ФСБ задержала в Крыму двух украинских боевиков

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29 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 18:54  |  vz.ru
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Ажиотажный спрос на золото вполне объясним

Мир накрыла новая золотая лихорадка DPA/TASS
В мире начинается новая золотая лихорадка. Драгоценный металл продолжают активно скупать не только мировые центробанки, но и частные лица. Цены держатся вблизи исторического максимума. Многие ждут нового исторического рекорда. Почему такой ажиотаж вокруг золота и как долго он продлится? Подробности...
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Встреча соратника Трампа с Зеленским завершилась скандалом

Сенатор Грэм превзошел риторику холодной войны Volodymyr Tarasov/
Keystone Press Agency/
Global Look Press
Американские политики продолжают упражняться в русофобской риторике. В выходные дни в лидеры этой специальной олимпиады вырвался сенатор-республиканец Линдси Грэм, заявивший, что смерть россиян в рамках СВО – самая удачная трата денег для США. Между этими словами и так называемым контрнаступлением ВСУ просматривается прямая связь, подчеркивают эксперты. Подробности...
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Россия получила всевидящий глаз из космоса

Спутник был выведен на орбиту при помощи ракеты-носителя «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» Сергей Савостьянов/ТАСС
Россия вывела на орбиту аппарат, несущий на борту прорывные для нашей страны технологии. Его задачи в первую очередь исключительно мирные – касающиеся, например, функционирования Северного морского пути. Однако этим они не исчерпываются. Чем же так важен этот аппарат для российской космонавтики, а в том числе и для наших военных? Подробности...
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На выборах в Турции победила Россия

Западные страны и турецкая оппозиция считают, что Москва фактически помогла Реджепу Эрдогану победить MURAT CETINMUHURDAR/Reuters
Важнейший внешнеполитический партнер России – президент Турции Реджеп Эрдоган – одержал победу во втором туре выборов главы государства. Почему Запад делал все для его поражения, почему провалился турецкий Майдан, за счет чего Эрдогану удалось удержаться на своем месте и что это теперь означает для интересов России? Подробности...
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Захар Прилепин пострадал за Русскую весну

Захар Прилепин смог выжить благодаря счастливой случайности sledcom.ru
В субботу в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя Захара Прилепина, который получил переломы ног и сотрясение мозга. На месте происшествия погиб его охранник. По счастливой случайности не пострадала дочь Прилепина, которая вышла из машины. По горячим следам задержан первый подозреваемый. Кто может стоять за этим терактом и почему именно Прилепин был выбран для атаки? Подробности...
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Можно ли считать англосаксов победителями Гитлера

Дмитрий Орехов
Дмитрий Орехов, писатель
То, что мы с англосаксами оказались на одной стороне – историческая случайность. Так легли карты. Они решили, что выгоднее присоединиться к нашей победе и делить ее плоды. Западный междусобойчик из серии «кто на планете главный» просто примешался к великой борьбе народов за свободу. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Почему российскому спорту не нужно идти в Азию

Денис Миролюбов
Денис Миролюбов, Главный редактор InVoice Media
Азия – это не другая галактика и даже не «анти-Европа», а точно такая же часть общей планеты. И в ней не получится найти тихую гавань ни в спорте, ни в политике, ни в экономике. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев

Битва за Черноморский флот в девяностые позволила вернуть Крым

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
28 мая 1997 года Россия и Украина окончательно поделили Черноморский флот. Этот спор тянулся долгие годы. Призом победителю были не просто корабли, инфраструктура и влияние на морях. Речь в конце концов шла о целом регионе, населенном русскими людьми. Подробности...
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Джордж Сорос хуже суперзлодея

«Арарат» уходит из России

План США на случай провала ВСУ

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Санкт-Петербург с размахом отмечает 320-летие

В субботу Санкт-Петербург отмечает 320-летие. За выходные в городе пройдут праздничные мероприятия, центром которых станут Петропавловская крепость на Заячьем острове, где начинался город, а также Сенатская и Дворцовая площади
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Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастопольскую бухту

Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастополь для пополнения запасов. Ранее корабль отразил атаку беспилотными катерами вооруженных сил Украины примерно в 140 км к северо-востоку от пролива Босфор. На Украине утверждали, что «Иван Хурс» якобы сильно поврежден, но эти утверждения оказались ложными
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В школах России начались последние звонки и выпускные вечера

По всей России начались последние школьные звонки и выпускные для учеников 9 и 11 классов. В этом году торжества проходят с особым размахом, потому что прошлые три года существовали коронавирусные ограничения. Для многих завершение учебы в школе – это один из самых трогательных моментов в жизни
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Нужно ли России присоединить Харьковскую область?
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Нужно ли российским отрядам теробороны в приграничных с Украиной регионах выдать боевое оружие?
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Вам нравится климат вашего региона (среднегодовая температура воздуха)?
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  • Хотелось бы холоднее

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    В Совфеде назвали ролик с сенатором Грэмом о «смерти русских» топорной пропагандой Киева

    Видео

    внешнеполитический партнер


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    прорывные технологии


    Россия получила всевидящий глаз из космоса

    русофобская риторика


    Встреча соратника Трампа с Зеленским завершилась скандалом

    второй тур


    Главной угрозой для Эрдогана стали курдские резервы

    битва кланов


    Как Зеленский оказался наследником Брежнева

    развал империи


    Тимур Шерзад: Битва за Черноморский флот в девяностые позволила вернуть Крым

    часть планеты


    Денис Миролюбов: Почему российскому спорту не нужно идти в Азию

    историческая случайность


    Дмитрий Орехов: Можно ли считать англосаксов победителями Гитлера

    карикатура


    Зеленский спел Байдену песню про F-16

    ФСБ задержала в Крыму двух украинских боевиков

    ФСБ задержала в Крыму боевиков украинского нацбатальона

    29 мая 2023, 18:29

    Текст: Вера Басилая

    Сотрудники пограничного управления задержали двух жителей Крыма, подозреваемых в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана» (запрещен в России, как экстремистский), сообщили в крымском управлении ФСБ России.

    Против задержанных боевиков нацбата возбудили уголовные дела за участие в незаконном вооруженном формировании. Установлено, что братья добровольно вступили в ряды батальона на Украине и участвовали в противоправных акциях в приграничных с  Крымом районах, оба арестованы, им грозит до 15 лет лишения свободы, передает РИА «Новости».

    Верховный суд России признал «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана» террористической структурой за призывы к нарушению территориальной целостности России и вооруженному захвату Крыма.

    Ранее ФСБ задержала в Геленджике готовившего теракт сторонника украинских националистов.

    Специально упавший в грязь перед бойцами офицер привел в восторг интернет
    Замполит Александрийской бригады привел в восторг российские соцсети своим разговором с бойцами
    		   
    29 мая 2023, 01:59
    Фото: кадр из видео
    Текст: Антон Антонов

    Замполит Александрийской бригады «Черных гусар» с позывным «Метод», объясняя бойцам, как следует действовать при обстреле, не побрезговал упасть в грязь, чтобы быть убедительнее.

    Замполит объяснял, что при обстреле противнику будет труднее попасть по лежащему человеку, чем по тому, который стоит в полный рост. Еще сложнее попасть по бойцу, который при этом «перевернется и переползет» в другое место, сказал он. При этом «Метод» продемонстрировал все указанные действия прямо в грязи.

    «Мужики, стесняться ничего не надо, – сказал он, поднявшись. – Я лучше своими руками вот этими 150 тыс. раз буду иметь возможность умыть свое вот это грязное лицо. Но я вернусь к своей маме, которая подарила мне жизнь, моей семье, моим детям. И ради них я дойду здесь до конца. Я не вправе оставить себя здесь. Я вправе закончить с этой нечистью – и идти вперед с высоко поднятой головой».

    Замполит заявил: «Пусть я сегодня грязный, пусть у меня не будет возможности сегодня постираться, но я живой. Берегите себя здесь каждый, мужики». Он подчеркнул, что бойцам нужно сплотиться в «единый кулак», которым можно «пробить лоб противнику» так, что «кулак вылезет из затылка».

