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23 мая, вторник | Последнее обновление — 02:52 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Болгарии стартовали учения войск НАТО с боевыми стрельбами
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В результате урагана «Мокко», обрушившегося в воскресенье на побережье Бангладеш и Мьянмы, более 700 человек получили ранения, несколько сотен могли погибнуть. Более 700 тыс. человек эвакуированы. Отмечается, что это самый сильный циклон с 2010 года
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На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени
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12:42
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Москва обвинила Вашингтон в манипулировании данными по СНВ
Замглавы МИД Рябков: США нечистоплотными манипуляциями упорно пытаются обойти правила подсчета данных о СНВ
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Опубликованные Госдепартаментом США данные по американским стратегическим наступательным вооружениям вводят в заблуждение ввиду их несоответствия правилам засчета по ДСНВ, которые Вашингтон упорно пытается обойти нечистоплотными манипуляциями, говорится в заявлении замглавы МИД Сергея Рябкова.
Как отметил дипломат, слова которого опубликованы на сайте российского внешнеполитического ведомства, попытки стран Запада зарабатывать политические очки на информации о размерах своих ядерных потенциалов носят лицемерный характер, так как заявляемые цифры зачастую фиктивны, либо условны.
Он подчеркнул, что опубликованные недавно Госдепартаментом США данные по американским стратегическим наступательным вооружениям (СНВ), как и прежде, вводят в заблуждение ввиду их несоответствия правилам засчета по ДСНВ, которые Вашингтон упорно пытается обойти нечистоплотными манипуляциями. Рябков уточнил, что «за скобками» остается значительный потенциал – более 100 единиц СНВ, которые должны подпадать под действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.
В конце апреля глава национального управления ядерной безопасности при американском министерстве энергетики Джилл Хруби заявила, что США хотят возобновления участия России в СНВ-3 и начала обсуждения нового договора об ограничении ядерных вооружений.
Лавров заявил о вынужденном ответе России на объявленную войну
Глава МИД Лавров: Россия вынуждена твердо и последовательно отвечать на объявленную ей войну
Россия не продвигает враждебность к кому бы то ни было, она вынуждена твердо отвечать на войну, фактически объявленную ей Западом, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на XXXI Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.
Министр подчеркнул, что враждебность проявляется с той стороны баррикад, которые разделяют тех, кто хочет жить своим умом, и тех, кто живет за счет других, передает ТАСС.
Лавров отметил, что США применяют теорию и практику «плавильного котла» к Европе и другим регионам мира под контроль Вашингтона по правилам «золотого миллиарда».
Глава МИД заявил, что бесцеремонность США и их одержимость собственным величием заводит международные отношения в очень сложную ситуацию.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров указал на неготовность США к конструктивным действиям по Украине.
GT: Коллективный Запад готовится к переговорам с Россией
Global Times: Коллективный Запад готовится к переговорам с Россией по украинскому конфликту
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Западные страны понимают, что у ВСУ не получится прийти к успеху на поле боя, поэтому готовятся к будущим переговорам, сообщается в статье китайской газеты Global Times.
В публикации указано, что конфликт идет «на истощение», в конечном итоге он закончится за столом переговоров, поэтому страны Запада фактически уже готовятся к будущим переговорам, организуя украинское военное наступление, передает РИА «Новости» со ссылкой на Global Times.
Как отметил автор статьи, европейские лидеры понимают, что их страны сильно пострадали экономически от последствий конфликта, и им остается надеяться, что военные действия в скором времени закончатся.
По мнению обозревателя, народы Европы не хотят, чтобы бюджеты их стран утекли в «бездонную пропасть украинского конфликта».
Кроме того, автор отметил, что ни Россия, ни Запад не стремятся использовать в украинском конфликте крайние меры. А это, в свою очередь, смутно указывает на то, что вместо бесконечной эскалации военного конфликта, каждый хочет создать условия для его прекращения, резюмировал автор.
Газета ВЗГЛЯД поясняла, почему «контрнаступление» так до сих пор и не началось.
Рябков прокомментировал заявление Салливана об «ударах Киева по Крыму»
Замглавы МИД Рябков о заявлении Салливана об «ударах Киева по Крыму»: Угрозы США безответственны
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Крым является неотъемлемой частью России, угрозы Вашингтона об ударах по республике отражают эскалационный курс США, заявил замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя заявление помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана.
Рябков напомнил, что Крым входит в состав России и попытки США «представить дело по-другому» в очередной раз подчеркивают безответственный эскалационный курс Вашингтона, передает РИА «Новости».
