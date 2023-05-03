Еврокомиссия пообещала Украине дополнительно 1,5 млрд евро на боеприпасы

Военный эксперт связал диверсии на ж/д в Брянской области с подготовкой ВСУ к контрнаступлению

Военный эксперт Леонков: Подрывами железной дороги в Брянской области ВСУ пытаются разорвать пути снабжения российских войск

Украина готовится к контрнаступлению. В связи с этим можно полагать, что подрывами железных дорог противник пытается разорвать логистические цепочки снабжения ВС РФ. России стоит усилить охрану приграничных территорий. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Алексей Леонков. Ранее СК РФ опубликовал видео диверсии на железной дороге в Брянской области.

«Очевидно, что подрывы железных дорог являются частью единой тактики ВСУ, которая призвана помочь им в осуществлении планируемого контрнаступления. Задача Украины – максимально ослабить систему снабжения ВС РФ в преддверии грядущего сражения. На это и направлены их основные усилия», – сказал редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

«Важно понимать, что подобные диверсии будут продолжаться. ВСУ не могут работать по российским военным складам, поскольку за период СВО мы научились хорошо их маскировать и рассредоточивать. В связи с этим Украина выбирает более легкие цели, то есть те, которые без труда можно обнаружить с помощью имеющихся средств разведки», – отмечает эксперт.

«Мы, в свою очередь, должны усилить защиту объектов, потенциально находящихся под угрозой удара противника. И это касается не только железных дорог. Во-первых, важно, чтобы наши системы ПВО и комплексы береговой обороны работали исправно. Кроме того, границу с Украиной нужно превратить в тщательно охраняемую зону», – подчеркивает собеседник.

«В частности, если говорить о Брянской области, то местные леса еще в Великую Отечественную славились своей обширностью и труднопроходимостью. Сегодня этим пользуются диверсионные группы ВСУ. Необходимо выставить на данной территории пограничные отряды с увеличенной численностью состава, а также привлекать к патрулированию полицию, Росгвардию и воинские подразделения», – отмечает Леонков.

«Что касается наших ударов по путям снабжения противника, то очевидно, что подобные действия руководство признает нецелесообразными. Подобные операции имеют ряд технических сложностей. Необходимо убедиться, что на логистических путях не будет гражданских, а также выявить, что транспорт перевозит именно военную технику», – акцентирует эксперт.

«Железные дороги даже при прямом ударе можно достаточно оперативно восстановить, однако если поразить объекты энергетической инфраструктуры, то это отразится и на качестве логистики противника. Поэтому пока мы работаем в данном направлении», – резюмирует Леонков.

С начала недели в Брянской области совершено сразу два подрыва железнодорожного полотна. Накануне в РЖД сообщили, что 20 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в результате действий посторонних лиц. Отмечается, что пострадавших в результате инцидента нет, движение на участке Снежетьская – Белый берег было приостановлено. Губернатор Александр Богомаз сообщил о срабатывании взрывного устройства.

В понедельник на железнодорожных путях в Унечском районе также сработало взрывное устройство, локомотив сошел с рельсов, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. В своем Telegram-канале глава региона пояснил, что инцидент произошел на 136-м километре ж/д путей Брянск – Унеча. Также обошлось без пострадавших.

Следственный комитет России опубликовал видео с места происшествия на железной дороге в Брянской области, где в понедельник произошел инцидент. В Telegram-канале ведомства сообщается, что криминалисты Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России выехали на место происшествия.

Еще один аналогичный теракт в регионе был предотвращен бдительным работником железной дороги, сообщает издание Lenta.ru. На 77-м километре перегона Красный Рог – Почеп стрелочник увидел выкопанный щебень в мешках, а затем и несколько раскопок под железнодорожным полотном, куда неизвестные, предположительно, планировали заложить самодельное взрывное устройство. Прибывшие полицейские оцепили место и начали поиск предполагаемых диверсантов.