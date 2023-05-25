Лукашенко заявил о начале перемещения тактического ядерного оружия из России в Белоруссию

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25 мая, четверг  |  Последнее обновление — 19:02  |  vz.ru
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Газ перестает приносить сверхприбыль российской казне

Петр Ковалев/ТАСС
Газпром официально отчитался о том, как непростой 2022 год сказался на его финансовом благополучии. Чуда не произошло: резкое падение экспорта в ЕС оставило свои следы – падение чистой прибыли и отсутствие свободных денежных средств. Прогнозы на этот год не лучше, и перспективы по замещению европейского рынка тоже нерадужные. Как российский бюджет справится с потерей кормильца? Подробности...
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За атакой на Белгородскую область стоит тройная «зрада» в Киеве

Украинские диверсанты должны быть уничтожены не только в военном смысле, но и в медийном
В Сети продолжается активное обсуждение мотивов украинских диверсантов, атаковавших Белгородскую область. Власти и экспертное сообщество солидарны в том, что вылазка террористов призвана «перебить» тему успеха российских военных в Артемовске – Киев преподносит украинской аудитории такие вылазки ДРГ, как существенные военные успехи. Как Россия должна противостоять этим военным и информационным атакам Украины? Подробности...
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Атакой на «Ивана Хурса» ВСУ и НАТО задели интересы Турции

Атака украинских дронов на «Ивана Хурса» произошла на рассвете t.me/mod_russia
ВСУ с помощью дронов недалеко от Босфора атаковали российский корабль «Иван Хурс», который обеспечивал безопасность идущих в Турцию газопроводов. Как сообщило Минобороны, все безэкипажные катера уничтожены. Похоже, противник считал «Ивана Хурса» легкой мишенью, а координаты для его атаки получил от стран НАТО. Как российским военным удалось нейтрализовать новую угрозу и почему подобные атаки стоит ожидать в будущем?  Подробности...
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Украинский терроризм угрожает Европе ядерной катастрофой

Украинские диверсанты атаковали ЛЭП, ведущие к АЭС ФСБ РФ/РИА Новости
В ФСБ сообщили о предотвращенных диверсиях на двух объектах атомной энергетики – Ленинградской и Калининской АЭС. Диверсанты планировали подорвать опоры ЛЭП, чтобы вывести атомные станции из строя. К каким последствиям мог привести этот теракт и как России остановить ядерный терроризм Украины? Подробности...
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Захар Прилепин пострадал за Русскую весну

Захар Прилепин смог выжить благодаря счастливой случайности sledcom.ru
В субботу в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя Захара Прилепина, который получил переломы ног и сотрясение мозга. На месте происшествия погиб его охранник. По счастливой случайности не пострадала дочь Прилепина, которая вышла из машины. По горячим следам задержан первый подозреваемый. Кто может стоять за этим терактом и почему именно Прилепин был выбран для атаки? Подробности...
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«Почетное звание» иноагента вдруг сделалось позорным клеймом

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Доселе не устававшие выказывать свое презрение сатрапам иноагенты развернули свои орудия на 180 градусов и в массовом порядке стали подавать иски с требованием лишить их этого звания. Доходило даже до комического. Подробности...
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Предателей не любят ни чужие, ни свои

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Вы смотрите, смотрите на этих протасевичей. Точно с таким же бессмысленным бодрым лицом они пойдут с цветами встречать Тихановскую на немецком танке с крестами. Единожды предал – и нет тебе больше веры. И не будет никогда. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

После Карабаха Азербайджан может переключиться на «иранское направление»

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Новой национальной идеей режима Алиева может стать борьба за права «этнических азербайджанцев» в Иране и чем черт не шутит – территориальные претензии в отношении так называемого Южного Азербайджана (Северного Ирана) по аналогии с претензиями в сторону Западного Азербайджана (Армении). Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
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Джордж Сорос хуже суперзлодея

«Арарат» уходит из России

План США на случай провала ВСУ

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В школах России начались последние звонки и выпускные вечера

По всей России начались последние школьные звонки и выпускные для учеников 9 и 11 классов. В этом году торжества проходят с особым размахом, потому что прошлые три года существовали коронавирусные ограничения. Для многих завершение учебы в школе – это один из самых трогательных моментов в жизни
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На железной дороге в Крыму совершена диверсия

