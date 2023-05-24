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Песков назвал перенос Рождества на Украине безумием и вакханалией
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Заявление Киева о переносе даты празднования Рождества на Украине – это вакханалия и безумие, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Также он предложил дождаться, когда на Украине введут американский язык вместо украинского, передает РИА «Новости».
«Знаете, если – ну это такие шутки через слезы, да – наверное давайте подождем, когда они объявят, что больше нет украинского языка, а есть американский язык», – заявил Песков.
Напомним, Архиерейский собор раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) принял решение о переходе на новый церковный календарь, теперь Украина будет праздновать Рождество 25 декабря.
Стали известны подробности о ранении Залужного
Главнокомандующий ВСУ Залужный в начале мая получил травму головы и осколочные ранения
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный получил травму головы и осколочные ранения при ракетном ударе России по командному пункту украинских военных под Херсоном в начале мая, сообщает источник.
По информации источника, после ранения Залужному сделали трепанацию черепа. По прогнозам врачей, главком ВСУ будет жить, но выполнять работу уже не сможет, передает РИА «Новости».
Как заявлял ранее экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник, ранение Залужного создает ряд внутриполитических и военных проблем для Украины – замедлится координация действий ВСУ и появятся слухи о том, что Зеленский причастен к ликвидации главкома.
Напомним, Залужный перестал появляться на публике после нескольких ударов, нанесенных ВС России по военным объектам на территории Украины. Но в Минобороны Украины продолжают утверждать, что Залужный «на месте».
Российский ЗРК С-350 впервые сбил самолеты ВСУ без участия оператора
Российский ЗРК С-350 «Витязь» впервые сбил самолеты ВСУ в зоне СВО в автоматическом режиме без участия оператора
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Российский мобильный зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-350 «Витязь» впервые сбил самолеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации в полностью автоматическом режиме без участия оператора, сообщил информированный источник.
Как отметил источник, российский зенитный ракетный комплекс «Витязь» в зоне СВО впервые в мире в боевых условиях выполнил полностью автоматические, без участия оператора, обнаружение, сопровождение и поражение воздушных целей, в результате ракеты системы сбили несколько боевых самолетов и беспилотников ВСУ, передает РИА «Новости».
Он уточнил, что боевой расчет лишь только контролировал решения, принятые заложенным в комплекс искусственным интеллектом в рамках складывающейся воздушной боевой обстановки, при этом оператор не вмешивался в работу ЗРК.
По словам источника, в целях повышения помехозащищенности комплекса в условиях обнаружения и классификации целей «Витязь» одновременно работал как в активном, так и в пассивном режимах радиолокации.
Напомним, в мае 2021 года в Минобороны сообщали, что первый зенитный ракетный комплекс (ЗРС) С-350 «Витязь» поступил на вооружение Южного военного округа.
Захарова назвала оговоркой по Фрейду заявление Борреля об атаке на Белгородскую область
Захарова прокомментировала заявление Борреля, перепутавшего Белгород и Белград
Заявление главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля об атаке украинской ДРГ на Белгородскую область – это оговорка по Фрейду, считает официальный представитель МИД Мария Захарова.
«У него что Белгородская область, что Белград – все смешалось», – сказала Захарова в эфире радио Sputnik. Она также предположила, что это оговорка по Фрейду, поскольку это отражает отношение Евросоюза ко всему, что выпадает из его вассальной системы, в том числе к Белграду.
Захарова также заявила, что Боррель «перестал быть приличным человеком» и «заврался настолько, что противоречит сам себе».
Ранее Боррель на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны ЕС не смог ответить на вопрос о событиях в Белгородской области, перепутав Белгород и Белград.
Генерал Попов допустил причастность «двойных агентов» к ранению Залужного
Генерал Попов назвал возможные сценарии устранения главкома ВСУ Валерия Залужного
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Не исключено, что удар по объекту, где получил ранение главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, мог быть нанесен при содействии «двойных агентов», заявил экс-начальник Федеральной службы авиационно-космического поиска и спасания генерал-майор ВВС Владимир Попов.
