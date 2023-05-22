Минобороны Польши назвало безопасной упавшую на территории страны ракету

Взгляд
22 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 11:14  |  vz.ru
Разделы

Евросоюз рискует похоронить мировую бриллиантовую столицу

Российские алмазы найдут замену Бельгии Пресс-служба компании "Алроса"/РИА Новости
Евросоюз придумал еще один способ ужесточить санкции против России. Речь идет о запрете российских алмазов. Для России Бельгия была главным покупателем ее алмазов, но и для бриллиантовой столицы мира – Антверпена – российские алмазы крайне ценны. Кто же больше проиграет от новых ограничений? Подробности...
Перейти в раздел…

Освобождение Артемовска открывает перед российскими войсками новые возможности

Минобороны объявило об освобождении Артемовска отрядами «Вагнер» при поддержке ВС РФ t.me/concordgroup_official
Российские подразделения установили контроль над Артемовском. Операция продлилась 224 дня и, по мнению экспертов, стала одной из наиболее длительных и кровопролитных со времен Великой Отечественной войны. Какое значение несет освобождение города и какими могут быть дальнейшие военные действия в зоне СВО? Подробности...
Перейти в раздел…

Участникам СВО подготовили надежные тылы

Филиалы фонда «Защитники Отечества» 1 июня откроются во всех регионах России t.me/fond_ZO/81
С 1 июня в регионах России открываются филиалы фонда «Защитники Отечества». Они будут оказывать участникам СВО и их семьям социальную, юридическую, психологическую и другие виды помощи. Газета ВЗГЛЯД пообщалась с координаторами созданного фонда и выяснила, в чем заключаются основные тонкости их работы.  Подробности...
Перейти в раздел…

Эстонцев развели на деньги для «украинских героев»

Йоханна-Мария Лехтме теперь вынуждена оправдываться
Еще год назад эстонка Йоханна-Мария Лехтме получала почетные звания «европеец года», «гражданин года» и «женщина года». А все потому, что она собирала с простодушных сограждан миллионы евро – по ее словам, эти суммы были отправлены «в помощь Украине». Теперь в стране разразился грандиозный скандал. Выяснилось, что Лехтме является мошенницей, а собранные «украинским героям» деньги уходили налево. Подробности...
Перейти в раздел…

Захар Прилепин пострадал за Русскую весну

Захар Прилепин смог выжить благодаря счастливой случайности sledcom.ru
В субботу в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя Захара Прилепина, который получил переломы ног и сотрясение мозга. На месте происшествия погиб его охранник. По счастливой случайности не пострадала дочь Прилепина, которая вышла из машины. По горячим следам задержан первый подозреваемый. Кто может стоять за этим терактом и почему именно Прилепин был выбран для атаки? Подробности...
Перейти в раздел…

Зачем нужны фронтовые агитбригады

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Всякий артист, в широком смысле слова, стремится очаровать аудиторию. Однако в зоне СВО это стремление должно отойти на второй план. Здесь самая первая задача творческого человека – смотреть, слушать и запоминать. Подробности...

Для победы России нужна сверхидея

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Идея человека не как трансгендерного атома в состоянии перехода к цифровой функции, а как человека настоящего, человека большой культуры – и была всегда Русской идеей, идеей России. Подробности...
Обсуждение: 49 комментариев

Бахмут взят. Слава русскому солдату!

Андрей Медведев
Андрей Медведев, Политический обозреватель
Не штык, не пуля, не граната, не снаряды. Бахмут взяли русская воля и мужество, русское фронтовое братство. Вот перед этим дрогнули ВСУ, европейские наемники и офицеры НАТО. Подробности...
Обсуждение: 27 комментариев
Перейти в раздел…

Джордж Сорос хуже суперзлодея

«Арарат» уходит из России

План США на случай провала ВСУ

Перейти в раздел…

На железной дороге в Крыму совершена диверсия

В четверг в Симферопольском районе Крыма, на перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое с рельсов сошли восемь вагонов с зерном. В результате ЧП никто не пострадал. По сообщениям местных жителей, перед аварией прогремел взрыв
Подробности...

