Обстрел поселка Карпаты в ЛНР объяснили желанием ВСУ терроризировать местное население

Бывший посол ЛНР Мирошник: Обстрел поселка Карпаты не мотивирован ничем, кроме террора мирного населения

Расположенный в Луганской народной республике поселок Карпаты с военной точки зрения не представляет интереса для ВСУ, действия украинских националистов, обстрелявших населенный пункт, являются террором местного населения, заявил бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.

Мирошник заявил ТАСС, что поселок Карпаты находится в Перевальском районе, на отдалении от линии соприкосновения, примерно в 50–55 километрах, но в зоне досягаемости реактивных систем залпового огня. В расположенных там малолюдных поселках, пояснил он, проживают несколько сотен человек.

В Карпатах нет ничего, что могло бы представлять военный интерес для вооруженных сил Украины, это очень маленький рабочий поселок, подчеркнул бывший посол ЛНР.

ВСУ, по его словам, просто бьют по неприкрытым населенным пунктам ради жертв среди мирного населения.

Тех, кто пострадал в результате обстрела, будут направлены в ближайшие населенные пункты – Алчевск или Перевальск, там есть возможность оказания им медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела птицефабрики в поселке Карпаты в ЛНР в ночь на среду погибли не менее пяти человек, еще 19 получили ранения.