У него поинтересовались, мог ли быть удар не случайным, на что Попов отметил, что такой вариант можно рассматривать в качестве одной из версий. При этом сложно сказать однозначно, работала ли разведка по этому направлению.
«Не исключено, что и среди его окружения могли оказаться люди, которые работали «на два фронта» и были двойными агентами. Вот и результат», – сказал генерал-майор «Московскому Комсомольцу».
Попов напомнил, что в начале спецоперации был нанесен удар по месту, где проходило крупное оперативное совещание. «Вот там точно знали, что все они соберутся в одном месте, и действовали прицельно», – сказал он.
По его словам, есть версия, что там, где был ранен главком ВСУ, также проводилось масштабное оперативное совещание. Ранее источники сообщили, что Залужный, пропавший из медийного поля в начале мая, получил серьезное ранение под Херсоном и не сможет дальше осуществлять командование.
Военкоры показали видео уничтожения боевиков ВСУ под Авдеевкой
Военкоры показали, как дроны-камикадзе уничтожают боевиков ВСУ под Авдеевкой
Военкоры «Русской весны» опубликовали видео, на котором запечатлена ликвидация боевиков Вооруженных сил Украины под Авдеевкой при помощи беспилотников-камикадзе.
Так, Telegram «Военкоры Русской весны» показал, как боевые беспилотники-камикадзе 9-й бригады Первого Донецкого армейского корпуса «ликвидируют украинских нацистов». Авторы канала отмечают, что украинские силы каждый день несут потери от ударов таких дронов.
Ранее военкоры «Русской весны» сообщили, что российские военные уничтожили подполковника Вооруженных сил Украины Сергея Гулевского на Запорожском направлении.
Лавров заявил о прямом участии стран НАТО в конфликте на Украине
Лавров: Прямое участие стран НАТО в конфликте на Украине увеличивает угрозу столкновения ядерных держав
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Государства НАТО фактически напрямую участвуют в конфликте на Украине на стороне Киева, что увеличивает угрозу прямого военного столкновения ядерных держав, заявил глава МИД Сергей Лавров на международной встрече высоких представителей по безопасности.
По его словам, государства Североатлантического альянса де-юре напрямую участвуют в конфликте на стороне Киева, что значительно повышает угрозу прямого военного столкновения ядерных держав, передает ТАСС.
Вместе с тем министр указал, что все большая часть поставляемых Киеву Западом вооружений бесконтрольно расползается по миру.
Лавров также заявил, что одновременно с конфликтом на Украине Запад стремится эксплуатировать богатейшие ресурсы Африканского континента, а «США продолжают рассматривать страны Латинской Америки и Карибского бассейна как свой задний двор» и не приветствуют, когда эти страны проводят независимую политику. «Во всех упомянутых регионах западники сознательно провоцируют межэтнические, межконфессиональные и межгосударственные конфликты», – добавил министр.
Глава МИД также призвал Вашингтон и Брюссель отказаться от попыток маргинализировать ООН и создавать за ее рамками структуры ограниченного состава, «не обладающие легитимностью, но претендующие на то, чтобы властвовать над всеми остальными».
Ранее Лавров заявил, что Россия не продвигает враждебность к кому бы то ни было, она вынуждена твердо отвечать на войну, фактически объявленную ей Западом.
Шойгу предупредил о предельно жесткой реакции Москвы на теракты Киева
Глава Минобороны Шойгу: Москва продолжит оперативно и предельно жестко реагировать на теракты Киева
Минобороны и дальше будет оперативно и предельно жестко реагировать на действия Киева, подобные теракту против мирного населения России в Белгородской области, заявил глава ведомства Сергей Шойгу.
По его словам, на подобные действия ВСУ и в дальнейшем Москва будет реагировать оперативно и предельно жестко, передает ТАСС.
