Терапевт рассказала о вреде пластиковой посуды в сезон шашлыков

Терапевт предупредила о вреде пластиковой посуды в сезон шашлыков

При использовании пластиковой одноразовой посуды в качестве тарелок для горячего шашлыка могут выделяться токсины, лучше пользоваться бумажной или обычной стеклянной посудой, заявила врач-терапевт Маргарита Пожарова.

При выборе полипропиленовой посуды лучше выбирать таковую с маркировкой «5» и «PP», и не брать посуду со знаками «7», «3» или «PC», поскольку там есть вредный поликарбонат, сказала Пожарова «Газете.Ru».

Такая посуда также не предназначена для хранения спиртосодержащих продуктов и напитков, так как вступает с ними в реакцию. Нужно как можно реже пользоваться одноразовой посудой, и в случае необходимости брать бумажную посуду. На постоянной основе лучше использовать посуду из стекла или нержавеющей стали.

Многие виды пластика в ходе нагревания выделяют токсины, пластиковый инвентарь, как правило, нельзя нагревать до температуры выше 80 градусов. Особенно опасна при нагревании посуда из полистирола с маркировкой «ПС 6». Самая ядовитая посуда изготовлена из меламина.

Сразу же после снятия мяса с огня не надо класть шашлык в пластиковую посуду, лучше использовать для этого блюдо из подходящих материалов. После того, как еда остыла, ее можно раскладывать в одноразовую посуду, если другой нет.

Также терапевт указала, что в микроволновках можно разогревать посуду со специальной маркировкой, на ней есть знаки Microwave, MICRO.