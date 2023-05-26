Япония объявила о новых санкциях против России

Япония объявила о санкциях против представителей российского военного командования и Скабеевой

Япония решила ввести запрет на экспорт ряда товаров, «способствующих укреплению промышленной базы» России, их список Токио определит позднее, сообщил японский кабмин. Кроме того, вводятся санкции против 24 физических лиц и 78 организаций.

Правительство Японии вводит экспортные ограничения в отношении 80 российских организаций, включая Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству, Фонд перспективных исследований, «Мегафон», НПО им. Лавочкина, «Камаз», Фонд «Сколково» и «Сколтех». В общей сложности экспортные ограничения теперь введены в отношении 437 российских организаций, передает ТАСС.

Япония также запрещает экспорт для ВНИИ «Сигнал», НПК «Технологический центр», ФГУ ФНТ НИИСИ РАН, ООО «Информационные технологии Папилон», передает РИА «Новости».



В санкционные списки, предполагающие заморозку активов в случае их обнаружения на территории Японии, было внесено 24 физических лица и 78 организаций.

В частности, под санкции попали ЦНИИ «Электроприбор», АО «Эникс» и ЦНИИ «Буревестник», Рязанский завод металлокерамических приборов, ЦНИИ «Циклон», НПП «Электронстандарт», Уральский завод гражданской авиации.

Вводятся персональные санкции против ряда представителей российского военного командования. В частности, в санкционные списки включены командующий ВДВ генерал-полковник Михаил Теплинский и командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

Под санкции также попали гендиректор концерна «Алмаз-Антей» Ян Новиков, командир батальона «Спарта» Артем Жога, журналистка Ольга Скабеева, чиновники и прокуроры из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Япония вводит запрет на предоставление строительных и инженерных услуг для России.

Напомним, Япония последовательно увеличивает список ограничительных мер в отношении России. Так, Токио запретил ввоз в Россию авиационных и корабельных двигателей, беспилотников и игрушек.