    Он сравнил отделение с кулаком: «Вот отделение – пять человек. Сломай мизинец – минус один человек. Можно ударить этим кулаком? Нет. Командир – большой палец. Если он сломан, можно ударить этим кулаком? Нет». А собранные в единый кулак бойцы сильны, их не сломить, заявил «Метод». Он подчеркнул, что «русский человек долго запрягает», но «если запряжет – нас не остановить».

    В комментариях к записи пользователи Telegram заявили, что «каждое слово» замполита «прям отточено и точно в мозг». «Молодец, командир. Берегите солдат, в них сила армии», – отметил другой комментатор. Указывается, что «Метод» – это «наглядный пример для дебилов, вечно вопрошающих, зачем нужен грамотный политофицер». «Каждое слово как пуля и точно в сознание. Политрук огонь просто», – заявили в комментариях.

    Напомним, газета ВЗГЛЯД рассказывала, как во время Великой Отечественной войны Красной армии приходилось сражаться с врагом не только на передовой, но и на идеологическом фронте.

    Коментарии (31)
    СМИ: Россия полностью уничтожила украинский флот турецких Bayraktar

    28 мая 2023, 19:54

    Текст: Ольга Иванова

    Россия лишила ВСУ важного стратегического ударного средства, уничтожив все БПЛА Bayraktar TB2, сообщило издание Business Insider.

    Аналитик Сэмюэль Бендетт рассказал, что такие БПЛА хорошо работают в случаях, когда у противника нет сложной системы противовоздушной обороны (ПВО) и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), но Россия сбила много украинских БПЛА, передает Lenta.ru.

    По словам эксперта, сейчас Киев использует оставшиеся турецкие БПЛА лишь для наблюдения и разведки.

    Ранее украинские военные сбили собственный беспилотник Bayraktar TB2 над Киевом.

    Коментарии (31)
    Российские военные взяли в плен у Белогоровки 23 украинских десантника
    Российские силы за двое суток взяли в плен у Белогоровки более 20 украинских десантников
    		   
    29 мая 2023, 08:16
    Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
    Текст: Алина Власенко

    Российские военнослужащие за двое суток взяли в плен в районе поселка Белогоровка в ЛНР более 20 солдат из 81-й отдельной аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины, сообщил подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По словам эксперта, за двое суток российские штурмовые отряды провели несколько успешных операций в районе населенного пункта Белогоровка и захватили в плен 23 военнослужащих 81-й бригады Вооруженных сил Украины.

    Как указал Марочко, военнопленным оказали медицинскую помощь и отправили их в место содержания, «отвечающее всем нормам международного гуманитарного права», передает ТАСС.

    Российские военные также заняли выгодные позиции на линии боевого соприкосновения у Белогоровки.

    Ранее Марочко сообщил, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) перешли к маневренной обороне, пытаются прощупать слабые места российских позиций на Луганском направлении.

    Коментарии (22)
    В Одесской области сообщили о повреждении портовой инфраструктуры
    Советник главы военной администрации Одесской области Украины Братчук сообщил о повреждении портовой инфраструктуры
    		   
    29 мая 2023, 07:47
    Фото: Рупор Москвы/Rutube
    Текст: Антон Антонов

    Повреждены объекты портовой инфраструктуры, заявил советник главы военной администрации Одесской области Украины Сергей Братчук после сообщений о взрывах в регионе.

    Как рассказал Братчук, воздушная тревога в Одесской области продолжалась почти четыре часа, передает РИА «Новости».

    Официальный представитель оперативного командования «Юг» вооруженных сил Украины Наталья Гуменюк заявила, что «в портовой инфраструктуре вспыхнул пожар». Она уточнила, что «пострадала портовая инфраструктура именно Одессы», передает ТАСС.

    Тревогу на всей территории Украины отменили в понедельник утром.

    Напомним, по сообщениям СМИ, взрывы прогремели в Киеве, а также в Киевской области, Кировоградской, Хмельницкой, Одесской, Винницкой, Черкасской, Житомирской, Львовской и Полтавской областях Украины.

