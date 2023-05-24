Умер бывший бас-гитарист The Beatles Ньюби

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24 мая, среда | Последнее обновление — 13:33 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: NYT заявила о признании Киевом роли ВСУ в подготовке атаки на Белгородскую область
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Позиция папы Римского Франциска по отношению к СВО на Украине явно расходится с позицией Запада и с позицией предыдущих пап, которые во времена противостояния НАТО и Варшавского договора были однозначно на стороне Запада.
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Славяне раздробленные – последние из народов, лакеи и шуты при стареющих нациях Запада. Славяне, объединенные вокруг России, стали бы важной цивилизационной силой в многополярном мире.
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Кто-то говорит, что зерновая сделка позволила Украине сохранить рабочие места. Но учитывая вдвое схлопнувшуюся украинскую экономику, шесть миллионов беженцев и перманентную мобилизацию, рабочие места – последнее, что волнует украинские власти. Лучше уж пусть украинцы пашут землю, чем стройными рядами идут в ВСУ ее удобрять.
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По всей России начались последние школьные звонки и выпускные для учеников 9 и 11 классов. В этом году торжества проходят с особым размахом, потому что прошлые три года существовали коронавирусные ограничения. Для многих завершение учебы в школе – это один из самых трогательных моментов в жизни
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В четверг в Симферопольском районе Крыма, на перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое с рельсов сошли восемь вагонов с зерном. В результате ЧП никто не пострадал. По сообщениям местных жителей, перед аварией прогремел взрыв
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В результате урагана «Мокко», обрушившегося в воскресенье на побережье Бангладеш и Мьянмы, более 700 человек получили ранения, несколько сотен могли погибнуть. Более 700 тыс. человек эвакуированы. Отмечается, что это самый сильный циклон с 2010 года
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Умер бывший бас-гитарист The Beatles Ньюби
Бывший бас-гитарист The Beatles Чес Ньюби умер в возрасте 81 года
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Бывший бас-гитарист британской рок-группы The Beatles Чес Ньюби умер на 82-м году жизни, сообщил портал New Musical Express со ссылкой на ночной клуб Cavern Club, где выступала ливерпульская четверка.
Как говорится в сообщении заведения, там с большим сожалением узнали о смерти Чеса Ньюби, который выступал в составе The Beatles несколько раз, когда предыдущий бас-гитарист Стюарт Сатклифф оставался в Гамбурге, передает ТАСС. Там добавили, что позже Ньюби был первым басистом-левшой в The Beatles.
Чарльз Ньюби родился в Блэкпуле на северо-западе Англии. Барабанщик Пит Бест пригласил его выступить на нескольких концертах The Beatles в 1960 году после того, как Сатклифф по завершении турне в ФРГ остался изучать живопись в Гамбурге.
С The Beatles бас-гитарист сыграл на четырех концертах в Ливерпуле (дважды), Уоллэси и Литерленде.
Либералы решили, что Соболь сошла с ума
Поведение Любови Соболь вызвало беспокойство в рядах радикальной оппозиции
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Либеральная общественность удивилась постам бывшего юриста ФБК* (признан в России экстремистской организацией) Любови Соболь (иноагент) в Twitter – она призвала российских миллиардеров «отдать долг Родине» и назвала иноагента Максима Каца главным выгодополучателем от конфликта на Украине.
Соболь в своем Twitter обратилась к читающим ее представителям российского бизнеса признать, что «у них всех члены маленькие». После этого она напрямую обратилась к миллиардерам прекратить «ложиться под Китай» и реструктуризировать активы, и «отдать долг Родине».
В другом посте она написала, что Максим Кац – «главный выгодополучатель войны в России». Кац в ответ предложил ей съездить в отпуск, отдохнуть от работы и восстановиться. На это Соболь ответила, что «отпуски не люблю».
Удивленные подписчики, задали ей вопрос: «У вас аккаунт увели или вы слетели с катушек?». «Ничего не буду отрицать», – ответила на это Соболь, добавив, что «только начала».
Директор ФБК* Иван Жданов (иноагент) признался, что обеспокоен публикациями бывшей сотрудницы фонда, пытается понять, что происходит и как ей помочь. «Каждый из нас находится под невероятным давлением уже много лет. И бывают моменты, когда выдерживать такое давление сложно. Люба всегда с этим достойно справлялась, и мы уверены, справится и сейчас», – написал он, комментируя ситуацию.
Экс-главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (иноагент) в своем Facebook* (запрещен в России, принадлежит Meta*, признанной экстремистской) также заявил, что переживает насчет состояния оппозиционерки, хотя отметил, что часто бывает с ней не согласен. По его мнению, у Соболь «были задатки» политика, а не политтехнолога или «истеричного популиста». «Надеюсь, что все у нее образуется», – заключил он.