Шойгу напомнил, что вторгнувшееся 22 мая на территорию России в районе пункта пропуска Козинка Белгородской области подразделение украинского националистического формирования было заблокировано и разгромлено, а оставшиеся националисты были полностью ликвидированы.
«Уничтожено более 70 террористов, а также автомобильная и бронетанковая техника», – подчеркнул он.
В понедельник на территорию Белгородской области проникла диверсионно-разведывательная группа с территории Украины. Почти на сутки в регионе был введен режим КТО, было уничтожено до 70 украинских террористов.
Мирошник назвал возможные цели визита Уоллеса в Киев
Экс-посол ЛНР Мирошник: Уоллес пытается надавить на Зеленского с контрнаступлением и найти Залужного
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Британский министр мог приехать на Украину, чтобы подтолкнуть Зеленского поскорей начать обещанное контрнаступление. Кроме того, Уоллес может искать главкома Залужного, который давно не появлялся на публике, сказал газете ВЗГЛЯД экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник. Ранее Бен Уоллес прибыл в Киев с необъявленным визитом.
«Западные страны пытаются подтолкнуть офис Зеленского к началу контрнаступления. Вероятно, именно для этого и был прислан «высокопоставленный гонец». Кроме того, ранее были сообщения о ранении главкома ВСУ Залужного. И на фоне возможной атаки Лондону могла быть интересна его судьба», – сказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«Залужный для США и Британии – персонаж, который необходим для того, чтобы войска Украины продолжали функционировать в привычном режиме. Если подтвердится информация о тяжелом состоянии главкома, то Уоллес может прямо на месте подобрать нового человека на этот пост», – отмечает собеседник.
«Сейчас именно британцы являются наиболее приближенными к системе управления ВСУ. И на фоне разочарования от недавнего поражения под Артемовском, а также общих экономических проблем, вызванных поддержкой Украины, западные страны не могут допустить разрозненных действий украинской армии», – заключил Мирошник.
Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес прибыл в Киев с необъявленным визитом. Об этом сообщает издание ТАСС. На переговорах с украинским коллегой Алексеем Резниковым он обсудил, помимо прочего, перспективы вступления Украины в НАТО и будущие поставки вооружений.
Визит проходит на фоне сообщений о том, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в начале месяца получил тяжелое ранение во время ракетного удара по украинскому штабу. Отмечается, что он может покинуть свой пост. При этом информация о его здоровье блокируется по заданию западных спецслужб, чтобы не подрывать боевой дух армии.
Напомним, Валерий Залужный не появлялся на публике уже больше десяти дней. Политолог Марат Баширов в своем Telegram-канале назвал сложившуюся ситуацию «странной». По его мнению, главнокомандующий ВСУ стал для Зеленского «политической проблемой» в связи с тем, что военный стремительно набирал популярность.
Эксперт уточняет, что Залужный все чаще и чаще появлялся на первых страницах западных СМИ, активно контактировал с представителями НАТО и даже создал собственный благотворительный фонд для украинских солдат. Отмечается, что главком многими воспринимался как «сменщик Зеленского», что не устраивало действующего президента.
Баширов допускает, что по приказу Зеленского спецслужбы могли ликвидировать Залужного, однако его отсутствие в течение десяти дней деморализует ВСУ. «Гибель от артиллерии России – это одно. Гибель от рук украинских силовиков – совсем другое и грозит переворотом», – заключил политолог.
В свою очередь экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что возможное ранение Залужного создает ряд внутриполитических и военных проблем для Украины.
Тем не менее в Минобороны Украины продолжают подчеркивать, что Залужный «на месте». Заместитель главы военного ведомства Анна Маляр заявила, что главком «делает свою работу», а слухи о его исчезновении являются «информационной волной», запущенной РФ.
Ранее опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты пришли к выводу, что вылазка террористов в Белгороде призвана «перебить» сразу три «зрады» – потерю Артемовска, пропажу Залужного и взрыв складов в Хмельницком, где предположительно хранились снаряды с обедненным ураном.