На Мьянму после изнуряющей жары обрушился ураган «Мокко»

В результате урагана «Мокко», обрушившегося в воскресенье на побережье Бангладеш и Мьянмы, более 700 человек получили ранения, несколько сотен могли погибнуть. Более 700 тыс. человек эвакуированы. Отмечается, что это самый сильный циклон с 2010 года
Подробности...

В Москве прошел парад Победы

На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Получит ли Украина истребители НАТО?
  • Нет

  • Да, но не скоро

  • Да, в ближайшее время
Икона Андрея Рублева «Троица», возвращенная РПЦ, для вас является в большей степени:
  • Объектом искусства

  • Религиозной святыней

  • И тем, и другим в равной степени

  • Затрудняюсь ответить
У кого больше шансов на победу на президентских выборах в Турции?
  • У Реджепа Тайипа Эрдогана

  • У Кемаля Кылычдароглу

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Рябков прокомментировал заявление Салливана об «ударах Киева по Крыму»
    Началось разминирование Артемовска Военкоры сообщили о мощнейшем ударе по Днепропетровску Посол Антонов дал оценку одобрению Вашингтоном ударов Украины по Крыму Евросоюз отказался рассматривать подключение Россельхозбанка к SWIFT
    Российская артиллерия нанесла удар по «Правому сектору» Электроснабжение Запорожской АЭС переведено на дизельные генераторы Захарова указала на общего виновника разрушений в Хиросиме и Артемовске В России предложили ввести шестидневную рабочую неделю
    Боевик «Азова» рассказал об убийстве семьи с ребенком в Мариуполе Стало известно об испытаниях нового ракетного комплекса «Гермес» В Германии заявили о возможной причастности двух украинцев к взрывам на «Северных потоках» Босния и Герцеговина согласилась на переговоры о газопроводе для поставок из России

    Главная тема


    В Эстонии ведется расследование о мошенничестве с деньгами на «поддержку Украины»

    денацификация Украины


    Стало известно о тяжелом ранении главкома ВСУ Залужного

    подражание третьему рейху


    У Украины появились собственные «Люфтваффе»

    теракт на Крымском мосту


    Актер Алексей Панин объявлен в розыск

    Видео

    «сатирическая картина»


    Пенсионная реформа довела Макрона до сравнения с Гитлером

    «загоняют в угол»


    Китай вынуждают решить проблему Тайваня силой

    Как уничтожили «Пэтриот»


    При атаке на «Пэтриот» у «Кинжала» был тайный помощник

    альтернативный план


    План США на случай провала ВСУ похож на настоящий

    карикатура


    «Контрнаступ» становится пороховой бочкой для Запада и киевского режима

    запрос на восстановление


    Вадим Трухачёв: России стоит плотнее работать с Грецией

    глобальный масштаб


    Дмитрий Винник: Европейская мечта Украины оказалась дорогой в ад

    новая психология


    Борис Акимов: Философия – единственная профессия будущего

    специальный репортаж


    «Выкрал атомную бомбу». Как Жорж Коваль вскрыл ядерные секреты Америки

    Минобороны Польши назвало безопасной упавшую на территории страны ракету

    22 мая 2023, 10:43

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Ракета, обломки которой в апреле нашли рядом с польским городом Быдгощ, не представляла угрозы для страны, заявил замминистра национальной обороны Польши Марчин Очепа.

    По его словам, речь не идет о ракете, которая была нацелена на Польшу и целью имела именно территорию Польши, а о ракете, которая должна была обмануть ПРО Украины, однако из-за неполадки изменила маршрут и самоликвидировалась. Он заверил, что не было ни угрозы, ни целенаправленной атаки, передает ТАСС. Поиски обломков ракеты на территории Польши он сравнил с поисками иголки в стогу сена.

    Очепа опроверг сообщения польских СМИ о якобы существующем конфликте между руководством Минобороны и высшим командным составом армии, заявив, что никакого спора из-за ракеты между министерством и генералами, нет и быть не может.

    Ранее бывший президент Польши Бронислав Комаровский призвал главу Министерства национальной обороны Мариуша Блащака уйти в отставку, а не делать «козла отпущения» из генерала.

