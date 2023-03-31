Япония запретила поставки в Россию беспилотников и игрушек

Министерство экономики Японии объявило о запрете на экспорт в Россию беспилотников, космических аппаратов и игрушек

С 7 апреля расширяется список товаров, экспорт которых запрещен в Россию, сообщило министерство экономики Японии. Под запрет попали авиационные и корабельные двигатели, беспилотники и игрушки.

Запрещены поставки в Россию гидравлических экскаваторов и бульдозеров, электронного оборудования для навигации, летных раций, летательных и космических аппаратов и деталей к ним, передает РИА «Новости».

Также под запрет попали поставки фототехники, измерительных приборов, приборов для анализов, точных приборов и деталей к ним, биноклей, фотооборудования для аэрофотосъемки.

Кроме того, Япония запрещает экспорт стали и алюминия, а также изделий из них. Запрещено поставлять в Россию также паровые котлы и детали к ним, оборудование для ковки, генераторы, транспортные аппараты и детали к ним, оптоволокно и оптоволоконный кабель.

Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки сообщил, что решено на год продлить режим исключения России из списка стран наибольшего благоприятствования во внешней торговле.

Запрет вводится в рамках последнего пакета санкций против России, одобренного 28 февраля.Напомним, всего в списке товаров, которые запрещено экспортировать в Россию, уже около 800 наименований.