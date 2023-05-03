ЕС одобрил выделение 1 млрд евро на снаряды Украине

Послы ЕС одобрили выделение из Еврофонда мира 1 млрд евро на снаряды Украине

Послы 27 стран Евросоюза в среду одобрили выделение из Европейского фонда мира 1 млрд евро на совместные закупки снарядов и ракет для Украины, сообщило шведское председательство в Совете ЕС.

По сообщению ведомства, послы ЕС утвердили решение по мерам поддержки в рамках Европейского фонда мира, чтобы поддержать ВСУ выделением 1 млрд евро на совместные закупки амуниции и ракет, передает ТАСС.

Ранее Еврокомиссия решила выделить дополнительные 1,5 млрд евро на производство боеприпасов для Украины. 1 млрд евро будет выделен на закупку боеприпасов, а 500 миллионов направятся на расширение производства боеприпасов в Европе.