    Стало известно о тяжелом ранении главкома ВСУ Залужного
    Хакерская группа сообщила о тяжелом ранении главкома ВСУ Валерия Залужного
    		   
    21 мая 2023, 19:41
    Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press
    Текст: Кристина Цыцура

    Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный получил тяжелое ранение в начале мая во время ракетного удара по украинскому штабу, он может покинуть свой пост, заявил представитель хакерской группы «Джокер ДНР», ссылаясь на свою агентуру в ВСУ.

    По словам источника, информация о здоровье Залужного блокируется по заданию западных кураторов, чтобы не подрывать боевой дух армии, передает РИА «Новости».

    Напомним, Залужный перестал появляться на публике после нескольких ударов, нанесенных ВС России по военным объектам на территории Украины. Но в Минобороны Украины продолжают утверждать, что Залужный «на месте».

    Коментарии (67)
    Будапешт потребовал от фон дер Ляйен лично объяснить угрозы безопасности Венгрии
    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто попросил фон дер Ляйен ответить на вопрос по поводу угроз безопасности страны
    		   
    21 мая 2023, 14:43
    Фото: President Of Ukraine Office/Global Look Press,Михаил Джапаридзе/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен должна лично прояснить вопрос, действительно ли Украина получала из Брюсселя рекомендации перекрыть нефтепровод «Дружба», по которому Венгрия получает российскую нефть, заявил глава МИД страны Петер Сийярто.

    Он отметил, что в этом случае идет речь о возможной угрозе безопасности и суверенитету Венгрии, передает ТАСС.

    Глава ведомства заявил, что от Киева не было объяснений в связи с информацией о том, что чиновники из ЕК советовали заблокировать поставки по нефтепроводу «Дружба», чтобы нанести ущерб России и оказать давление на Венгрию.

    Сийярто подчеркнул, что по этому серьезному вопросу председатель Еврокомиссии должна лично дать ответ, так как идет речь о безопасности и суверенитете Венгрии.

    «Если кто-то пытается подорвать безопасность энергоснабжения страны, то это может быть расценено как нападение и посягательство на ее суверенитет», – пояснил министр.

    Ранее СМИ со ссылкой на документы Пентагона, попавшие в Сеть, писали о предложении Владимира Зеленского взорвать нефтепровод «Дружба».

    Коментарии (26)
    Военкоры сообщили о «мощнейшем комбинированном ударе» по Днепропетровску
    Депутат Верховной рады Бужанский сообщил о 16 взрывах в Днепропетровске
    		   
    22 мая 2023, 04:34
    Текст: Антон Антонов

    В украинском городе Днепр (Днепропетровск) звучат мощные взрывы, сообщают украинские СМИ. Также взрывы прогремели в Харьковской и Николаевской областях Украины и в находящемся под контролем украинских войск Запорожье.

    В Днепропетровской области, как и на всей территории Украины, объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщают, что в одном из районов Днепропетровска произошел сильный пожар. Депутат Верховной рады Максим Бужанский заявил, что примерно за 40 минут в городе прогремели 16 взрывов, передает ТАСС.

    «Военкоры Русской Весны» сообщают, что «впервые мощнейший комбинированный удар нанесен по объектам в Днепропетровске». Указывается, что «удар нанесен крылатыми ракетами Х-101, Х-22, баллистическими ракетами» и беспилотниками «Герань». После этого «ударила вторая волна беспилотников».

    Напомним, в воскресенье вечером также сообщалось о взрывах в Харькове. После этого взрывы прогремели в Одессе.

    Коментарии (19)
    Байден выразил неуверенность в успехе контрнаступления ВСУ
    		   
    21 мая 2023, 15:22
    Фото: Susan Walsh/AP/ТАСС
    Текст: Валентина Григоренко

    Гарантий успеха возможного контрнаступления Украины нет, поскольку «война – вещь переменчивая», заявил президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам саммита G7 в Хиросиме.

    Как указал Байден, отвечая на вопрос о перспективах возможного контрнаступления Украины, США и союзники по НАТО знают, сколько обучено украинских бригад, и понимают статус этих бригад. По его словам, есть ожидания по поводу того, чего они могут добиться, передает «Интерфакс».