Однако Соболь продолжила делать странные публикации и призвала отписаться тех, кому они не нравятся: «Кстати эту неделю, если что, астрологи объявили неделей моего публичного бомбления и саморефлексии. Это не разовая акция. Отписывайтесь, я предупредила». «Ну или пристегивайте ремни, что уж», – добавила она.
«Да, похоже, она сошла с ума. Без шуток», – написал пользователь Alexander Landa.
Ранее неоднозначную реакцию либералов вызвал экс-чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров (иноагент) своим интервью журналисту Юрию Дудю (иноагент). Его обвинили в попытке оболгать представителей российской радикальной оппозиции.
Экс-советник главы Пентагона допустил проведение военной операции США на Украине
Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: США могут ввести ВВС и сухопутные войска вместе с подразделениями НАТО на Западную Украину
Вашингтон, не желая признавать поражение украинской стороны, может прибегнуть к военной операции на этой территории, заявил бывший советник руководителя Пентагона Дуглас Макгрегор.
В американском руководстве все еще сильны настроения в поддержку киевского режима, заявил Макгрегор на YouTube-канале Judging Freedom, передает РИА «Новости».
По его словам, США могут допустить введение американских военно-воздушных и сухопутных войск вместе с подразделениями НАТО на Западную Украину в последний момент.
Целью подобных действий, по словам эксперта, станет сохранение действующей украинской власти от полного уничтожения.
Ранее Макгрегор заявлял, что Россия в ходе боевых действий вернет в свой состав Харьков и Одессу.
Лукашенко раскрыл название своей болезни
Лукашенко заявил, что переболел аденовирусом
Белорусский президент Александр Лукашенко во вторник, комментируя сообщения о своей болезни, заявил, что не собирается умирать.
Глава белорусского государства призвал успокоиться всех тех, кто думает, что он «умирать собрался», и пояснил, что сообщения о его заболевании – досужие рассуждения в мессенджерах и Telegram-каналах, передает БелТА.
Он добавил, что переболел аденовирусной инфекцией, и уточнил, что из-за плотного графика у него не было возможности пройти лечение. Ему нужно было посетить Москву, Гродно, Гомель, попасть на субботники – и «все это накопилось».
«Вы еще мучиться со мной будете очень долго», – заключил Лукашенко.
Напомним, замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин сообщал, что президент Белоруссии якобы заболел. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Минск не давал официальных данных о недомогании белорусского лидера.
Минобороны сообщило об уничтожении в Белгородской области более 70 украинских террористов
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В ходе КТО в Белгородской области украинские нацформирования были заблокированы и разгромлены, сообщили в Минобороны.
В военном ведомстве подчеркнули, что после поражения в Артемовске киевский режим перешел к реализации террористических акций против мирного населения.
После интенсивных артобстрелов международного пункта пропуска «Козинка» и ряда других гражданских объектов Грайворонского района Белгородской области подразделение украинского нацформирования вторглось на российскую территорию, указывается в Telegram-канале Минобороны.
«В ходе КТО ударами авиации и активными действиями подразделений прикрытия государственной границы Западного военного округа националистические формирования были заблокированы, а затем разгромлены. Остатки националистов отброшены на территорию Украины, и уже там продолжалось нанесение огневого поражения по ним до полной ликвидации», – сказано в сообщении.
Всего было уничтожено более 70 украинских террористов.
Накануне на территорию Брянской области проникла украинская диверсионно-разведывательная группа, был введен режим КТО, при атаке диверсантов пострадали восемь человек.
Появились фото генерала Лапина рядом с подбитой бронетехникой украинской ДРГ в Белгородской области
Заместитель командующего Объединенной группировкой войск генерал-полковник Александр Лапин лично принимал участие в операции против украинских боевиков в Белгородской области. В Сети опубликовали ночное фото генерала в полевой форме рядом с трофейной техникой.
Как утверждает военный эксперт Борис Рожин в своем Telegram-канале Colonelcassad, генерал-полковник Лапин лично командовал уничтожением украинских террористов в Белгородской области.
В подтверждение своим словам он опубликовал фотографию генерала в полевой форме, бронежилете и каске, стоящего рядом подбитым бронированным военным автомобилем украинской ДРГ.
Лапин лично руководил операцией по зачистке Грайворонского округа и окрестностей от украинских диверсантов, сообщил и Telegram-канал «Старше Эдды». Автор публикации предположил, что для нейтрализации ДРГ использовались воинские части Западного военного округа.
Напомним, в понедельник в Белгородскую область прошла украинская ДРГ, вводился режим КТО, его отменили уже на следующий день. По данным Минобороны, в результате операции было уничтожено до 70 украинских боевиков.
