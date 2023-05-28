Зеленский предложил ввести санкции против Ирана на 50 лет

Украинский президент Владимир Зеленский внес в Раду проект постановления СНБО о санкциях в отношении Ирана сроком на 50 лет, ограничения предполагают полный запрет торговых операций с иранской стороной.

Санкции предполагают прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок иранскими гражданами через украинскую территорию, отказ от исполнения экономических и финансовых обязательств по отношению к иранцам, передает ТАСС.

Также законопроект вводит запрет на передачу Ирану и его гражданам технологий и прав на объекты интеллектуальной собственности. Кроме того, на украинской территории запретят обслуживание электронных платежей граждан Ирана.

СНБО принял решение о санкциях против Ирана 27 мая, Зеленский подписал его и внес документ в Раду в субботу.

Напомним, Тегеран называл антииранские высказывания Зеленского медийной войной и политическим шоу, направленным против народа и властей республики.