    Помимо этого, американский лидер уточнил, что США не знают точно, достигнет ли Украина результатов, а «война – вещь переменчивая».

    Байден рассказал, что обсуждал с президентом Украины Владимиром Зеленским дальнейшие действия Украины. Однако озвучивать планы Киева не стал, добавив, что даже если бы и знал в точности подробности намерений Украины, то не раскрыл бы такую информацию.

    Ранее американский президент Джо Байден заявил, что наличие истребителей четвертого поколения F-16 не помогло бы ВСУ в Артемовске. Кроме того, он добавил, что не ожидает участия F-16 в боевых действиях в ходе готовящегося наступления ВСУ.

    Коментарии (27)
    Спецслужбы США уличили в подготовке провокации с Кораном в Волгограде
    Источник: Провокация с сожжением Корана в Волгограде была организована при участии спецслужб США
    		   
    21 мая 2023, 12:19
    Фото: кадр из видео
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Провокация с осквернением Корана в Волгограде была организована при участии американских спецслужб, сообщил источник в российском правоохранительном ведомстве.

    Как сообщил источник ТАСС, прослеживается непосредственное участие американских спецслужб в совершении преступления, связанного с осквернением Корана. Источник напомнил, что «украинский режим, включая его спецслужбы, работает под полным контролем американских и британских спецведомств, в том числе по подготовке и осуществлению терактов и диверсий на территории России».

    Источник добавил, что поэтому они несут равную ответственность за совершенные преступления.

    Между тем в пресс-службе СК России сообщили, что уголовное дело в отношении Никиты Журавеля, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 148 УК РФ, возбужденное в следственном управлении СК России по Волгоградской области, передали для дальнейшего расследования в следственное управление СК России по Чеченской Республике.

    Напомним, в субботу житель Волгограда Никита Журавель за 10 тыс. рублей, полученных от спецслужб Украины, снял на видео, как сжигает Коран.

    Коментарии (44)
    Пригожин опроверг слова Зеленского об Артемовске

    21 мая 2023, 15:51

    Текст: Кристина Цыцура

    Основатель «Вагнера» Евгений Пригожин заявил, что в Артемовске нет ни одного украинского военного.

    Тем самым он опроверг слова президента Украины Владимира Зеленского, который заявлял, что город не перешел под контроль России, передает РИА «Новости».

    «Владимир Саныч лукавит, либо не в курсе, что происходит на земле», – заявил Пригожин.

    Ранее в Минобороны России заявили, что штурмовые отряды «Вагнера» при поддержке артиллерии и авиации завершили освобождение Артемовска.

    Коментарии (7)
    В Германии заявили о возможной причастности двух украинцев к взрывам на «Северных потоках»
    		   
    21 мая 2023, 20:18
    Фото: The Swedish Coast Guard/Global Look Press
    Текст: Кристина Цыцура

    Двое украинцев могут быть причастны к взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», пишет немецкая газета Suddeutsche Zeitung.

    Расследование, проведенное газетой и другими немецкими и европейскими СМИ, показало, что следователи несколько месяцев назад нашли предполагаемое туристическое агентство Feeria Lwowa, расположенное в Польше.

    Feeria Lwowa арендовала судно «Андромеда», на которой подозреваемые в подрыве «Северных потоков» якобы направлялись к ним, передает ТАСС со ссылкой на публикацию.Отмечается, что туристическое агентство может быть лишь подставной компанией. Уточняется, что фирма основана в 2016 году и зарегистрирована двумя украинцами.

    Ранее следователи в Германии заявили, что яхта «Андромеда» могла служить для отвлечения внимания от настоящих исполнителей диверсии.

    Коментарии (39)
    Военный эксперт назвал Артемовск ключом к большому укрепрайону ВСУ
    Военный эксперт Артамонов: Взятие Артемовска стало самым крупным сражением со времен Великой Отечественной
    		   
    21 мая 2023, 13:46
    Фото: РИА Новости
    Текст: Дарья Волкова

    Взятием Артемовска Россия открыла себе перспективу продвижения до Днепра на этом направлении. Поэтому в западных странах все чаще начинают звучать разговоры о мирном урегулировании конфликта. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал военный эксперт Александр Артамонов. Ранее Минобороны России подтвердило освобождение Артемовска.