    Коментарии (15)
    Взрывы прогремели на Украине
    Взрывы прозвучали в Киеве и ряде регионов Украины
    		   
    29 мая 2023, 04:29
    Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    На окраинах Киева, а также в Киевской области, Кировоградской, Хмельницкой, Одесской, Винницкой, Черкасской, Житомирской, Львовской и Полтавской областях прогремели взрывы, сообщают украинские СМИ.

    В Киеве взрывы прогремели в четырех районах. По информации мэра Киева Виталия Кличко, в Святошинском районе начался пожар.

    Воздушная тревога объявлена в ночь на понедельник на всей территории Украины, передает ТАСС.

    Сначала тревога была объявлена в Киеве и Киевской области, а также Черниговской, Сумской, Кировоградской и Николаевской областях Украины. Также тревогу объявили на подконтрольной украинским войскам части Херсонской области, передает РИА «Новости».

    Предупреждение об угрозе с воздуха также было объявлено в Полтавской и Черкасской областях.

    Позднее тревога прозвучала в Житомирской, Харьковской и Одесской областях Украины, далее – в Винницкой, Хмельницкой, Ровненской и Черновицкой областях. Последними тревогу объявили в Волынской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областях.

    В воскресенье мэр Киева Виталий Кличко заявил о разрушении склада в Голосеевском районе города в результате пожара, начавшегося из-за падения обломков дрона.

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    Зеленский назвал ночную атаку дронами по Украине одной из самых крупных

    28 мая 2023, 20:28

    Текст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении назвал атаку дронами по Украине в ночь на воскресенье одной из самых крупных.

    По его словам, Украину атаковали одновременно 54 дрона, отмечены попадания в Житомирской области, сообщает РИА «Новости».

    Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил о разрушении склада в Голосеевском районе города в результате пожара, начавшегося из-за падения обломков дрона.

    Коментарии (12)
    Командование ВСУ заявило о скором контрнаступлении
    		   
    29 мая 2023, 13:50
    Фото: REUTERS
    Текст: Вера Басилая

    Время для контрнаступления украинских войск скоро наступит, конкретные задачи для подготовки определены, заявил командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

    Командующий заявил о скором наступлении по итогам встречи с командирами украинских частей и подразделений. Заявление сделано в Telegram-канале Сырского, передает ТАСС.

    Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что ВСУ готовы в любой момент начать контрнаступление, заранее дата оглашаться не будет.

    Россия подчеркивала, что Запад активно подталкивает Украину к началу «контрнаступления», игнорируя все риски катастрофических последствий для страны.

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    В Совфеде назвали ролик с сенатором Грэмом о «смерти русских» топорной пропагандой Киева
    Сенатор Долгов: Украинские политики продолжают безнаказанно подставлять своих вашингтонских хозяев
    		   
    29 мая 2023, 12:42
    Фото: кадр из видео
    Текст: Дарья Волкова

    Сенатор Грэм, который славится своей русофобией, мог бы заявить о том, что «смерть россиян» в СВО – это лучшие инвестиции США. Но если этого не было, то Вашингтон может «надрать одно место» офису Зеленского за такие подставы, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее западные СМИ сообщили, что Киев смонтировал слова сенатора Грэма о тратах США на смерть россиян.

    «Для нас не принципиально, был ли этот акт топорной пропаганды смонтирован в офисе Зеленского или имел место на самом деле. Сам сенатор Линдси Грэм давно известен своей откровенной русофобией. Поэтому никто особенно и не удивился бы, если такие слова прозвучали из его уст на самом деле. Более того, очевидно, что на все провокации в адрес России Украину подталкивает Вашингтон», – сказал член Совета Федерации, бывший зампостпреда России при ООН Константин Долгов.

    «Если же сейчас Киев действительно так нагло и топорно подставляет американцев, то тут Штаты, конечно, пусть сами разбираются со своими подопечными. Да, украинским чиновникам сейчас могут «надрать одно место» за такие подставы. Но я уверен, что и Вашингтон не перестанет использовать Зеленского, пока он обслуживает его интересы, и киевские власти не перестанут подставлять Штаты», – рассуждает собеседник.