Комментируя заявление Салливана о том, что Крым якобы не является частью России, и США не устанавливали ограничений по использованию западного оружия Киевом для ударов по республике, Рябков подчеркнул, что Москва найдет способ, как не допустить реализации подобных угроз.
Вице-премьер крымского правительства – постпред республики при президенте России Георгий Мурадов заявил, что американские власти, согласившись на применение авиации США против Крыма, одобрили развязывание ядерной войны.
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Эксперт: На саммите G7 в Хиросиме США усилили давление на союзников из-за России и Китая
Политолог Бордачев: Внутри «Большой семерки» идет борьба вокруг противостояния России и Китаю
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Соединенные Штаты пытаются склонить своих европейских союзников к тотальной антироссийской и антикитайской повестке. Но пока окончательно продавить свою позицию у них не получается. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Тимофей Бордачев. Ранее в Хиросиме завершился саммит G7.
«Ожидания от саммита «Большой семерки» в Хиросиме в целом были очень низкими. Единственное, что нас интересовало, смогут ли страны-участницы договориться об очередных пакостях в отношении России и Китая», – рассказал программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.
«Очевидно, что достигнуть консенсуса по всем вопросам не удалось. Американцы продолжают давить в первую очередь на европейских союзников, заставляют их порвать отношения с Россией. На этом фоне японцы пока находятся в привилегированном отношении, поскольку могут потихоньку продолжать сотрудничество с Россией по многим экономическим вопросам», – отметил он.
«Что касается итогового документа в целом, то там действительно очень большое внимание уделяется противостоянию с Китаем. При этом мы видим, что внутри «Большой семерки» идет серьезное согласование интересов, буквально на грани борьбы. Европейцы не хотят конфликтовать с Пекином, но Соединенные Штаты их последовательно к этому двигают. Антикитайские инициативы G7 пока просто слова, которыми страны Европы пытаются отделаться», – рассуждает собеседник.
«Участие в этом мероприятии президента Украины Владимира Зеленского действительно является частью пропагандистской работы Запада. Его возят по всем политическим мероприятиям и показывают, как олицетворение борьбы с Россией. Такие же куклы у Запада есть в разных сферах и направлениях. Например, в вопросах экономики – это глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая ничего не решает, но участвует в таких вот представлениях. В Хиросиму ее тоже притащили», – заключил Бордачев.
В превью к саммиту политолог отмечал, что «с момента своего создания почти 50 лет назад «Большая семерка» была символом безусловного доминирования Запада в мировой экономике и международной политике». «Сейчас это доминирование сталкивается с наиболее серьезным и, по всей видимости, смертельным вызовом. Источник вызова – демократизация международной жизни, локомотивом которой является рост экономических возможностей Китая, а также еще пары десятков держав, не относящихся к «золотому миллиарду», – рассуждал он.
«Россия, как и всегда в истории ее отношений с Западом, мужественно и самоотверженно сражается за свою уникальную нишу в мировых делах и право самостоятельно определять собственную судьбу. Однако впервые она опирается не на помощь нескольких союзников из числа стран того же Запада, а на объективное развитие исторического процесса», – отметил эксперт.
«Сейчас отношения России и Запада приобрели форму военно-политического противостояния «по всем фронтам», а Китай все больше оценивается в США и Европе как враг. Более того, другие крупные и средние страны мира все больше ведут себя непокорно: продолжают торговать с Россией ради своих коммерческих интересов и не уничтожают собственные экономики ради реализации целей США и Европы», – добавил он.
В воскресенье в японском городе Хиросиме завершился саммит «Большой семерки», сообщает РИА «Новости». В 2023 году председательство в G7 перешло Японии. Саммит проходил в Хиросиме 19-21 мая. Помимо стран «Семерки» приглашение на него получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам, а также председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие на Форуме тихоокеанских островов Острова Кука и председательствующие в Африканском союзе Коморские Острова.
Приглашение получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития, Всемирного банка, Всемирной организации здравоохранения и Всемирной торговой организации. В субботу на саммит также приехал президент Украины Владимир Зеленский.
В МИД России заявили, что участие президента Украины Владимира Зеленского в саммите G7 в Хиросиме превратило встречу в пропагандистское шоу, а результаты саммита стали подтверждением того, что смысл существования объединения – ведение гибридной войны с Россией. В ведомстве отметили, что саммит зациклился на всеобъемлющей конфронтации с Россией, а усилия США привели к тому, что G7 взяла на себя функции штаба планирования санкционных мер и поставок оружия Киеву.