В четверг в Симферопольском районе Крыма, на перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое с рельсов сошли восемь вагонов с зерном. В результате ЧП никто не пострадал. По сообщениям местных жителей, перед аварией прогремел взрыв
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На Мьянму после изнуряющей жары обрушился ураган «Мокко»

В результате урагана «Мокко», обрушившегося в воскресенье на побережье Бангладеш и Мьянмы, более 700 человек получили ранения, несколько сотен могли погибнуть. Более 700 тыс. человек эвакуированы. Отмечается, что это самый сильный циклон с 2010 года
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Лукашенко заявил о начале перемещения тактического ядерного оружия из России в Белоруссию

    Лукашенко заявил, что перемещение нестратегического ядерного оружия из России в Белоруссию началось
    		  
    25 мая 2023, 18:46
    Фото: Bai Xueqi/XinHua/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Места для хранения подготовлены, перемещение нестратегического ядерного оружия из России на территорию Белоруссии уже началось, заявил в четверг президент республики Александр Лукашенко в эфире Первого канала.

    Лукашенко заявил, что Путин его проинформировал о подписании указа о действиях по размещению ядерного оружия в Белоруссии. По его словам, речь шла о конкретном документе, нужно было подготовить места хранения и прочее, это было сделано, передает ТАСС.

    Также президент Белоруссии заявил, что нестратегическое ядерное оружие, возможно, уже в республике. «Я приеду – посмотрю», — заключил Лукашенко.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поблагодарил российского президента Владимира Путина за решение о размещении на территории Белоруссии тактического ядерного оружия.

    Напомним, главы Минобороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали в Минске документы о порядке содержания российского ядерного оружия в специальном хранилище на белорусской территории. При этом Шойгу уточнил, что контроль над ядерным оружием остается за Москвой.

    Лукашенко раскрыл название своей болезни
    Лукашенко заявил, что переболел аденовирусом
    		   
    23 мая 2023, 21:53
    Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    Белорусский президент Александр Лукашенко во вторник, комментируя сообщения о своей болезни, заявил, что не собирается умирать.

    Глава белорусского государства призвал успокоиться всех тех, кто думает, что он «умирать собрался», и пояснил, что сообщения о его заболевании – досужие рассуждения в мессенджерах и Telegram-каналах, передает БелТА.

    Он добавил, что переболел аденовирусной инфекцией, и уточнил, что из-за плотного графика у него не было возможности пройти лечение. Ему нужно было посетить Москву, Гродно, Гомель, попасть на субботники – и «все это накопилось».

    «Вы еще мучиться со мной будете очень долго», – заключил Лукашенко.

    Напомним, замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин сообщал, что президент Белоруссии якобы заболел. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Минск не давал официальных данных о недомогании белорусского лидера.

    Коментарии (9)
    Российский ЗРК С-350 впервые сбил самолеты ВСУ без участия оператора
    Российский ЗРК С-350 «Витязь» впервые сбил самолеты ВСУ в зоне СВО в автоматическом режиме без участия оператора
    		   
    24 мая 2023, 04:59
    Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
    Текст: Антон Никитин

    Российский мобильный зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-350 «Витязь» впервые сбил самолеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации в полностью автоматическом режиме без участия оператора, сообщил информированный источник.

    Как отметил источник, российский зенитный ракетный комплекс «Витязь» в зоне СВО впервые в мире в боевых условиях выполнил полностью автоматические, без участия оператора, обнаружение, сопровождение и поражение воздушных целей, в результате ракеты системы сбили несколько боевых самолетов и беспилотников ВСУ, передает РИА «Новости».

    Он уточнил, что боевой расчет лишь только контролировал решения, принятые заложенным в комплекс искусственным интеллектом в рамках складывающейся воздушной боевой обстановки, при этом оператор не вмешивался в работу ЗРК.

    По словам источника, в целях повышения помехозащищенности комплекса в условиях обнаружения и классификации целей «Витязь» одновременно работал как в активном, так и в пассивном режимах радиолокации.

    Напомним, в мае 2021 года в Минобороны сообщали, что первый зенитный ракетный комплекс (ЗРС) С-350 «Витязь» поступил на вооружение Южного военного округа.