    «Взятие Артемовска стало самым крупным сражением со времен Великой Отечественной войны. Операция длилась более полугода, в сплошном укрепрайоне, и фактически напомнила Сталинградскую битву. В этом плане освобождение Мариуполя было несколько другой войсковой операцией», – сказал Александр Артамонов, военный эксперт, доктор социальных наук Католического университета Франции.

    «Установить контроль над городом иначе, чем штурмовыми группами, было нельзя. Вместе с этим борьба за него полностью оправдана, поскольку Артемовск является ключом к большому укрепрайону, в который также входят Краматорск, Славянск, Авдеевка», – добавил он.

    «После отступления из Артемовска, ВСУ будет гораздо сложнее защищаться на данном направлении, поскольку теперь осталось минимальное количество укреплений. В свою очередь у нас появляется возможность достаточно быстро взять Дружковку, Константиновку и выйти на Краматорск и Славянск», – полагает эксперт.

    «Безусловно, нам еще нужно закрепиться в Артемовске, это сделает невозможной блиц-атаку ВСУ на освобожденной нами территории в принципе. Кроме того, у нас есть все шансы развить инициативу на данном направлении, и тогда, по сути, можно будет говорить о перспективе выхода к Днепру, поскольку за этим укрепрайоном остаются лишь голые степи», – считает собеседник.

    «Перспективы такого развития событий, безусловно, осознают и на Западе. Именно поэтому сейчас вновь появляются попытки настаивания на переговорах. В частности, об этом стал говорить и папа Римский, который создал «мирную миссию» по Украине», – отметил Артамонов.

    «Что касается дальнейшего развития ситуации и возможных направлений активности ВСУ, стоит отметить, что в резерве генштаба ВСУ есть шесть отборных, хорошо подготовленных бригад и пять-шесть бригад теробороны. Я предполагаю, что командование противника решит использовать их в районе Кременной и Попасной», – рассуждает он.

    «Этот район для противника удобен, во-первых, с точки зрения наличия лесов, в которых можно скрываться от разведывательных БПЛА, а во-вторых, он примыкает вплотную к границам России. Поэтому ВСУ будут сопровождать свою активность работой диверсионных групп и терактами внутри нашей страны», – полагает эксперт.

    Ранее Минобороны России сообщило, что российскими штурмовыми отрядами завершено освобождение Артемовска. В сообщении ведомства в Telegram-канале указывается, что город был освобожден «вагнеровцами» при «поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск».

    Глава российского государства Владимир Путин поздравил штурмовые отряды «Вагнера», а также всех военнослужащих подразделений Вооруженных сил России, которые оказывали им необходимую поддержку и прикрытие флангов, с освобождением Артемовска. Отмечается, что все отличившиеся будут представлены к государственным наградам.

    В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос Reuters, остается ли Артемовск под контролем Украины, ответил, что «нет, сегодня он остается лишь в наших сердцах». В Киеве тут же попытались это опровергнуть. Пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров заявил, что Зеленский не признавал взятие Артемовска российскими силами.

    Напомним, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что российские силы в субботу полностью установили контроль над Артемовском. В соцсетях опубликовали видеозапись водружения флагов России и «Вагнера» в освобожденном городе. Также было опубликовано видео финала битвы за Артемовск с высоты птичьего полета.

    Коментарии (19)
    Стало известно об испытаниях нового ракетного комплекса «Гермес»
    КБП: В России продолжаются испытания нового ракетного комплекса «Гермес»
    		   
    22 мая 2023, 08:28
    Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
    Текст: Дмитрий Зубарев

    В России ведутся испытания новейшего многофункционального ракетного комплекса «Гермес», способного поражать бронетехнику и летательные аппараты, сообщили в пресс-службе Конструкторского бюро приборостроения (КБП).

    Как сообщили в КБП (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех»), работы по модернизации комплекса «Гермес» продолжаются с учетом изменения обстановки и задач. Решение о поставке в войска будет принято по результатам испытаний, передает РИА «Новости».