Кроме того, Китай выразил решительный протест Японии после клеветы и грубого вмешательства стран «Большой семерки» в дела Китая на саммите в Хиросиме, сообщили в пресс-службе МИД КНР. В заявлении уточняется, что страны G7 под лозунгами глобального процветания «препятствуют восстановлению всеобщего мира и подрывают региональную стабильность», стремясь сдержать развитие других государств, а мировое сообщество абсолютно не должно верить подобным действиям.
Посол Антонов дал оценку одобрению Вашингтоном ударов Украины по Крыму
Посол Антонов счел одобрение ударов по Крыму доказательством желания США продлить конфликт на Украине
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Одобрение Вашингтоном ударов вооруженных сил Украины по Крыму свидетельствует, что США стремятся не к миру, а к продолжению украинского конфликта, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Антонов считает, что США «полностью подчинили» G7 в вопросе украинского конфликта. При этом США «резко ужесточили подходы по двум важным вопросам»: поставкам ВСУ истребителей F-16 и «безоговорочному одобрению ударов по Крыму с использованием американского и другого западного оружия» – сказал Антонов. По его словам, такая позиция США доказывает, что «США никогда не были заинтересованы в мире».
Как подчеркнул Антонов, Россия будет относиться к ударам по Крыму, как к «нападению на любой другой субъект» в своем составе. Посол заявил, что США должны полностью отдавать себе отчет в ответных мерах со стороны Москвы, передает ТАСС.
Антонов отметил, что у Украины нет ни инфраструктуры, ни необходимого числа пилотов для F-16, так что возникает вопрос о вовлечения в конфликт НАТО – «американские истребители станут взлетать с натовских аэродромов, управляемые иностранными «добровольцами».
Напомним, США не стали возражать против использования Киевом западного оружия для ударов по Крыму. Сообщалось, что США и их союзники намерены определиться со сроками передачи Киеву F-16.
Западные страны начали решать, кто и сколько истребителей F-16 передаст Киеву
Западные страны во главе с США начали решать, кто и в каком количестве в ближайшие месяцы отправит Киеву истребители F-16 Falcon
Соединенные Штаты и их союзники в ходе обучения украинских пилотов на истребителях F-16 Falcon в ближайшие месяцы решат, кто и в каком количестве поставит эти самолеты Киеву, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
По его словам, западные страны уже перешли к обсуждению темы укрепления украинских ВВС под эгидой «долгосрочной приверженности самообороне Украины». Так, представители стран изучают ход обучения пилотов из Украины, чтобы в ближайшее время определить, где будут переданы самолеты, кто их передаст и в каком количестве, передает РИА «Новости».
При этом Салливан заявил, что Штаты, оказывая военную помощь Украине, стремятся не допустить эскалации напряженности конфликта.
«Мы намерены сделать все, чтобы поддержать Украину, которая стремится отстоять свои суверенитет и территориальную целостность. При этом мы намерены поступать так, чтобы избежать начала третьей мировой войны», – сказал он.
Накануне сообщалось, что планируемые к передаче Киеву F-16 якобы «не будут использованы в готовящемся контрнаступлении» ВСУ.
Напомним, политолог-американист Дмитрий Дробницкий рассказал газете ВЗГЛЯД о «тонкой тактике» Белого дома в вопросе поставок F-16 Украине.
Захарова указала на общего виновника разрушений в Хиросиме и Артемовске
Захарова указала на ответственность США за разрушения в Хиросиме и Артемовске
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского, который сравнил пострадавшую от ядерной бомбы США Хиросиму с Артемовском.
«Молодец какой», – заявила Захарова в Telegram, отметив, что «и то, и другое устроил Белый дом».
Напомним, Зеленский на саммите G7 заявил, что фото разрушенной когда-то Хиросимы напоминают ему Артемовск. В воскресенье Минобороны России официально заявило, что российскими штурмовыми отрядами завершено освобождение Артемовска.
Российский лидер Владимир Путин указывал, что Запад игнорировал неонацистскую идеологию Киева и массовые убийства жителей Донбасса, чтобы превратить Украину в «анти-Россию». Уже после того, как России пришлось из-за такой политики Запада начать специальную военную операцию на Украине, США стали пытаться затянуть этот конфликт. СМИ сообщали, что весной 2022 года Киев был готов рассмотреть требования Москвы, но переговоры оказались сорваны из-за вмешательства Великобритании и США.
Конгресс США из-за дефицита бюджета отложил обсуждение военной помощи Киеву
The Hill: Конгресс США решил отодвинуть обсуждение дальнейшей военной помощи Киеву из-за роста госдолга США
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Американские законодатели решили отложить предметное обсуждение выделения военной помощи Киеву из-за неопределенной ситуации с повышением потолка госдолга в США и неясных перспектив контрнаступления ВСУ, сообщила газета The Hill.
