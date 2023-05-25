Лукашенко поблагодарил Путина за решение о размещении тактического ядерного оружия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поблагодарил российского президента Владимира Путина за решение о размещении на территории Белоруссии тактического ядерного оружия.

Во время выступления президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на пленарном заседании второго Евразийского экономического форума, который сказал, что интеграция Москвы и Минска настолько близка, что даже ядерное оружие у них «одно на двоих», камеры показали, как Лукашенко и Путин внезапно пожали друг другу руки. Журналист Павел Зарубин спросил у Лукашенко, о чем они говорили.

«Когда речь шла о ядерном оружии, честно говоря, я из-за акустики этой не очень расслышал, а Владимир Владимирович мне говорит, что принято решение о размещении ядерного тактического оружия в Беларуси, он мне об этом сказал, я говорю: «Спасибо». Вот о чем шла речь, не больше», – передает ТАСС слова Лукашенко.

Напомним, главы Минобороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали в Минске документы о порядке содержания российского ядерного оружия в специальном хранилище на белорусской территории. При этом Шойгу уточнил, что контроль над ядерным оружием остается за Москвой.