Военный эксперт: Автоматическая работа С-350 доказала преимущество комплекса перед Patriot
Военный эксперт Хатылев: Наши «Витязи» доказали свое преимущество перед американскими Patriot
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Уничтожение самолетов ВСУ российским ЗРК в автоматическом режиме свидетельствует о высоком уровне отечественной военной промышленности и инженерной мысли, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Сергей Хатылев. Ранее стало известно, что ЗРК С-350 впервые в мире в боевых условиях сбил самолеты противника в зоне СВО в полностью автоматическом режиме.
«Речь идет о зенитно-ракетном комплексе средней дальности С-350, так называемом «Витязе». Появившаяся информация о том, что он в автоматическом режиме сбил цель, – это яркий пример того, что наши системы относятся к пятому поколению и серьезно превосходят американские Patriot», – сказал Сергей Хатылев, бывший начальник зенитно-ракетных войск командования спецназначения ВВС России, полковник запаса.
«Насколько мы можем судить, обнаружение цели происходило автоматически, без участия оператора. Далее осуществлялась передача целеуказания из командного пункта системы на зенитно-ракетный дивизион, который захватывает ее на сопровождение, затем происходит наведение ракеты, пуск и уничтожение», – отметил он.
«Вместе с тем, конечно, такую работу можно вести не по всем целям. Так что в некоторых случаях требуется вмешательство человека. Автоматический режим опасен тем, что все цели, находящиеся в зоне поражения, будут по умолчанию уничтожаться. Поэтому есть еще голосовые команды. То есть для ситуации, когда уничтожение не нужно, а необходимо, например, только сопроводить цель, можно перейти в полуавтомат», – пояснил собеседник.
«Кроме того, такой режим может быть востребован, когда в зону ПВО зашел наш истребитель для работы по той или иной цели. В таком случае оператор должен предпринять меры и предотвратить пуск ракеты. К преимуществам работы ЗРК в автоматическом режиме в первую очередь стоит отнести уменьшение работного времени практически в полтора-два раза. Кроме того, необходимо задействование меньшего числа операторов», – акцентировал он.
«В целом же сам факт возможности автоматической работы ЗРК говорит о высоком уровне развития нашей военной промышленности и инженерной мысли. Наши конструкторы могут готовить эти системы к работе в абсолютно автоматическом режиме», – заключил Хатылев.
Ранее стало известно, что российский мобильный зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь» впервые сбил самолеты вооруженных сил Украины в зоне спецоперации в полностью автоматическом режиме. Отмечается, что «Витязь» впервые в мире в боевых условиях реализовал такую задачу. Без участия оператора было выполнено обнаружение, сопровождение и поражение воздушных целей, в результате ракеты системы сбили несколько боевых самолетов и беспилотников ВСУ.
Источник уточнил, что боевой расчет лишь только контролировал решения, принятые заложенным в комплекс искусственным интеллектом в рамках складывающейся воздушной боевой обстановки, при этом оператор не вмешивался в работу ЗРК. По его словам, в целях повышения помехозащищенности комплекса в условиях обнаружения и классификации целей «Витязь» одновременно работал как в активном, так и в пассивном режимах радиолокации.
Напомним, в мае 2021 года в Минобороны сообщали, что первый зенитный ракетный комплекс (ЗРС) С-350 «Витязь» поступил на вооружение Южного военного округа.
Военкоры рассказали о ликвидации подполковника ВСУ под Запорожьем
Военкоры рассказали о ликвидации подполковника ВСУ Гулевского под Запорожьем
Российские военные уничтожили подполковника Вооруженных сил Украины Сергея Гулевского на Запорожском направлении, сообщают военкоры «Русской весны».
Как сообщает Telegram «Военкоры Русской весны», Гулевский был ликвидирован российскими силами на Запорожском направлении в конце мая. Смерть наступила в результате попадания осколка в грудь.
