице Анатолий Антонов.

Дипломат подчеркнул, что заявления официальных представителей Вашингтона поражают цинизмом и абсурдом, так как в Вашингтоне не нашли возможным признать очевидное – спланированную режимом Зеленского террористическую акцию и покушение на президента России, передает РИА «Новости».

Антонов выразил уверенность, что время атаки накануне Дня Победы, Парада 9 мая, на котором планируется присутствие и иностранных гостей, было выбрано не случайно.

Российская сторона, отметил посол, надеялась, что у администрации США хватит сил и достоинства осудить атаку, но Вашингтон выгораживает киевских преступников.

Антонов назвал слова американских чиновников о том, что Киев может сам выбирать, как защищать себя, образчиком двойных стандартов, политики поощрения режима Владимира Зеленского на атаки против России. Дипломат подчеркнул, что слова бюрократов о якобы сдерживании Киева от ударов по целям за пределами своих границ – лживый фарс.

Антонов заверил, что Россия ответит на атаку, когда посчитает это необходимым, в соответствии с оценками той угрозы, которую создал Киев для российского руководства.

В среду ночью Кремль подвергся атаке украинских беспилотников. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что украинский президент Владимир Зеленский после атаки на Кремль встал в один ряд с международными террористами. В связи с атакой зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что нападение на президента России Владимира Путина не оставляет никаких вариантов, остается лишь устранить Зеленского.