    Ранее индустриальный директор комплекса вооружений Ростеха Бекхан Оздоев заявил, что холдинг «Высокоточные комплексы» планирует создать новый ударный комплекс «Гермес 2.0» с более мощной и скоростной ракетой.

    Коментарии (3)
    Нанесен ракетный удар по боевикам «Кракен» в Харькове
    Военкоры сообщили о ракетном ударе по украинскому нацбатальону «Кракен» в Харькове

    22 мая 2023, 01:53

    Текст: Антон Антонов

    В Харькове в результате ракетного удара поражено расположение украинского нацбатальона «Кракен» (признано террористической организацией и запрещено на территории России), сообщил военкор Юрий Котенок.

    Котенок сообщил в Telegram, что «точечно поражено одно из расположений формирования укронацистов». По словам военкора, «есть экстренно убывшие к бандере». Telegram-канал «Рыбарь» также сообщает, что «в Харькове прилетело по голове» данному украинскому подразделению.

    Напомним, сообщалось, что воскресенье вечером в Харькове прогремело несколько взрывов.

    Коментарии (4)
    Беженец рассказал, как ВСУ «вытравливали» из укрытий жителей Артемовска

    21 мая 2023, 18:23

    Текст: Кристина Цыцура

    Солдаты Вооруженных сил Украины «вытравливали» из укрытый жителей Артемовска слезоточивым газом и дымовыми шашками, рассказал житель города Виталий, доставленный в один из пунктов временного размещения в ЛНР.

    По его словам, чтобы люди выходили из укрытий, украинская армия бросала в подвалы дымовые шашки, передает ТАСС.

    По мнению мужчины, жителей одного из домов или забрать хотели, или расстрелять, в подвале была 15-летняя девочка.

    Напомним, штурмовые отряды «Вагнер» завершили освобождение Артемовска.

    Коментарии (12)
    Индия призвала к реформе ООН
    Моди упрекнул ООН в неспособности отражать действительность XXI века

    21 мая 2023, 22:14

    Текст: Антон Антонов

    ООН не отражает «реалии дня сегодняшнего» и нуждается в реформе, заявил глава правительства Индии Нарендра Моди.

    Моди считает, что организации, которые были созданы в XX веке, не отражают действительность XXI века. По этой причине и требуется «реформировать такие большие институты, как ООН», заявил премьер-министр. Он полагает, что ООН должна «стать голосом глобального Юга», иначе организация будет просто «говорильней», передает ТАСС со ссылкой на Economic Times.

    Напомним, первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский говорил, что в СБ должны быть представлены страны «населенные, развивающиеся», но в международном сообществе нет общего понимания того, как реформу проводить, «кто должны быть эти государства, должны ли они быть постоянными членами».

    Коментарии (20)
    У Украины появились собственные «Люфтваффе»
    Представитель Одесской областной военной администрации Братчук рассказал об отряде украинской аэроразведки «Люфтваффе»
    		   
    22 мая 2023, 01:24
    Фото: кадр из видео
    Текст: Антон Антонов

    В состав территориальной обороны Украины входит отряд, который носит название «Люфтваффе», как и ВВС Германии, включая люфтваффе Третьего рейха, следует из сообщения представителя Одесской областной военной администрации Сергея Братчука.

    Братчук в соцсетях рассказал о деятельности подразделения «Аэроразведка Криворожской отдельной территориальной обороны «Люфтваффе». Причем, судя по видео, члены украинского отряда носят на плече эмблему не современных люфтваффе ФРГ, а именно военно-воздушных сил нацистской Германии, передает ТАСС.

    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский присвоил украинской 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде наименование «Эдельвейс». Такое же название носила горнопехотная дивизия нацистской Германии.

    Люфтваффе – общее название для гитлеровских военно-воздушных сил в 1935–1945 годах и современных ВВС ФРГ. В русскоязычном пространстве «люфтваффе» ассоциируется именно с авиацией нацистской Германии и руководством Германа Геринга. В Германской империи, а также в ГДР использовалось слово «люфтштрайткрефте». Под названием «люфтваффе» ВВС Германии возродились Гитлером после того, как по итогам Первой мировой войны стране запретили иметь собственный военный воздушный флот.