Газета пишет, что одобренные в прошлом году миллиарды на помощь Украине закончатся к концу лета, но Конгресс отложил обсуждение выделения нового транша из-за тупиковой ситуации с госдолгом. Кроме того, по словам источников издания, конгрессмены не уверены в благополучном исходе украинского контрнаступления, передает ТАСС.
Как сообщил журналистам конгрессмен Энди Ким, продолжающаяся борьба вокруг потолка госдолга ставит под угрозу важные законопроекты, в том числе по помощи Украине. Отмечается, что обсуждение следующего пакета помощи Киеву покажет, сможет ли Палата представителей и дальше поддерживать Украину, несмотря на протесты некоторых конгрессменов.
Конгрессмен Билл Китинг заявил, что финансирование окажет влияние контрнаступление ВСУ: в случае ущерба потребуется больше помощи. Говоря о предоставленной Киеву поддержке, демократ отметил, что ее «прямо сейчас достаточно на ближайшее будущее».
Вместе с тем научный сотрудник вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Конор Савой отметил, что провал контрнаступления негативно скажется на согласовании нового пакета помощи Киеву, а без помощи США и Европы украинцы окажутся в очень трудном положении.
Ранее министры иностранных дел Евросоюза не смогли согласовать новый транш военного финансирования киевского режима.
Между тем Байден объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на 375 млн долларов.
Напомним, Politico со ссылкой на неназванные источники сообщало, новый пакет будет включать дополнительные боеприпасы для артиллерии, бронетехнику и противотанковые вооружения – те же вооружения и оборудование, которые уже поставлялись Киеву.
Страны G7 выступили за полный отказ от ядерного оружия в мире
Страны «Большой семерки» заявили о приверженности полному отказу от ядерного оружия в мире
Страны «Группы семи» выразили приверженность полному отказу от ядерного оружия во всем мире и выступили за мирное использование ядерной энергии, отмечается в совместном заявлении G7.
В заявлении указано, что таким образом «Группа семи» выражает приверженность достижению мира без ядерного оружия с гарантированной безопасностью для всех, с использованием прагматичного и ответственного подхода, передает ТАСС.
При этом представители «семерки» отметили важность усилий в области разоружения и нераспространения «для создания более стабильного и безопасного мира».
Более того, лидеры стран G7 назвали Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) «краеугольным камнем глобального режима ядерного нераспространения.
Помимо прочего, страны G7 призвали к эффективному выполнению конвенций по биологическому и химическому оружию и поддержали многосторонний контроль за экспортом материалов и технологий в этой сфере, которые могут использоваться в военных целях.Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин объявил о том, что Москва приостанавливает участие в ДСНВ без выхода из соглашения. При этом в Минобороны сообщили о сохранении ограничений СНВ-3 на количество носителей ЯО.
Лавров заявил о намерении G7 сдержать Россию и Китай
Глава МИД Лавров: Решения саммита «семерки» в Хиросиме нацелены на двойное сдерживание России и Китая
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Принятые на саммите Группы семи (G7) в Хиросиме решения нацелены на двойное сдерживание России и Китая, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на XXXI ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.
Лавров также подчеркнул, что происходящее вокруг Украины, ускоряет переход к многополярной системе международных отношений, передает ТАСС.
Глава МИД России подчеркнул, что США используют конфликт на Украине для консолидации своего лагеря, которое напоминает тотальное подчинение всех остальных своей воле. Одновременно с объединением, по словам Лаврова, возникла линия разлома между коллективным Западом и глобальным большинством – странами глобального Юга и Востока
Ранее G7 призвала Китай оказать давление на Россию для вывода войск с Украины.
Кроме того, страны G7 заявили о готовности поддерживать Киев «сколько потребуется», а также отказались принять мирные предложения Китая и Ватикана по Украине
В США Зеленскому предрекли катастрофу при попытке наступления ВСУ
Подполковник армии США Дэвис сравнил ситуацию на фронте для ВСУ с судьбой нацистских войск после наступления в Арденнах
Президента Украины Владимира Зеленского ждет такая же катастрофа на фронте, как и гитлеровские войска после наступления в Арденнах в 1944–1945 годах, заявил подполковник армии США Дэниел Дэвис.
Дэвис отметил, что тогда «немцы предприняли внезапное крупномасштабное контрнаступление» и поначалу даже добились успеха, но в результате «были измотаны огромными силами союзников и неустанной способностью их промышленности вести войну». Он предположил, что Украина оказалась в «аналогичных обстоятельствах».