Ранее сообщалось, что офицерскому составу вооруженных сил Украины с целью сохранения командного состава запретили посещать зону активных боевых действий.
Генсек НАТО заявил о невозможности вступления Украины в альянс
Генсек НАТО Столтенберг: Прием Украины в альянс до завершения военного конфликта не рассматривается
Вступление Украины в НАТО до завершения военного конфликта не рассматривается и невозможно, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Украина не соответствует многим критериям, которые необходимы для вступления в Североатлантический альянс.
До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все страны Североатлантического альянса согласны с тем, что Украина должна стать членом организации.
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что Украина становится страной с наилучшим вооружением, но наименее стратегически опытным руководством в Европе, ее следует принять в НАТО, чтобы контролировать.
Экономист объяснил неготовность Украины отказаться от транзита энергоресурсов из России
Экономист Лизан: Украина пытается использовать транзит газа для давления на ЕС в вопросе антироссийских санкций
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Основное желание офиса Зеленского – нанести как можно больше вреда экономике России. При этом в Киеве готовы пожертвовать благополучием Европы ради иллюзорной попытки разорить Москву. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экономист Иван Лизан. Ранее The Washington Post сообщила, что на Украине не намерены отказываться от транзита российских энергоресурсов.
«Украина пытается принудить некоторые западные страны к отказу от российской нефти. Жертвой нападок зачастую становится Венгрия. Офис Зеленского в большей степени думает не о доходах, а о том, как бы нанести побольше вреда российской экономике. Если бы на первом месте стояли деньги, то в рамках зерновой сделки давно бы запустили, например, поставки аммиака», – сказал политолог и экономист Иван Лизан.
«Очевидно, что действующий президент Украины не совсем понимает, сколько в реальности можно получить за счет транзита. Будь его воля – с Россией были бы разорваны все возможные связи, но реальность показывает, что это невозможно, в частности, потому, что все другие направления прокачки нефти и газа недоступны», – отмечает эксперт.
«Северные потоки» взорваны, «Ямал – Европа» попал под наши санкции после того, как Польша национализировала инфраструктуру «Газпрома» и «Новатэк». Таким образом, в настоящий момент транзит через Украину остается практически безальтернативным. Энергоресурсы по нему поступают в строго ограниченных объемах – в районе 40 млн кубов газа», – подчеркивает собеседник.
«Помимо этого, офис Зеленского отказался принимать транзит через одну из станций, находящихся в ЛНР, сославшись на то, что данный объект правительство Украины не контролирует. В целом, киевские власти придерживается следующей политики: если есть возможность усилить антироссийские санкции – это надо делать. Все более-менее адекватные политики, разбиравшиеся в выгодах кооперации, остались во временах Януковича», – считает эксперт.
«Порошенко какие-то связи еще сохранялись, но в основном за счет того, что Украине удавалось неплохо «барыжить» с Европой. С приходом же к власти «Квартала 95» все и вовсе рухнуло», – резюмирует Лизан.
Ранее стало известно, что в офисе Зеленского не намерены прекращать транзит энергоресурсов из России через территорию Украины. Об этом сообщает издание The Washington Post. В то же время руководство страны требует от союзников прервать экономические связи с Москвой.
Авторы статьи подчеркивают: «Транзит российских углеводородов приносит Кремлю миллионы долларов, однако Украине также нужны деньги». Отмечается, что офис Зеленского прикрывается тезисом о безвыходности сложившегося положения.
Так, по данным издания, рабочая группа по антироссийским санкциям, которой руководят глава офиса президента Украины Андрей Ермак и бывший посол США в России Майкл Макфол, разработала так называемый план действий, в котором обозначены дальнейшие ограничительные меры против Москвы.
По информации газеты, в планах «остановить работы всех оставшихся трубопроводных маршрутов под контролем России», кроме тех, которые проходят через территорию Украины.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что антироссийские санкции со стороны западных стран заставили Европу платить более высокую цену за них, чем платит Москва.