    Коментарии (9)
    Совмин БиГ согласился на переговоры по газопроводу для поставок из России
    Представитель Республики Сербской Перович заявил о согласии совмина БиГ обсудить газопровод для поставок из России
    		   
    22 мая 2023, 07:42
    Фото: Новости на Первом Канале/Youtube
    Текст: Антон Антонов

    Совет министров Боснии и Герцеговины «дал добро» начать переговоры с Сербией о строительстве газопровода для поставок газа из России, сообщил глава представительства Республики Сербской в России Душко Перович.

    Перович пояснил, что «раньше, в 2012 году, они шли на уровне межправкомиссии» Россия – БиГ, «но сейчас – нет». Переговоры будут вестись с Сербией, так как подключение планируется к ее трубопроводной транзитной системе, передает РИА «Новости».

    Следующая инстанция, одобрение которой требуется получить – президиум Боснии и Герцеговины. При этом, как сообщил Перович, двое членов президиума уже выступили против, но Республика Сербская может обратиться к «парламентской ассамблеи, чтобы посредством голосования в парламентской ассамблее получить добро на реализацию инициативы».

    Кроме того, ожидается формирование рабочей группы. Перович заверил, что «технически все подготовлено». «Мы уже 10 лет этим занимаемся еще со времен, когда обсуждался вопрос «Южного потока», который впоследствии закрылся», – сказал он.

    Президент Республики Сербской Милорад Додик может обсудить с российским лидером Владимиром Путиным цену на газ и проект газопровода для поставок топлива из России, заявил Перович. Он рассчитывает, что «будет одобрена самая лучшая цена – как для дружественных стран». Додик сообщал, что планирует 23 мая посетить Москву и встретиться с Путиным.

    Напомним, лидер боснийских сербов, которые превратились в главного союзника Москвы западнее Калининграда, Милорад Додик в сентябре заявил, что Республика Сербская признает итоги референдумов в ДНР и ЛНР. В 2021 году президент Сербии Александр Вучич не исключил ответвления «Балканского потока» до Республики Сербской.

    Коментарии (4)
    Минобороны объявило об освобождении Артемовска отрядами «Вагнер»
    		   
    21 мая 2023, 13:39
    Фото: t.me/mod_russia
    Текст: Валентина Григоренко

    Штурмовые отряды «Вагнер» при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск завершили освобождение города Артемовска, заявили в Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что за прошедшие сутки в районе города Артемовска авиацией совершено шесть самолетовылетов, а также артиллерией группировки выполнены 69 огневых задач.

    В Минобороны отметили, что в районе населенного пункта Красное уничтожен автомобильный мост, по которому в Артемовск перебрасывались подкрепления ВСУ, а также склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ.

    По данным ведомства, на Артемовском тактическом направлении, а также на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях уничтожено более 365 украинских военнослужащих.

    Также в районе населенного пункта Калинина ДНР уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Кроме того, в пресс-службе добавили, что на Купянском направлении ВС РФ поразили подразделения противника в районах населенных пунктов Молчаново, Загоруйковка и Табаевка Харьковской области.

    Минобороны заявило, что в Харьковской области и в населенном пункте Стельмаховка Луганской народной республики ликвидированы пять диверсионно-разведывательных групп.

    Отмечается, что на Краснолиманском направлении российские войска поразили подразделения противника в ЛНР и ДНР, также была пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп. В ведомстве добавили, что в районе населенного пункта Новоегоровка ЛНР уничтожен склад украинских боеприпасов.

    Минобороны подчеркнуло, что на Донецком направлении за прошедшие сутки российские силы поразили один танк, две боевые машины пехоты, семь автомобилей, артиллерийскую систему М777 производства США, самоходную артиллерийскую установку М109 производства США и гаубицы Д-20 и Д-30, а в районе населенного пункта Краматорск ДНР уничтожен склад боеприпасов 67-й механизированной украинской бригады.

    В субботу основатель «Вагнера» Евгений Пригожин заявил, что российские силы полностью установили контроль над Артемовском. Минобороны России подтвердило освобождение Артемовска.

    Коментарии (47)
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •