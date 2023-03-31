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Япония запретила поставки в Россию беспилотников и игрушек
Министерство экономики Японии объявило о запрете на экспорт в Россию беспилотников, космических аппаратов и игрушек
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С 7 апреля расширяется список товаров, экспорт которых запрещен в Россию, сообщило министерство экономики Японии. Под запрет попали авиационные и корабельные двигатели, беспилотники и игрушки.
Запрещены поставки в Россию гидравлических экскаваторов и бульдозеров, электронного оборудования для навигации, летных раций, летательных и космических аппаратов и деталей к ним, передает РИА «Новости».
Также под запрет попали поставки фототехники, измерительных приборов, приборов для анализов, точных приборов и деталей к ним, биноклей, фотооборудования для аэрофотосъемки.
Кроме того, Япония запрещает экспорт стали и алюминия, а также изделий из них. Запрещено поставлять в Россию также паровые котлы и детали к ним, оборудование для ковки, генераторы, транспортные аппараты и детали к ним, оптоволокно и оптоволоконный кабель.
Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки сообщил, что решено на год продлить режим исключения России из списка стран наибольшего благоприятствования во внешней торговле.
Запрет вводится в рамках последнего пакета санкций против России, одобренного 28 февраля.Напомним, всего в списке товаров, которые запрещено экспортировать в Россию, уже около 800 наименований.
СМИ: Удар «Кинжалов» уничтожил центр планирования НАТО на Украине
Греческая Pronews сообщила об уничтожении центра планирования НАТО на Украине ударом «Кинжала»
Удар российских гиперзвуковых ракет «Кинжал» ликвидировал центр связи украинских военных, при этом там погибли десятки офицеров Североатлантического альянса, сообщает греческий портал Pronews.
Удар нанесли еще в начале марта, цель располагалась на глубине 120 метров под землей, утверждает Pronews, передает «Российская газета».
Всего в момент удара в центре связи было порядка 300 человек, включая военных советников и офицеров НАТО.
Большая часть офицеров – это граждане Британии и Польши, отмечает портал. В бункере якобы располагался центр управления и планирования операциями НАТО на украинской территории.
Его прикрывали ПВО Iris-R и NASAMS, они также были уничтожены этим ударом.
В начале марта американские СМИ сообщали, что российские военные изменили тактику в ходе СВО, и начали применять «Кинжалы» в сочетании с другими средствами.
Посол заявил о переходе Венгрии в статус недружественной России стране
Посол Станиславов: Венгрия отнесена к недружественным России странам, но каналы для диалога остаются открытыми
Присоединившаяся к антироссийским санкциям Венгрия отнесена к недружественным странам, однако каналы для диалога остаются открытыми, заявил посол России в Венгрии Евгений Станиславов.
По его словам, Будапешт занял прагматичную позицию, прежде всего, защищая интересы собственного народа, однако факт остается фактом: Венгрия подписалась под всеми антироссийскими санкционными пакетами Брюсселя и вынуждена их строго исполнять, она отнесена к категории стран, в адрес которых могут применяться ответные меры России, передает РИА «Новости».
При этом Станиславов отметил, что введенные коллективным Западом санкции оказывают все более негативное влияние на взаимодействие России и Венгрии во всех сферах – на экономику, политику, культуру, человеческие контакты.
«Мы остаемся оптимистами и даже на этом фоне продолжаем стремиться к конструктивному взаимодействию с Венгрией и держать каналы диалога открытыми ради сохранения накопленного за прошедшие годы багажа позитивных наработок», – заключил посол.
Тем временем США позиционируют себя не как дружественного союзника Венгрии, администрация Джо Байдена считает Будапешт оппонентом.
Киев потребовал от мировых энергетических компаний поделиться прибылью
Минэнерго Украины потребовало от мировых энергетических компаний отдать Киеву часть прибыли
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Крупнейшие мировые сырьевые компании обязаны поделиться с Украиной полученными в связи с конфликтом сверхприбылями, заявил изданию Politico глава Минэнерго страны Герман Галущенко.
По его словам, мировые энергетические гиганты получают огромную непредвиденную прибыль из-за украинского конфликта, Киев оценивает ее в более чем 200 млрд долларов и считает справедливым поделиться этими деньгами с Украиной для восстановления энергетического сектора, передает РИА «Новости».
По информации издания, обозначенная министром сумма часто упоминается как прибыль за 2022 год пяти ведущих компаний – BP, Chevron, ExxonMobil, Total и Shell.
Кроме того, Галущенко призвал западные страны «закрыть лазейки» касательно обхода санкций в вопросах продажи российских энергоносителей. Глава Минэнерго Украины добавил, что Киев сам может предоставить альтернативное ядерное топливо, чтобы избавить страны ЕС от поставок из России.
Напомним, премьер Польши Матеуш Моравецкий призвал Норвегию поделиться с Украиной сверхприбылью от продаж газа и нефти, он заявил, что Норвегия получает свыше 100 млрд евро от продажи подорожавшего газа.
Норвегия ответила на требование поделиться с Украиной сверхприбылью, заявив, что уже внесла значительный вклад в поддержку Украины.
ФСБ задержала в Екатеринбурге корреспондента Wall Street Journal за шпионаж
ФСБ задержала корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича за шпионаж в Екатеринбурге
Аккредитованный при МИД корреспондент Wall Street Journal Эван Гершкович был задержан ФСБ за шпионаж в Екатеринбурге.
Корреспондент московского бюро американской газеты Wall Street Journal Эван Гершкович, 1991 года рождения, был задержан в Екатеринбурге. Ему вменяется шпионаж в интересах американского правительства, передает РИА «Новости» со ссылкой на ФСБ.
По данным российских спецслужб, Гершкович осуществлял сбор сведений об одном из предприятий российского ВПК, составляющих гостайну, он делал это по заданию США.
Гершковича задержали при попытке получения секретных сведений.
Следственным управлением ФСБ возбуждено дело по ст. 276 УК РФ («шпионаж»).
Напомним, в начале этого года ФСБ завела дело по сбору биоданных гражданином США. Ему было предъявлено обвинение по признакам состава преступления, предусмотренного статьей «Шпионаж».
В Сенате США призвали к эскалации напряженности в отношениях с Россией
Американский сенатор Джим Риш заявил о необходимости эскалации напряженности в отношениях с Россией
Джим Риш, представляющий Республиканскую партию в комитете Сената США по международным отношениям, поддержал передачу Украине любых вооружений, кроме ядерного оружия.
В частности, речь идет об истребителях F-16. Риш заявил, что его не тревожит риск использования Россией ядерного оружия в ответ на действия США. Сенатор заявил, что он «небольшой поклонник спора о том», допустима ли эскалация. По его мнению, если не обострять напряженность, то можно потерпеть поражение. «Итак, я – за эскалацию», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, Риш выступил за признание действий России на Украине геноцидом. Кроме того, сенатор призвал США отказаться от российского урана.
«АвтоВАЗ» объявил о невозможности производства полнокомплектных машин с мая
Корпоративный отпуск на «АвтоВАЗе» пройдет в более ранний срок, чем ожидалось ранее, это необходимо для того, чтобы не вводить режим простоя из-за срыва поставок комплектующих, заявили в компании.
Корпоративный отпуск на предприятии пройдет с 29 мая по 19 июня вместо трех недель с 24 июля, сообщили в компании, передает РИА «Новости».
Весной 2023 года несколько поставщиков заявили о прекращении поставок и нарушили договоренности по их сохранению на этот год. Безостановочное производство полнокомплектных машин будет невозможно со второй половины мая 2023 года, указали на заводе.
В такой ситуации руководство решило не вводить режим простоя для всех линий, что резко снизило бы зарплаты, а перенести оплачиваемый единый корпоративный отпуск на более ранний период.
Ранее компания объявляла о планах запуска производства Lada на бывшем заводе Nissan в Петербурге.
