Россиянин погиб на острове Пхукет

В отеле на таиландском острове Пхукет погиб российский гражданин, информацию о гибели подтвердил генконсул в Пхукете Владимир Соснов.

Генконсульство займется репатриацией тела в установленном порядке, сообщил Соснов ТАСС.

По данным местных СМИ, на острове погиб 43-летний уроженец Москвы, сообщение о гибели поступило в полицию 29 мая. Полиция нашла его тело под балконом одного из отелей острова.

Осмотр не выявил подозрительных травм, в номере также не нашли улик, указывающих на насильственную смерть. Полиция допросила 39-летнюю супругу погибшего и сотрудников отеля. Полиция пришла к выводу, что у пары была продолжительная ссора из-за употребления мужчиной алкоголя.

Ранее в мае россиянин пропал в море у мыса Промтхеп на острове Пхукет.