Российский ЗРК С-350 впервые сбил самолеты ВСУ без участия оператора
Российский ЗРК С-350 «Витязь» впервые сбил самолеты ВСУ в зоне СВО в автоматическом режиме без участия оператора
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Российский мобильный зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-350 «Витязь» впервые сбил самолеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации в полностью автоматическом режиме без участия оператора, сообщил информированный источник.
Как отметил источник, российский зенитный ракетный комплекс «Витязь» в зоне СВО впервые в мире в боевых условиях выполнил полностью автоматические, без участия оператора, обнаружение, сопровождение и поражение воздушных целей, в результате ракеты системы сбили несколько боевых самолетов и беспилотников ВСУ, передает РИА «Новости».
Он уточнил, что боевой расчет лишь только контролировал решения, принятые заложенным в комплекс искусственным интеллектом в рамках складывающейся воздушной боевой обстановки, при этом оператор не вмешивался в работу ЗРК.
По словам источника, в целях повышения помехозащищенности комплекса в условиях обнаружения и классификации целей «Витязь» одновременно работал как в активном, так и в пассивном режимах радиолокации.
Напомним, в мае 2021 года в Минобороны сообщали, что первый зенитный ракетный комплекс (ЗРС) С-350 «Витязь» поступил на вооружение Южного военного округа.
Путин: До создания УССР никакой Украины не было
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Не было Украины в истории человечества, пока не появилась УССР, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с председателем Конституционного суда России Валерием Зорькиным.
Зорькин принес президенту составленную во Франции в XVII веке карту, где были указаны земли, входившие в состав Российского царства, Казакии и Речи Посполитой, отметив, что Украины там нет, передает ТАСС.
«Советская власть создала Советскую Украину, это хорошо известно. А до этого никакой Украины не было в истории человечества», – сказал глава государства.
Зорькин объяснил, что на отсутствие на карте Украины он решил указать «ради истины».
«Это один из документов, конечно», – кивнул ему Путин. Продолжая изучать старинную карту, глава государства заметил: «Ну да, [земли Украины] входили в Речь Посполитую. <…> Естественно, не все территории Советской Украины [входили в нее], только северо-западная часть».
Зорькин в свою очередь обратил внимание на то, что карту сделали французы.
«Ну так как, [французы] отмечали то, что было. На карте отмечали то, что было в жизни, на земле», – заключил президент.
Ранее историки отметили параллели вхождения Крыма в состав России при Екатерине II и современной истории России.
Мать актера Канахина узнала сына на видео среди диверсантов
Мать актера Кирилла Канахина узнала сына на видео с диверсантами в Белгородской области
Молодой человек в камуфляже на видео, которое предположительно записали диверсанты в Белгородской области, похож на актера Кирилла Канахина, сообщила его мать Валентина Павловна.
«Да, вроде похож», – сказала Валентина Павловна в ответ на вопрос, похож ли человек на видео на ее сына, добавив, что не помнит, чтобы сын звонил или писал ей с марта, передает РИА «Новости».
Мужчина, присутствовавший при разговоре в квартире, представился помощником Валентины Павловны и заявил агентству, что связи с Канахиным нет.
Ранее МВД России объявило актера Канахина в розыск по делу о брянском теракте.
Напомним, МВД России также объявило в розыск предполагаемого организатора нападения на Брянскую область Дениса Капустина. Террористы убили двух мирных жителей и ранили ребенка, грабили местных жителей и минировали гражданские объекты.
Артист балета Полунин заявил, что татуировка с гербом Украины не мешает ему поддерживать Путина
Артист балета Сергей Полунин заявил, что татуировка с гербом Украины не мешает ему поддерживать президента России Владимира Путина.
Он рассказал, что родился в Херсоне и имеет украинский герб на руке в виде татуировки. «И мне никто никогда ничего плохого не говорил в России», – сказал он журналистам в Кремле после церемонии вручения госнаград, передает Telegram-канал «Вы слушали маяк».
Также артист добавил, что у него есть три татуировки с изображением президента России Владимира Путина. Одна из них в районе груди, а две находятся на левом и правом плечах.
Ранее сообщалось, что Полунин присутствовал на церемонии вручения госнаград в Кремле во вторник. Напомним, в марте Полунин стал лауреатом премии президента РФ для молодых деятелей искусства.
Минобороны показало видео ликвидации украинской ДРГ в Белгородской области
Уничтожение колонны проникнувших на российскую территорию украинских диверсантов сняли на видео с высоты птичьего полета, ролик опубликовало российское Минобороны.
В ходе операции по уничтожению проникнувших на российскую территорию украинских диверсантов ликвидировано порядка 70 боевиков, сообщило Минобороны, передает RT.
