УПЦ запретили крестный ход на Украине из-за военного положения

Канонической Украинской православной церкви не разрешили проведение Крестного хода в Черновицкой области страны из-за военного положения, сообщил украинский Союз православных журналистов (СПЖ).

На организаторов крестного хода в Банченский мужской монастырь составили протоколы, в полиции страны заявили, что крестные ходы запрещены на время действия военного положения, передает ТАСС со ссылкой на СПЖ.

При этом в полиции региона уточнили, что правоохранители обеспечили публичный правопорядок и безопасность дорожного движения в ходе мероприятия.

До этого Черновицко-Буковинская епархия УПЦ объявляла о переносе крестного хода в мужской Вознесенский монастырь в селе Бачены из-за военного положения.