    «Нам, между тем, необходимо сконцентрироваться на эффективном решении собственных задач, в том числе в рамках СВО. От того, насколько мы будем последовательны и решительны в своих действиях, зависит в том числе и то, как скоро в Вашингтоне осознают необходимость выстраивания нормальных отношений с Россией. Им придется это сделать, как бы сильно они сейчас не сопротивлялись», – заключил он.

    Ранее информационное агентство Reuters сообщило, что заявление американского сенатора Линдси Грэма о том, что США еще никогда так удачно не тратили деньги, как на убийства русских, возникло из-за украинского монтажа. На первой записи, предоставленной Украиной, фразы «Русские умирают» и «Мы никогда еще не тратили деньги так удачно» следуют одна за другой, но со сменой ракурсов. Такой монтаж, осуществленный украинской стороной, не позволял понять, что фразы были сделаны в разное время беседы.

    Позднее агентству Reuters была предоставлена полная запись встречи. На видео Грэм заявил, что действия украинцев напомнили ему о «лучшем в Америке». Сенатор сказал, что прежде и американцы «были такими, боролись до последнего человека», «собирались быть свободными или умереть». Президент Украины Владимир Зеленский заявил: «Теперь мы свободны. И мы будем». Грэм в ответ отметил: «И русские умирают». Зеленский же сказал, что украинские войска «не сражаются» на российской территории.

    Агентство указывает, что слова об удачной трате денег были сказаны в другом контексте и касались в целом помощи США Украине. При этом сам Грэм обвинил в пропаганде российские СМИ. Напомним, накануне сообщалось, что сенатор Линдси Грэм в ходе встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским заявлял, что вложения Вашингтона в вооружение Киева – это «лучшее», на что США когда-либо тратили деньги, поскольку в результате этого «умирают россияне».

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась о чем говорят эти слова американского политика и какая связь прослеживается между ними и так называемым контрнаступлением ВСУ.

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    Экс-советник Кучмы заявил о гражданской войне в «концлагере имени Зеленского»
    Экс-советник Кучмы Соскин заявил о гражданской войне на Украине из-за массовой мобилизации

    29 мая 2023, 04:59

    Текст: Антон Антонов

    Массовая мобилизация привела к скрытой гражданской войне на Украине, заявил Олег Соскин, который был советником Леонида Кучмы, когда тот занимал пост президента Украины.

    Соскин на своем YouTube-канале сказал, что внутри украинского общества уже идет «гражданская война», так как мужчин, запертых в «концлагере имени Зеленского», лишили права «свободного выбора». По его словам, такая ситуация сложилась при «пособничестве» главы американского государства Джо Байдена и руководства ЕС, передает РИА «Новости».

    Напомним, власти Украины готовят законопроект, предусматривающий ответственность для тех украинцев, которые незаконно покинули страну во время боевых действий.

    Коментарии (2)
    Российские войска за сутки уничтожили более 400 украинских военных

    29 мая 2023, 14:43

    Ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки на Купянском направлении поражены подразделения противника возле Новомлынска, Кисловки, Глушковки Харьковской области и Стельмаховки Луганской народной республики (ЛНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Недалеко от Синьковки Харьковской области и Розовки ЛНР пресечены действия двух диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За последние сутки ликвидированы порядка 65 военнослужащих, гаубицы Д-20 и Д-30.

    На Краснолиманском направлении оперативно-тактической авиацией группировки войск «Центр» нанесено поражение противнику рядом с Макеевкой, Червоной Дибровой ЛНР и Григоровкой Донецкой народной республики (ДНР). Уничтожены до 55 военнослужащих, гаубица Д-20, самоходная артустановка «Гвоздика».

    На Донецком направлении в результате активных действий подразделений Южной группировки за сутки ликвидированы около 145 военнослужащих, две бронемашины и гаубица Д-30, отчитались в Минобороны.