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    Военкоры показали, как ВСУ на британских танках преодолевают «зубы дракона»
    		   
    25 мая 2023, 14:51
    Фото: Ministry of Defence of Ukraine/Reuters
    Текст: Ольга Никитина

    Военкоры показали видео того, как украинские военнослужащие на британских танках Challenger 2 отрабатывают наступление с преодолением препятствий в виде «зубов дракона».

    Ролик опубликован в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской весны».

    Отмечается, к танку для повышения проходимости прикрепили ковш.

    Как поясняют военкоры, такие укрепления устанавливаются Россией вдоль линий фронта для противодействия продвижению техники ВСУ.

    Ранее военкоры показали, как дроны-камикадзе уничтожают боевиков ВСУ под Авдеевкой.

    Коментарии (31)
    Пригожин объявил о выводе сил ЧВК «Вагнер» из Артемовска
    Пригожин объявил о выводе сил ЧВК «Вагнер» из Артемовска и их передаче регулярной армии
    		   
    25 мая 2023, 11:10
    Текст: Ольга Никитина

    Подразделения ЧВК «Вагнер» начали выходить из Артемовска (Бахмута), сообщил глава и основатель компании Евгений Пригожин.

    Пригожин, видео с которым опубликовала его пресс-служба в Telegram, сообщил, что вывод штурмовых формирований начался в четверг, 25 мая, в 5.00. Планируется перебазироваться в тыловые лагеря до 1 июня. Позиции ЧВК, боекомплект и сухой паек передаются военным, уточнил основатель «Вагнера».

    Он сообщил, что после отвода подразделений ЧВК из города регулярная армия получит «оперативный простор для дальнейшего наступления».

    Накануне Пригожин сообщил, что подразделения группы «Вагнер» потеряли в боях за Артемовск около 20 тыс. человек, половина из них – это заключенные. Сообщалось при этом, что со стороны вооруженных сил Украины погибли 50 тыс. военных, еще 50–70 тыс. получили ранения.

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    Минск и Москва договорились о содержании российского ядерного оружия в Белоруссии
    Шойгу и Хренин подписали документы о содержании ядерного оружия России в Белоруссии
    		   
    25 мая 2023, 10:20
    Фото: Наталья Таланова/ТАСС
    Текст: Алина Власенко

    Главы Минобороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали в Минске документы о порядке содержания российского ядерного оружия в специальном хранилище на белорусской территории, сообщает Минобороны Белоруссии.

    В ведомстве уточнили, что подписанные документы определяют порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище на территории Белоруссии, передает ТАСС.

    В то же время Шойгу подчеркнул, что эти меры «соответствуют всем действующим международно-правовым обязательствам». Он также уточнил, что контроль над ядерным оружием остается за Москвой. «Россия не передает Республике Беларусь ядерное оружие: контроль над ним и решение о применении остается за российской стороной», – указал министр.

    Ранее президент России Владимир Путин также заявил, что российская сторона не намерена отдавать белорусской тактическое ядерное оружие России, но будет размещать его в республике и обучит военных, как США в Европе.

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    В ЕС отреагировали на соглашение России и Белоруссии по ядерному оружию
    Представитель политслужбы ЕС Стано заявил, что соглашение по ЯО между Россией и Белоруссией не приблизит деэскалацию
    		   
    25 мая 2023, 14:15
    Фото: Максим Гучек/РИА Новости
    Текст: Александра Юдина

    Российско-белорусское соглашение о размещении в республике нестратегического ядерного оружия «не способствует деэскалации», сообщил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

    По его словам, соглашение не приблизит снижение напряженности, а напротив, ее повысит, передает ТАСС.

    Стано добавил, что соглашение между странами можно рассматривать в контексте «российской агрессии» и ее поддержки со стороны Белоруссии.

    «Мы будем внимательно следить за развитием ситуации и реагировать, насколько необходимо», – заявил он.

    Ранее главы Минобороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали в Минске документы о порядке содержания российского ядерного оружия в специальном хранилище на белорусской территории.

    Как отмечал российский лидер Владимир Путин, российская сторона не намерена отдавать белорусской тактическое ядерное оружие России, но будет размещать его в республике и обучит военных, как США в Европе.

