WSJ: Обнаруженная в Польше ракета упала около учебного центра НАТО

Ракета, обломки которой в апреле нашли неподалеку от города Быдгощ в Польше, пересекла в декабре половину территории страны и упала недалеко от учебного центра НАТО, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на западных официальных лиц.

Издание отмечает, что ракета упала примерно в 10 милях (около 16 км) от учебного центра альянса. Этот инцидент создал проблемы для «защиты воздушного пространства» НАТО, передает ТАСС.

Обломки ракеты были найдены в лесу около города Быдгощ только через несколько месяцев.

Официальный представитель НАТО не стал комментировать инцидент. Между тем он подтвердил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее разговаривал с президентом Польши Анджеем Дудой.

Польский чиновник в свою очередь заявил, что НАТО постоянно следит за системой противовоздушной и противоракетной обороны страны для защиты всех союзников.

Газета со ссылкой на западных чиновников также сообщает, что в Польше упали фрагменты российской авиационной ракеты класса «воздух – земля» Х-55.

Напомним, в апреле в Польше сообщили об обнаружении «неопознанного воздушного военного объекта» в 15 километрах от Быдгоща. Выяснилось, что инцидент произошел еще в декабре прошлого года, польским военным было о нем известно. Информация о происшествии была засекречена.

СМИ писали, что на обломках найденной на территории Польши ракеты класса «земля – воздух» обнаружили «надписи на русском языке».