    Под Орловкой ДНР уничтожена американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

    У Максимильяновки ДНР уничтожены два склада с боеприпасами 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

    На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар ДНР, Белогорье, Малиновка и Каменское Запорожской области, сообщил Конашенков.

    За минувшие сутки на этих направлениях уничтожены до 140 военнослужащих, а также две гаубицы Д-30.

    Возле Отрадного ДНР уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

    На Херсонском направлении в ходе огневого поражения в течение суток ликвидированы до 20 военнослужащих, гаубица Д-30 и две самоходных артустановки «Гвоздика».

    Оперативно-тактической и армейской авиацией группировок войск ВС России за сутки поражены 87 артподразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 124 районах, отчитались в Минобороны.

    Около Берислава Херсонской области поражен ангар с вооружением и техникой 126-й бригады теробороны. А в районе Авдеевки ДНР поражены: командно-наблюдательный пункт подразделения и склад ракетно-артиллерийского вооружения 110-й механизированной бригады ВСУ, подытожили в оборонном ведомстве.

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    Военный эксперт: России надо присоединять не только Харьковскую область
    Военный эксперт Онуфриенко оценил инициативу губернатора Гладкова присоединить Харьковскую область для прекращения обстрелов Белгорода
    		   
    29 мая 2023, 18:03
    Фото: Антон Вергун/ТАСС
    Текст: Дарья Волкова

    Заявление губернатора Вячеслава Гладкова продиктовано заботой о безопасности местных жителей. Но эта проблема охватывает все приграничные регионы. Для решения задачи нужна полная демилитаризация Украины, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее Гладков заявил, что защитить регион от обстрелов сможет только присоединение Харьковской области.

    «Заявления белгородского губернатора Гладкова – это констатация факта, на которую обратили внимание только тогда, когда об этом сказал глава региона. В экспертном сообществе об этом речь шла еще в прошлом году, когда принималось решение об отводе наших войск с территории Харьковской области», – рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Уже тогда было совершенно очевидно, что такая близость Белгородской области и территорий, подконтрольных ВСУ, грозит тем, что они будут обстреливать наш регион. Гладкова, конечно, волнуют вопросы безопасности вверенного ему субъекта, поэтому он говорит о необходимости присоединить Харьковскую область», – отметил он.

    На ваш взгляд

     
    Нужно ли России присоединить Харьковскую область?




    «Но мы понимаем, что точно так же губернатора Курской области волнует близость границы в районе Сумской области. А главу Брянщины – сопредельные с его регионом территории Черниговской области. По сути, это то, о чем в самом начале СВО говорил президент Путин: необходимость денацификации и демилитаризации всей территории, подконтрольной украинским властям. Пока этого не произойдет, обстрелы наших регионов не прекратятся», – полагает собеседник.

    Вместе с тем, если говорить о теоретическом планировании подобных операций, то в первую очередь необходимо обратить внимание на настроения людей в регионе с поправкой на то, что наш противник полностью контролирует медиапространство Харьковщины.

    «К сожалению, люди, которые родились, скажем, во времена первого Майдана 2004 года и учились в школе во времена Евромайдана 2014 года, сегодня воюют с оружием в руках. Уж что-что, а промывать мозги на Украине умеют, особенно с учетом медийной поддержки США и других стран НАТО. Как следствие – немалая доля местных жителей искренне верят, что они защищают свой регион. И эту проблему нам надо решать», – заключил собеседник.


    Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что решением проблемы украинских обстрелов территории региона станет присоединение Харькова. Об этом он сказал в эфире канала «Россия 24». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать слова губернатора Белгородской области, сославшись на то, что это относится к категории связанных со спецоперацией вопросов, и он никак не может это прокомментировать.

    Издание Lenta.ru сообщает, что жители города Шебекино в Белгородской области в понедельник заявили о сильнейшем с начала СВО обстреле. Отмечается, что прилеты фиксируются каждую минуту. По предварительным данным, вооруженные силы Украины атакуют российский город из реактивной системы залпового огня «Град». В результате на промзоне начался пожар. Как написал Гладков в своем Telegram-канале, в результате обстрелов пострадали четыре человека – это сотрудники одного из предприятий.