    Коментарии (7)
    Песков ответил Токаеву на слова об одном на двоих ядерном оружии у России и Белоруссии
    Песков прокомментировал слова Токаева об одном на двоих ядерном оружии у России и Белоруссии

    25 мая 2023, 11:44

    Текст: Алина Власенко

    Союзное государство России и Белоруссии является наиболее продвинутой формой интеграции, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева о том, что у Москвы и Минска «даже ядерное оружие сейчас одно на двоих».

    Песков подтвердил слова Токаева о том, что Союзное государство – это уникальный прецедент, «уникальная ситуация в мире», поскольку фактически в рамках одной интеграции «существует более продвинутая интеграция».

    Представитель Кремля также подчеркнул, что Союзное государство России и Белоруссии – это более продвинутая интеграция, чем Евразийский экономический союз, передает ТАСС.

    Напомним, Токаев на заседании второго Евразийского экономического форума в среду обратил внимание на феномен Союзного государства в структуре ЕАЭС и предложил обсудить работу в условиях разного уровня интеграции государств.

    В четверг главы Минобороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали в Минске документы о порядке содержания российского ядерного оружия в специальном хранилище на белорусской территории. При этом Шойгу уточнил, что контроль над ядерным оружием остается за Москвой.

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    Коментарии (4)
    Лукашенко: Евразийский формат интеграции начался на кухне Путина
    		   
    24 мая 2023, 18:32
    Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что евразийский формат интеграции стартовал на «кухне у президента России Владимира Путина», тогда в нем участвовала и Украина.

    По словам Лукашенко, он присутствовал у истоков многих процессов.

    «Должен подсказать, что наше евразийство, ЕврАзЭС, ЕАЭС начинался на кухне у президента Путина», – передает РИА «Новости» слова белорусского лидера.

    Лукашенко вспомнил, что Путин тогда пригласил будущих участников ЕАЭС к себе домой, там же был тогда экс-президент Украины Леонид Кучма.

    Президент Белоруссии добавил, что тогда заявил, что «из этого вряд ли что-то получится в силу той ситуации, которая уже тогда начала складываться на постсоветском пространстве».

    Вместе с Украиной тогда было разработано 28 документов, но страна позже от этого отошла.

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    Песков назвал угрозы из Польши о перевороте в Белоруссии вмешательством в дела другой страны
    		   
    24 мая 2023, 18:15
    Фото: Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Польша открыто заявляет о готовности поддержать переворот в Белоруссии, что говорит о вмешательстве в дела других стран, в том числе силовым путем, Москва поможет Минску обеспечить безопасность, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин».

    Песков в интервью журналиста Павла Зарубина, опубликованном в Telegram-канале ведущего, назвал Польшу враждебным государством, власти которой заходятся в истериках русофобии.

    Он указал, что Белоруссия является для России «партнером, союзником и братским государством», и Москва имеет обязательства по обеспечению безопасности Минска, что и будет сделано перед лицом очевидной угрозы.

    Ранее экс-командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак на телеканале «Польсат» призвал власти страны подготовиться к поддержке «потенциального восстания в Белоруссии».

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    В офисе Зеленского назвали условие начала контрнаступления ВСУ
    Офис Зеленского: ВСУ начнут контрнаступление, когда получат от Запада необходимое оружие

    25 мая 2023, 12:22

    Текст: Ольга Никитина

    Контрнаступление украинских сил начнется, когда Киев получит оружие и технику от западных союзников, сообщил замруководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква.

    Жовква в комментарии Bloomberg заявил, что Киев будет и дальше готовить контрнаступление, которое, как уверен он, «принесет результаты», передает ТАСС.

    Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что отдельные операции в рамках контрнаступления вооруженных сил Украины «уже начались».

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    Лукашенко не планирует участие в ПМЭФ в этом году
    Посол Белоруссии Крутой заявил, что Лукашенко не планирует участие в ПМЭФ в 2023 году

    23 мая 2023, 19:45

    Текст: Алексей Дегтярев

    Белорусский лидер Александр Лукашенко не планирует лично участвовать в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в июне, заявил посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой.

    Лукашенко не планирует туда ехать и участвовать в форуме, сейчас ведется проработка 10-го юбилейного форума регионов Белоруссии и России, сказал Крутой ТАСС.

    По его словам, Белоруссию возглавит на ПМЭФ первый вице-премьер Николай Снопков, курирующий экономические вопросы. Также Крутой отметил, что сам намерен участвовать в форуме.