Беспилотник сбросил на проезжую часть в Белгороде взрывное устройство
Глава Белгородской области Гладков: Беспилотник сбросил на проезжую часть в Белгороде взрывное устройство
Беспилотный летательный аппарат сбросил на проезжую часть в Белгороде взрывное устройство, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что в Белгороде на проезжую часть с БПЛА сброшено взрывное устройство. Он уточнил, что, по имеющейся на данный момент предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет, однако повреждение получил легковой автомобиль. Глава Белгородской области заверил, что на месте работают взрывотехники и оперативные службы.
Напомним, в понедельник в Белгородскую область проникла украинская ДРГ, в регионе вводился режим контртеррористической операции, в ходе которой было уничтожено до 70 украинских террористов, после чего особый правовой режим в области отменили.
Песков заявил об отсутствии предпосылок для урегулирования на Украине
Песков: Предпосылок для урегулирования украинского конфликта нет, СВО продолжается до достижения поставленных целей
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Предпосылок для мирного урегулирования украинского конфликта пока нет, говорить об этом пока преждевременно, специальная военная операция продолжается до достижения поставленных целей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос о том, какой из предложенных разными сторонами планов мирного урегулирования конфликта России ближе и есть ли у Москвы свой вариант подобного плана, представитель Кремля отметил, что об этом говорить пока преждевременно, пока предпосылок для мирного урегулирования нет, СВО продолжается, передает ТАСС.
На просьбу уточнить, готовы ли в Кремле к переговорам с кем-либо из представителей нынешней киевской власти, Песков сказал, что вряд ли об этом может идти речь, потому что какие-либо переговоры с Россией на Украине запрещены.
Представитель Кремля ответил утвердительно на вопрос о том, солидарна ли Россия с Западом в том, что нельзя допустить замораживания конфликта на Украине. Он подчеркнул, что Россия рассматривает возможность завершения спецоперации только после достижения поставленных целей по обеспечению государственных интересов.
Накануне президент Владимир Путин заявил, что Россия с помощью СВО пытается прекратить идущую уже девять лет против нашего народа войну.
Российские войска за сутки сорвали три атаки «штурмовиков» ВСУ
Минобороны: ВС России за сутки сорвали три атаки ВСУ в районе Авдеевки, Марьинки и Александро-Калиново
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Подразделения Вооруженных сил России за сутки сорвали три атаки штурмовых подразделений ВСУ в районе населенных пунктов Авдеевка, Марьинка и Александро-Калиново, сообщил начальник пресс-центра Южной группировки войск Вадим Астафьев.
Офицер сообщил, что за минувшие сутки подразделениями Южной группировки войск ВС России были сорваны три атаки штурмовых подразделений ВСУ на авдеевском, александрокалиновском и марьинском направлениях, в результате противник понес значительные потери в живой силе и бронетехнике, передает ТАСС.
Он также сообщил, что на лисичанском направлении авиация Южной группировки войск нанесла удары по опорным пунктам украинских подразделений. Кроме того, добавил Астафьев, расчет 240-миллиметрового миномета «Тюльпан» артиллерийской бригады ЮВО уничтожил склад боеприпасов противника в районе населенного пункта Звановка в ДНР.
Помимо этого, в рамках контрбатарейной борьбы артиллерийские подразделения группировки уничтожили две самоходные артиллерийские установки, бронетранспортер, 120-мм миномет и противотанковый ракетный комплекс, рассказал представитель Минобороны. Астафьев добавил, что расчетом тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» успешно поражен взводный опорный пункт 57-й отдельной мотобригады ВСУ, а в районе населенного пункта Пески расчетом ЗРК «Оса-АКМ» сбит беспилотник противника типа «Фурия».
Накануне в Минобороны сообщали, что на Донецком направлении за сутки уничтожено до 375 украинских военнослужащих.