В ролике запечатлены удары по украинским диверсантам. Ведомство сообщило, что в ходе операции их заблокировали и разгромили. Остатки группы были отброшены на территорию Украины, где по ним продолжали наносить удары до полной ликвидации.
Также были уничтожены четыре бронированные боевые машины и пять пикапов.
Напомним, в понедельник на территорию Белгородской области пробралась украинская ДРГ, в регионе ввели режим КТО.
Дерипаска предсказал крах 250 американских банков
Российский бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что около 250 региональных банков США не смогут пережить кризис.
По его словам, первые пять «уже загнулись», написал Дерипаска в Telegram-канале.
Он добавил, что прогнозы аналитиков США о китайском экономическом кризисе из-за скрытых региональных долгов можно будет увидеть, но только «на американской земле».
«Драма с долговыми обязательствами казначейства, ставка по которым взлетела вверх, и мучения по подъему потолка американского госдолга в Конгрессе – это одна из прелюдий», – отметил он.
Ранее Минфин США предупредил Конгресс, что дефолт в стране может наступить уже 1 июня.
Захарова назвала оговоркой по Фрейду заявление Борреля об атаке на Белгородскую область
Захарова прокомментировала заявление Борреля, перепутавшего Белгород и Белград
Заявление главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля об атаке украинской ДРГ на Белгородскую область – это оговорка по Фрейду, считает официальный представитель МИД Мария Захарова.
«У него что Белгородская область, что Белград – все смешалось», – сказала Захарова в эфире радио Sputnik. Она также предположила, что это оговорка по Фрейду, поскольку это отражает отношение Евросоюза ко всему, что выпадает из его вассальной системы, в том числе к Белграду.
Захарова также заявила, что Боррель «перестал быть приличным человеком» и «заврался настолько, что противоречит сам себе».
Ранее Боррель на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны ЕС не смог ответить на вопрос о событиях в Белгородской области, перепутав Белгород и Белград.
Камерун отказался играть с Россией
Сборная Камеруна отказалась проводить товарищеский матч с Россией, который должен был состояться в июне, сообщили СМИ.
Правительство африканской страны запретило своей команде играть против россиян, передает «Спорт-Экспресс».
Ранее планировалось, что матч Россия – Камерун состоится 15 июня, он должен был пройти на стадионе «Лужники».
Ранее президент организации Александр Дюков заявил, что РФС в качестве спарринг-партнеров для товарищеских матчей с национальной командой рассматривает варианты со сборными из Азии, Африки и Латинской Америки.
Во Франции назвали «неожиданного» союзника России в борьбе с США
AgoraVox: Бразилия призвала отказаться от доллара из-за ужесточения санкционной политики США в отношении России и Китая
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Бразилия предлагает создать единую валюту стран БРИКС для отказа от американского доллара из-за ужесточения санкционной политики США в отношении двух основных стран объединения – России и Китая, сообщил франкоязычный новостной сайт AgoraVox.
Обозреватель издания Александр Лемуан констатировал, что использование доллара внутри БРИКС становится нежелательным из-за ужесточения санкционной политики США в отношении двух основных стран объединения – России и Китая, передает РИА «Новости».
Он также отметил, что вопрос о создании единой валюты БРИКС актуализировался в связи с ожидаемым скорым расширением организации. О своем желании присоединиться к БРИКС заявили Саудовская Аравия, Иран, Египет, Алжир, Бахрейн и ОАЭ, напомнил Лемуан.
Как считает автора материала, Бразилия и ЮАР предлагают ввести общую валюту БРИКС из-за опасений, связанных с сильной зависимостью этих стран от американского доллара. Более того, обозреватель издания уверен, что санкции стран Запада мешают вести потенциально выгодное сотрудничество с Китаем и Россией.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что у России в битве с долларом появились союзники.
Появились кадры с места уничтожения диверсантов ВСУ в Белгородской области
Опубликованы первые кадры с места уничтожения диверсионной группы в Белгородской области.
На опубликованном видео видны сожженные броневики Hummer, военные грузовики и пикапы, сообщает Telegram-канал «Звезда».
На машинах белой краской виднеется надпись: «За Бахмут» (украинские название города Артемовска).
Всего, по данным Минобороны, во время разгрома диверсантов было уничтожено четыре боевые бронированные машины, пять пикапов и около 70 боевиков.
Напомним, что Артемовск (Бахмут) был полностью освобожден в субботу, о чем сообщил основатель «Вагнера» Евгений Пригожин.
А накануне на территорию Белгородской области проникла украинская диверсионно-разведывательная группа, был введен режим КТО, который во вторник отменили.
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