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    Лукашенко: Россия идет в авангарде перехода к многополярному миру

    24 мая 2023, 21:21

    Текст: Вера Басилая

    Авторитет России в мире огромен, она идет в авангарде перехода к многополярному миру, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на пленарном заседании второго Евразийского экономического форума.

    Лукашенко считает, что Россия должна быть очень активной, потому что рискнула бросить вызов однополярному миру, а Белоруссия идет в этом процессе рядом, передает ТАСС.

    Он также призвал не полагаться на ситуативность и на ту ситуацию, которая сейчас в мире. Лукашенко отметил, что будет союз стран, которые объединены стремлением к экономической и политической стабильности, обеспечением новой архитектуры международной безопасности.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что евразийский формат интеграции стартовал на «кухне у президента России Владимира Путина», тогда в нем участвовала и Украина.

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    Появились данные о возможной провокации Киева с отработавшим ядерным топливом
    ТАСС: Киев может осуществить в Харькове провокацию с отработавшим ядерным топливом

    25 мая 2023, 13:38

    Текст: Ольга Никитина

    Киевский режим может готовить провокацию в Харькове с подрывом хранилища отработавшего ядерного топлива, сообщил информированный источник.

    Источник ТАСС заявил, что вероятность резонансной провокации со стороны Киева высока, поскольку у украинских военных нет успехов в противостоянии с Россией. Таким актом, по его словам, может стать подрыв в Харькове хранилища с отработавшим ядерным топливом. После этого киевский режим, как считает источник, обвинит Москву в якобы нанесении ракетного удара по атомному объекту.

    Он напомнил, что международные организации, в том числе ООН и ОБСЕ, не отвечают жесткой реакцией на теракты Киева, осуществляемые на российской территории. Потому нельзя исключать, что режим Зеленского решится реализовать данный антигуманный план, добавил источник.

    От катастрофы пострадает не только восток Украины, но и территории России, Белоруссии, государств ЕС, заключил он.

    Ранее в ФСБ сообщили, что перед 9 Мая пресекли попытку Службы внешней разведки Украины (СВРУ) подорвать более 30 опор высоковольтных линий электропередач двух атомных электростанций.

    Как пояснил эксперт по ядерной энергетике Алексей Анпилогов, если бы украинским диверсантам удалось осуществить теракт на российских АЭС, Белоруссия и Прибалтика надолго остались бы без света, а малейший просчет в атаке привел бы к ядерной катастрофе.

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    Лукашенко заявил о готовности Минска противодействовать мятежу, который планирует поддержать Польша

    25 мая 2023, 13:12

    Текст: Елизавета Шишкова

    Белоруссия готова противодействовать мятежу, который готова поддержать Польша, об этом заявил глава республики Александр Лукашенко.

    Он отметил, что в Белоруссии отслеживают «этих ребят, о которых больной генерал говорил».

    «На самом деле мы знаем, где они находятся. Поименно знаем всех. Мы готовы. Пусть приходят», – приводятся слова Лукашенко в Telegram-канале «Пул Первого».

    Напомним, бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак призвал Варшаву подготовиться к поддержке «потенциального восстания в Белоруссии».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва поможет Минску обеспечить безопасность на фоне таких заявлений.

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    Шойгу заявил о ведении Западом необъявленной войны против России и Белоруссии
    Шойгу заявил о необъявленной войне коллективного Запада против России и Белоруссии

    25 мая 2023, 10:06

    Текст: Алина Власенко

    Коллективный Запад развязал против России и Белоруссии необъявленную войну, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на встрече с белорусским коллегой Виктором Хрениным.

    По словам министра, Москве и Минску приходится противостоять коллективному Западу, который ведет против стран необъявленную войну. В то же время, указал Шойгу, деятельность Североатлантического альянса стала максимально агрессивной. В частности, НАТО ведет учебно-боевую и разведывательную деятельность вблизи границ Союзного государства, передает ТАСС.

    В свою очередь Хренин заявил, что Минск заинтересован в развитии военных стратегических отношений с Москвой.

    Министр обороны Сергей Шойгу утром в четверг прибыл в Белоруссию, где участники заседания Совета министров обороны стран – участниц Организации Договора о коллективной безопасности обсудят региональные вызовы и угрозы.

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