Названы интересовавшие арестованного за шпионаж журналиста WSJ производства Екатеринбурга
Депутат заксобрания Вегнер: Корреспондент The Wall Street Journal Гершкович интересовался ОПК в Екатеринбурге
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Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович интересовался работой предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Екатеринбурге, заявил депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер
Депутат рассказал, что во время интервью американский журналист задавал вопросы, которые связаны с ОПК Екатеринбурга, упоминал предприятие «Новатор» и другие, передает ТАСС.
Также журналиста интересовало переориентирование производств в Свердловской области: смена профиля предприятия и кадры. Вегнер заявил, что отказался отвечать на такие вопросы, сославшись на то, что у него нет полномочий.
Кроме того, Гершкович интересовался основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. На что Вегнер ответил, что он знаком с этой темой, поскольку к нему поступают обращения от заключенных, которые хотят стать добровольцами.
После интервью с Вегнером, по некоторым данным, Гершкович встретился с главредом одного из оппозиционных СМИ и отправился на оборонное предприятие в Нижний Тагил, после этой поездки его задержали в Екатеринбурге, пишет «Комсомольская правда».
Напомним, Лефортовский суд Москвы арестовал журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, задержанного в Екатеринбурге за шпионаж.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что аккредитация Гершковича использовалась для прикрытия. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что журналиста поймали с поличным.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему США вновь, как и в годы холодной войны, начали использовать журналистов для разведки, и возможен ли в будущем обмен Гершковича на россиян, незаконно удерживаемых в американских тюрьмах.
Боец ВСУ не смог сдержать слез при вопросе о погибших сослуживцах
В Сеть попали видеокадры того, как боец ВСУ не смог сдержать слез при вопросе о погибших сослуживцах
Украинский военный во время интервью немецкому телеканалу Deutsche Welle* (внесено в список иноагентов) не смог сдержать слез после вопроса о погибших сослуживцах, видео опубликовали российские корреспонденты.
«Страшно… И думаешь о десятках тысяч погибших… пара часов – и нет человека», – цитирует военного телеканал 360 со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
После этих слов боец ВСУ не смог сдержать слез. Он добавил, что каждый день думает о тех, кто погиб на поле боя.
Ранее основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что бои за Артемовск почти уничтожили армию Украины и «изрядно потрепали» российские формирования.
Маск рассказал анекдот о боге и искусственном интеллекте
Глава Tesla Илон Маск вспомнил анекдот про искусственный интеллект, предупреждающий об опасности использования ИИ.
Маск в своем Twitter рассказал старую шутку про технарей-агностиков, захотевших создать искусственный сверхинтеллект, чтобы узнать, есть ли бог, передает RT.
Технари завершили работу, после чего задали вопрос о существовании бога своему ИИ, на что тот ответил, что вот теперь есть.
Ранее Маск и более 1 тыс. экспертов в сфере искусственного интеллекта призвали приостановить обучение нейросетей на полгода для создания общих протоколов безопасности. По их мнению, для приостановки таких работ необходимо вмешательство правительств разных стран.
Министра культуры попросили запретить спектакль с Нагиевым
Адвокат попросила министра культуры запретить спектакль с Нагиевым
Адвокат и общественник Наталья Вингур обратилась к министру культуры России Ольге Любимовой с просьбой запретить показ спектакля «Кыся», в котором играет Дмитрий Нагиев.
По словам адвоката, постановка «идет вразрез с нормами морали», так как в спектакле присутствуют «мат и пошлость», передает «Газета.ru» со ссылкой на «Абзац».
«Преподносится юмор на анальные темы, пропагандируются однополые сношения и зоофилия», – говорится в обращении Вингур.
Адвокат рассказала, что за билеты на спектакль вместе с друзьями она отдала около 24 тыс. рублей. Женщина также требует возместить ей моральный ущерб и привлечь к дисциплинарной ответственности отвечающих за «Кысю».
Нагиев в спектакле играет главного героя – петербургского помоечного кота Мартына. Действие разворачивается в эпоху перестройки. Постановка Льва Рахлина по мотивам пьесы Владимира Кунина существует на сцене уже 20 лет.
Появились изображения полностью российского электропоезда «Ласточка»
Появились изображения полностью российского аналога электропоезда «Ласточка», он обладает «птичьим носом», сообщили источники, близкие к разработчикам.
