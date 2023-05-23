Politico: США задумались о передаче F-16 ВСУ задолго до саммита G7

США задумались о возможности обучить украинских пилотов применению F-16 задолго до саммита «Группы семи» в Хиросиме, несмотря на официальные заверения, что Вашингтон не считает поставки истребителей приоритетом в ближайшей перспективе, пишет газета Politico, побеседовавшая с пятью американскими чиновниками.

По их информации, ключевую роль в том, чтобы убедить президента США Джо Байдена «смягчить позицию по F-16», сыграл госсекретарь Энтони Блинкен. Несмотря на то что представители Пентагона предупреждали: возможные поставки Киеву истребителей поспособствуют эскалации конфликта и могут вынудить Россию предпринять ответные меры, госсекретарь убедил администрацию в том, что Москва редко выходила за пределы риторических угроз в ответ на наращивание Западом поставок Украине, передает ТАСС.

Отмечается, что вопрос об F-16 был поднят на встрече контактной группы по Украине на американской авиабазе Рамштайн в Германии 21 апреля. Присутствующие на ней министры обороны обратились к шефу Пентагона Ллойду Остину с просьбой разрешить обучать украинских пилотов управлению подобными истребителями. Вскоре после этого глава американского оборонного ведомства обсудил это с руководством Совета национальной безопасности Белого дома, которое «единогласно» согласилось с тем, что имеет смысл проводить обучение.

Накануне саммита лидеров «Группы семи» в Хиросиме Остин обговорил это непосредственно с Байденом и высказался за то, чтобы США одобрили подготовку украинских летчиков союзниками.

Как сообщил Politico неназванный сотрудник Пентагона, хотя эти истребители неактуальны для предстоящего контрнаступления, Остин все же посчитал, что у Украины должен быть воздушный потенциал, относящийся к четвертому поколению.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз считает «очень хорошей идеей» решение «Группы семи» об отправке на Украину истребителей F-16.

Напомним, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты и их союзники в ходе обучения украинских пилотов на истребителях F-16 Falcon в ближайшие месяцы решат, кто и в каком количестве поставит эти самолеты Киеву. По его словам, западные страны уже перешли к обсуждению темы укрепления украинских ВВС под эгидой «долгосрочной приверженности самообороне Украины».