По мнению Дэвиса, вооруженные силы Украины ждет катастрофа во многом по тем же причинам, что и гитлеровские войска. Он указал, что Россия выстроила сложные многоуровневые оборонительные сооружения, а армия Украины недостаточно велика, вооружена и обучена для захвата территорий, передает РИА «Новости» со ссылкой на 19Fortyfive.
Напомним, американские СМИ пишут, что администрация США готовит план по заморозке военной части украинского конфликта на годы, возможно, на десятилетия, как это произошло на Корейском полуострове.
США не стали возражать против использования Киевом западного оружия для ударов по Крыму
США не устанавливали ограничений по использованию украинского оружия Киевом для ударов по Крыму, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в интервью CNN.
По его словам, Вашингтон не ограничивал Украину в ударах по территориям «в пределах ее международно признанных границ», передает ТАСС.
«Мы сказали, что не позволим Украине использовать американские и западные вооружения для ударов по России. А мы считаем, что Крым – это Украина», – добавил он.
Ранее военный эксперт Вадим Козюлин заявил, что ВСУ применят британские ракеты Storm Shadow для атаки на Крым.
Захарова обвинила США в псевдогуманизме из-за поставок F-16
У США нет никакого морально-нравственного основания заявлять, что поставят F-16 лишь при условии, если Украина не будет их использовать для ударов по территории России, Вашингтон занимается псевдогуманизмом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова отметила, что слова Джейка Салливана о таких условиях поставок F-16 Киеву не соответствуют никакому международному праву или внутреннему законодательству. Она считает, что США снова занимаются имитацией или подтасовкой данных, чтобы достичь собственных целей и задач, передает канал «Звезда».
По ее словам, США ведут гибридную войну не только против России, но и всего региона в целом, используют территорию и народ Украины в своих целях.
Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты и их союзники в ходе обучения украинских пилотов на истребителях F-16 Falcon в ближайшие месяцы решат, кто и в каком количестве поставит эти самолеты Киеву. По его словам, западные страны уже перешли к обсуждению темы укрепления украинских ВВС под эгидой «долгосрочной приверженности самообороне Украины».
Замглавы МИД Александр Грушко заявил, что Россия учтет в своем планировании намерение Запада передать истребители F-16 Украине.
Тайвань начал переговоры с США о поставках вооружения на 500 млн долларов
Глава администрации Тайваня Инвэнь заявила о переговорах с США по вопросу поставок вооружений на 500 млн долларов
Тайвань ведет переговоры с Соединенными Штатами по вопросу поставок вооружений на сумму 500 млн долларов, заявила глава администрации острова Цай Инвэнь.
По ее словам, «на этот раз помощь со стороны США обусловлена эпидемией и другими причинами», поставки некоторых вооружений задерживаются, передает РИА «Новости».
Инвэнь добавила, что бюро нацбезопасности острова и министерство обороны проводят переговоры с американской стороной по поводу этих поставок.
Ранее экс-министр обороны Тайваня Фэн Шикуань заявил, что Тайвань заплатит «немыслимую» цену в случае принятия бесплатной военной помощи США.
Политолог-американист Дмитрий Дробницкий сказал газете ВЗГЛЯД, что США готовятся превратить Тайвань во вторую Украину.
В США назвали приоритетом поставки F-16 Украине
Представитель Госдепартамента Миллер заявил, что поставки F-16 Украине являются приоритетом для США
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Поставки истребителей F-16 Украине являются приоритетом для США, заявил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.
Он уточнил, что это приоритет для США, и страна приступит к имплементации в ближайшие месяцы, передает РИА «Новости».
Миллеру был задан вопрос, не повлияют ли на планы сообщения о том, что ВСУ использовали полученную из США военную технику для нападения на населенные пункты в Белгородской области России. Представитель Госдепартамента добавил, что не может уточнить, «когда или как это будет происходить», какие страны будут участвовать в поставках и обучении украинских пилотов.
В Госдепе также отметили, что США «четко донесли» до Киева, что не поощряют нанесение ударов по российской территории. В то же время Миллер добавил, что решения о том, как и когда проводить военные операции, остаются за Киевом.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз считает «очень хорошей идеей» решение «Группы семи» об отправке на Украину истребителей F-16.
В понедельник в Белгородской области появилась украинская ДРГ. В регионе ввели режим контртеррористической операции (КТО). В ходе атаки группы пострадали восемь человек. Для покинувших Грайворонский округ людей обустроили пункты временного размещения.
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