Московские таксисты начали массово жаловаться на сбой в GPS

Водители такси, работающие в Москве и области, во вторник, после атаки украинских дронов на столичный регион, массово жалуются на сбои в работе спутниковой системы навигации GPS.

Как сообщает канал «360» со ссылкой на информацию Telegram-каналов, сигналы спутниковой навигации в столице «глушат».

Telegram-канал «БюроИКС. Городской транспорт» отмечает, что в чатах работающих таксистами в Москве приезжих из Узбекистана и Киргизии «царит хаос и творится ад». Как сообщается, некоторые такси останавливаются у обочины и предпочитают переждать.

На эту тему в Сети уже появились мемы. В том числе вспоминают отрывки из советских фильмов.

Ранее в Минобороны сообщили, что Киев во вторник утром ударил по российской столице восемью беспилотными летательными аппаратами, все они были сбиты.