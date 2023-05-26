Депутат Метелев: Цель премии #МЫВМЕСТЕ – поддержка идей по улучшению качества жизни

Депутат Метелев: Премия #МЫВМЕСТЕ поддержит социальных лидеров, работающих на благо российского общества

В последние несколько лет волонтерское движение в России получило колоссальную поддержку со стороны президента и правительства. Наш проект должен помочь инициативным гражданам в продвижении их идей. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал депутат Артем Метелев. Ранее срок приема заявок на международную премию #МЫВМЕСТЕ был продлен до 31 мая.

«Сбор заявок на участие в премии #МЫВМЕСТЕ в этот раз был продлен до 31 мая. Сделано это по многочисленным просьбам заинтересованных граждан. Несмотря на то, что на конкурс уже поступило больше проектов, чем в прошлом году, мы не могли не откликнуться на подобное предложение. Интерес к нашей инициативе колоссальный», – сказал Артем Метелев, председатель комитета Госдумы по молодежной политике, руководитель Ассоциации волонтерских центров и платформы ДОБРО.РФ.

«Это и не удивительно: волонтеры, представители бизнеса и НКО видят в премии и репутационную, и практическую пользу. Возможности наставничества, тиражирования проектов, грантовая поддержка, партнерские преференции, признание государства, перспектива дальнейшего развития на базе клубов #МЫВМЕСТЕ – все это особенно привлекает участников», – отмечает собеседник.

«Победителями регионального этапа премии станут более четырех тыс. проектов. Наша цель – поддержка лидеров социальных изменений, а также идей, направленных на улучшение качества жизни в России и мире», – подчеркивает Метелев.

«В нашей стране есть тысячи людей, для которых возможность помочь ближнему – не пустой звук. Многим из них не хватает опыта диалога с властью, ресурсов для коммуникации со СМИ, финансовой поддержки или даже помещения под нужды проекта», – акцентирует депутат.

«К тому же, России необходимы люди, которым не безразличны судьбы других. Президент всегда приветствует инициативы, которые направлены на оказание реальной помощи нуждающимся. За последние несколько лет волонтерское движение и сектор НКО наглядно продемонстрировали свою полезность», – указывает собеседник.

«В связи с этим, правительство заметило и по достоинству оценило развитие столь важной социальной сферы. Теперь некоммерческие организации поддерживаются наравне с малым и средним бизнесом, а развитие волонтерства обрело системную и эффективную форму», – подчеркивает депутат.

«Действительно, движение добровольцев в России получило колоссальную помощь со стороны руководства страны. Недавно в РФ на законодательном уровне утвердили систему компенсаций волонтерам в случае получения травм или ранений. Была введена оплата инициативным гражданам услуг связи и проезда до места назначения», – резюмирует Метелев.

Ранее срок приема заявок на международную премию #МЫВМЕСТЕ был продлен до 31 мая. Об этом сообщает официальный сайт проекта. Подчеркивается, что данное решение было принято в связи с большим интересом населения к номинациям и возможностям поддержки инициатив участников.

Отмечается, что победители регионального этапа премии получат поддержку местных правительств и награды от руководства субъектов, что поможет им сделать собственные инициативы более популярными. Полуфиналисты встретятся на форумах во всех федеральных округах России – им будет предложена специальная образовательная программа по социальному проектированию под руководством экспертов Фонда президентских грантов.

Победителей регионального этапа будет почти четыре тыс. В финал пройдут 126 проектов. В 2023 году для них впервые заработает институт наставничества Премии #МЫВМЕСТЕ – программа помощи в совершенствовании проектов, в профессиональном и личностном развитии через обучение, консультации и методическую поддержку.

Согласно информации с сайта проекта, Международная премия #МЫВМЕСТЕ проводится с 2020 года, и была учреждена по поручению президента РФ. Мероприятие ставит своими целями выявление и поддержку лидеров социальных изменений из числа НКО, волонтеров, бизнеса и журналистов, улучшение качества жизни россиян, а также объединение участников премии в «сильные команды Клубов во всех регионах страны».