На рендере, опубликованном РИА «Новости», изображен серо-черный электропоезд с надписью «Екатеринбург» на переднем табло.
На другом изображении поезд нарисован в сером, темно-сером, красном и белом тонах, в стилистике РЖД. Пока ни производитель, ни РЖД не раскрывают, каким будет поезд внутри и какие у него будут особенности.
Представитель машиностроительной группы «Синара – транспортные машины» подтвердил подлинность картинки, но не стал комментировать детали.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как России удалось полностью заместить импортные комплектующие в поездах «Ласточка».
В Бундестаге призвали привлечь Россию к расследованию подрывов на «Северных потоках»
Председатель комитета германского Бундестага по вопросам энергетики и защиты климата Клаус Эрнст назвал непонятным решение властей ФРГ не присоединиться к резолюции России, призывающей провести независимое международное расследование диверсий на «Северных потоках».
По его словам, атаку на «Северные потоки» нужно расследовать. Эрнст был удивлен, почему федеральное правительство не присоединилось к резолюции, призывающей к независимому и согласованному на международном уровне расследованию, и заявил, что считает целесообразным привлечение России к международному расследованию атаки, передает ТАСС.
Ранее Россия обвинила США в срыве расследования по «Северным потокам».
Напомним, в Москве заявили о боязни Запада беспристрастного расследования по «Северным потокам».
Рогов: Украина стягивает западную бронетехнику на Запорожское направление
Рогов заявил о стягивании Киевом западной бронетехники и артиллерии на запорожский фронт
Вооруженные силы Украины начали перебрасывать бронетехнику и вооружение на линию боевого соприкосновения в Запорожской области, рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, украинские войска активно стягивают технику, в том числе гаубицы M777, РСЗО HIMARS, танки, включая французские AMX-10RC, передает РИА «Новости».
Он отметил, что с таким количеством вооружения Киев может попытаться организовать наступление.
Ранее Рогов рассказал о подготовке ВСУ к нескольким ударам на запорожском участке фронта.
Минобороны Китая выразило готовность сотрудничать с Российской армией
Минобороны Китая выразило готовность сотрудничать с Российской армией для достижения глобальной безопасности
Отношения Китая и России не являются альянсом эпохи холодной войны, они превосходят эту модель, заявил официальный представитель министерства обороны Китая Тань Кэфэй. Он заявил о готовности сотрудничать с Российской армией для достижения глобальной безопасности.
По его словам, китайско-российские отношения не являются военным политическим альянсом эпохи холодной войны, они превосходят эту модель отношений между государствами, передает ТАСС.
Тань Кэфэй подчеркнул, что армия Китая намерена вместе с ВС России прикладывать совместные усилия для реализации важного консенсуса, достигнутого между главами двух государств, постепенно усиливать стратегическую координацию, регулярно проводить совместные учения и патрулирования на море и в воздухе.
Китайская армия готова «поддерживать стабильность, международную и региональную безопасность», приводит его слова РИА «Новости».
Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что сотрудничество России и Китая – «это не военный союз».
Напомним, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали заявления об углублении отношений двух стран и о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.
Украинская генпрокуратура предъявила обвинение Монтян
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Общественного деятеля и публициста Татьяну Монтян собираются судить на Украине по нескольким статьям, включая коллаборационизм и посягательство на территориальную целостность страны, сообщил офис генпрокурора страны.
В суд поступил обвинительный акт в отношении Монтян, являющейся «известным адвокатом», сообщили в пресс-службе офиса генпрокурора Украины, передает РИА «Новости».
В сообщении не указывается фамилия обвиняемой, но опубликована фотография Монтян.
Ей инкриминируются «публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти», «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», «коллаборационную деятельность», «оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины».
Монтян покинула Украину в 2021 году, СБУ заявляла о возбуждении уголовного дела против нее. Монтян постоянно посещает ДНР и ЛНР. В ее квартире проводили обыски.
Она выступала против государственного переворота на Украине в 2014 году. В 2015 году ее внесли в базу украинского националистического сайта «Миротворец».