    В воскресенье Гладков сообщал, что за минувшие сутки в Белгородской области зарегистрировали 241 прилет украинских снарядов. При обстреле города Шебекино погиб один человек. Напомним, в прошлый понедельник на территорию Белгородской области проникла ДРГ с территории Украины. Почти на сутки в регионе был введен режим КТО, было уничтожено до 70 украинских террористов.

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    Буданов пригрозил России ответом на ракетные удары
    Глава ГУР Буданов пригрозил России ответом на ракетные удары

    29 мая 2023, 16:18

    Текст: Ольга Иванова

    Начальник главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в Telegram-канале ГУР пригрозил России скорым ответом на ракетные удары.

    По его словам, ответ Киева не замедлит и «скоро все его увидят», передает РИА «Новости».

    Ранее в Минобороны РФ заявили, что ВС России в ночь на понедельник нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам ВСУ на аэродромах.

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    Средства ПВО в зоне СВО перехватили три крылатые ракеты Storm Shadow и 13 снарядов HIMARS

    29 мая 2023, 14:47

    Средствами ПВО за сутки перехвачены три крылатые ракеты Storm Shadow и 13 снарядов РСЗО HIMARS, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Также за последние сутки уничтожены 14 беспилотников возле Верхнекаменки, Новодружеска, Пшеничного Луганской народной республики, Ясного Донецкой народной республики, Васильевки, Любимовки и Константиновки Запорожской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    С начала спецоперации уничтожены 429 самолетов, 235 вертолетов, 4371 беспилотник, 424 ЗРК, 9324 танка и других бронемашин, 1,1 тыс. боевых машин РСЗО, 4934 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 10 527 единиц спецтехники, перечислили в Минобороны.

    Напомним, накануне сообщалось, что российские средства ПВО перехватили три крылатые ракеты Storm Shadow.

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    Американский полковник счел США способными вести «большую войну» не дольше недели
    Экс-советник главы Пентагона Макгрегор заявил о способности США вести «большую войну» не дольше недели

    29 мая 2023, 00:47

    Текст: Антон Антонов

    Военные запасы США истощаются, если придется вести «большую войну», страна сможет это делать не дольше недели, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    «Кто-то спросил меня: «Если у нас будет большая война, сможем ли мы с ней справиться?» Я сказал: «Ну, если она продлится всего неделю, то да», – приводит слова Макгрегора РИА «Новости».

    Кроме того, Макгрегор в своем блоге на YouTube заявил, что сейчас российские войска ожидают «еще одного всплеска энергии со стороны украинцев, еще одного массового наступления, которое они сведут на нет». По мнению Макгрегора, после этого войска России «пойдут на Одессу и Харьков». Макгрегор считает, что оба города перейдут под контроль России.

    Напомним, как считает Макгрегор, Вашингтон, не желая признавать поражение украинской стороны, может прибегнуть к военной операции на этой территории. По его словам, в случае ослабления поддержки США правительство президента Украины Владимира Зеленского может развалиться как карточный домик в случае ослабления поддержки со стороны США.

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    Украина назвала членство в НАТО путем к завершению конфликта
    Глава офиса Зеленского Ермак заявил о значимости возможного членства Украины в НАТО для завершения конфликта

    29 мая 2023, 00:21

    Текст: Антон Антонов

    Если Украина вступит в НАТО, это будет способствовать завершению украинского конфликта, заявил глава офиса президента страны Андрей Ермак.

    По словам Ермака, членство в НАТО будет «главной гарантией» для Киева. Он считает, что вступление Украины в Североатлантический альянс – это «реальность, в которой нуждается мир», пишет «Московский комсомолец».

    Напомним, в НАТО не смогли договориться по графику вступления Украины в альянс. Сообщалось, что в ЕС не рассматривают возможность ускоренного включения Украины в НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все страны альянса согласны с тем, что Украина должна стать членом организации. Однако, по словам канцлера Германии Олафа Шольца, в обозримой перспективе этого не произойдет.

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